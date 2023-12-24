«Με την παρέμβαση των ηγεσιών ορισμένων κρατών μελών, μεταξύ των οποίων και η Ελλάδα, απορρίφθηκε αυτό που μέχρι χθες θεωρούνταν ένα σημαντικό βήμα του ευρωπαϊκού εργατικού κινήματος, δηλαδή η συμφωνία για μια οδηγία ρύθμισης των δικαιωμάτων των εργαζομένων στις ψηφιακές πλατφόρμες (Wolt, Uber κλπ)», αναφέρει η Έφη Αχτσιόγλου σε ανάρτηση της στο Facebook.

Η βουλευτής της Κ.Ο. Νέας Αριστεράς επισημαίνει ότι «η συμφωνία που επρόκειτο να γίνει οδηγία, δηλαδή νομικά δεσμευτικό κείμενο, μεταξύ άλλων προέβλεπε ότι οι εργαζόμενοι στις πλατφόρμες θα θεωρούνταν καταρχάς μισθωτοί εργαζόμενοι (και όχι ασφαλώς αυτοαπασχολούμενοι) υπαγόμενοι σε όλες τις προστατευτικές ρυθμίσεις της εργατικής νομοθεσίας (για τα ωράρια, την ασφάλιση, τα δώρα, τον κατώτατο μισθό, τις συλλογικές διαπραγματεύσεις κλπ)».

Σχολιάζει πως «για την κυβέρνηση του κ. Μητσοτάκη δεν αρκούν τα χτυπήματα που καταφέρει καθημερινά στους εργαζόμενους εντός της χώρας, αλλά θέλει να προλάβει και οποιαδήποτε πρωτοβουλία σε υπερεθνικό επίπεδο».

Προσθέτει ότι «η θρασεία υποστήριξη των μεγάλων εταιριών -που λειτουργούν ως σύγχρονες γαλέρες για τους εκατοντάδες χιλιάδες επισφαλώς εργαζόμενους- από τη ΝΔ δεν εκπλήσσει κανέναν. Προστίθεται στον ήδη μακρύ κατάλογο των αντεργατικών της παρεμβάσεων».

Τονίζει ότι «είναι πρόκληση ότι η ΝΔ θυμάται να παρέμβει σε ευρωπαϊκό επίπεδο μόνο όταν πρόκειται να προωθήσει ατζέντα κοινωνικής οπισθοδρόμησης για τους εργαζόμενους και την κοινωνική πλειοψηφία». «Για άλλη μια φορά επιλέγει πλευρά το ίδιο όμως και εμείς», αναφέρει καταληκτικά.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.