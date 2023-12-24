Σε νέα πρόκληση προχώρησε ο Έντι Ράμα σύμφωνα με ρεπορτάζ του ΣΚΑΪ. Μετά την καθ’ υπαγόρευσιν του παραίτηση του ηττηθέντος Δημάρχου Χειμάρρας, ο Αλβανός Πρωθυπουργός επιχειρεί να τοποθετήσει στη θέση του νόμιμα εκλεγμένου Φρέντη Μπελέρη τρίτο πρόσωπο, εκτός του συνδυασμού που κέρδισε, και για όσο διάστημα ο Μπελέρης παραμένει στη φυλακή.

To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video



Το παρασκήνιο οργιάζει τις τελευταίες ώρες, καθώς ο Ράμα κάνει κρούσεις σε διάφορα πρόσωπα προερχόμενα από την ομογένεια για να τοποθετήσει δικό του Δήμαρχο στη Χειμάρρα.



Κρούσεις σε τρία διακεκριμένα στελέχη της ομογένειας



Οι πληροφορίες αναφέρουν ότι τα τελευταία 24ωρα ο Έντι Ράμα έχει κάνει κρούσεις σε τρία στελέχη της ομογένειας στην Αλβανία, έναν παλιό βουλευτή από το Αργυρόκαστρο, έναν επιχειρηματία από τη Χειμάρρα και έναν γνωστό δημοσιογράφο – παρουσιαστή στην Αλβανία ο οποίος επίσης κατάγεται από τη Χειμάρρα, οι οποίοι έχουν αρνηθεί να καθίσουν στο «τιμόνι» του Δήμου Χειμάρρας, έστω και προσωρινά.

Μήνυμα Μπελέρη από τη φυλακή

Ο Φρέντης Μπελέρης έστειλε πάντως μήνυμα από τη φυλακή: «να μη… φυτέψει ο Ράμα δήμαρχο στη Χειμάρρα».

«Όποιος αναλάβει προσωρινά Δήμαρχος μέχρι την αποφυλάκισή και την ορκωμοσία μου, πρέπει να είναι ένας από τους δημοτικούς συμβούλους που προέρχονται από τη δημοτική παράταξη με την οποία κερδίσαμε τις δημοτικές εκλογές του Μαΐου».



Ανατροπή: «Ξεπαραιτείται»… ο παραιτηθείς



Το βράδυ της Κυριακής σημειώθηκε μάλιστα ανατροπή στην υπόθεση: ο παραιτηθείς Γιώργος Γκόρος δήλωσε σε τοπικό κανάλι ότι ουσιαστικά… υπαναχωρεί από τη χθεσινή του παραίτηση, με την απόφασή του να είναι ενδεχομένως συνέπεια της άρνησης των ανθρώπων που προσέγγισε ο Ράμα να αναλάβουν τον δήμο…

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.