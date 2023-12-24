Επίσκεψη του Χάρη Δούκα στο εμπορικό τρίγωνο της Αθήνας και τη Βαρβάκειο Αγορά

Το εμπορικό τρίγωνο της Αθήνας και τη Βαρβάκειο Αγορά επισκέφθηκε το μεσημέρι ο νέος Δήμαρχος Αθηναίων Χάρης Δούκας, και συνομίλησε με καταστηματάρχες και πολίτες που έκαναν τις αγορές για το χριστουγεννιάτικο τραπέζι.



Στο μήνυμά του ο Χάρης Δούκας επισήμανε: «Κάναμε μία βόλτα στην αγορά, στη Βαρβάκειο και μιλήσαμε με τον κόσμο που βρισκόταν εδώ. Θέλω να ευχηθώ μέσα από την καρδιά μου Καλά Χριστούγεννα. Θερμές ευχές σε όλους για υγεία και δύναμη. Σας περιμένω στην αλλαγή της χρονιάς στο Σύνταγμα».

Πηγή: skai.gr

Τον Δήμαρχο Αθηναίων συνόδευαν ο Πρόεδρος του Βιοτεχνικού Επιμελητηρίου Παύλος Ραβάνης, ο Πρόεδρος του Εμπορικού Επιμελητηρίου, Γιάννης Χατζηθεοδοσίου, ο Γενικός Διευθυντής του Εμπορικού Συλλόγου Σωτήρης Αντωνίου, ο Πρόεδρος της Κρεαταγοράς Βαρβακείου, Αντρέας Νιώτης και ο Πρόεδρος της Ιχθυαγοράς Βαρβακείου, Σίμος Βασίλης.

