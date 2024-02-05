Ρουσόπουλος, Αβραμόπουλος, Δαμανάκη και Διαμαντοπούλου στην παρουσίαση του βιβλίου του Δημήτρη Τσιόδρα

Στην εκδήλωση της παρουσίασης του βιβλίου του Δημήτρη Τσιόδρα με τίτλο «Ευρωπαϊκή Ενοποίηση. Οι περιπέτειες ενός οράματος» μετά τον πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη, τον λόγο πήραν ο Θόδωρος Ρουσόπουλος και οι πρώην επίτροποι της χώρας μας στην Κομισιόν. Συγκεκριμένα μίλησαν ο Δημήτρης Αβραμόπουλος η Μαρία Δαμανάκης, ο Σταύρος Δήμας, και η 'Αννα Διαμαντοπούλου.

Ο κ. Ρουσόπουλος στην ομιλία του εξήρε το βιβλίο του κ. Τσιόδρα και έδωσε έμφαση στις προσπάθειες ευρωπαϊκής ενοποίησης και τις επιπτώσεις της. Σημείωσε ότι κάποιοι παράγοντες στις ευρωπαϊκές χώρες ενώνουν, ενώ κάποιοι άλλοι χωρίζουν, ενώ θεωρείται προϋπόθεση από τους λαούς για την ενοποίηση, η διατήρηση της εθνικής ταυτότητας. Ο κ.Ρουσόπουλος επισήμανε ότι οι συνθήκες ασφάλειας σε χώρες που βρίσκονται σε ευαίσθητη θέση όπως η Ελλάδα, πιστώνονται στο επιχείρημα της ενοποίησης. Υπενθύμισε ότι διχάστηκε η Ευρώπη πριν από μερικά χρόνια «με εκείνο το χυδαίο ακρωνύμιο PIGS» που αφορούσε τον ευρωπαϊκό νότο, ενώ τόνισε ότι η Ελλάδα από παράδειγμα προς αποφυγή έγινε παράδειγμα επανάκαμψης με την κυβέρνηση του Κυριάκου Μητσοτάκη. Είπε ότι ανέκαμψε το κύρος της χώρας, και πλέον οι άλλες χώρες μας αντιμετωπίζουν με σεβασμό, ενώ καταφέρθηκε κατά του λαϊκισμού, λέγοντας ότι ο Χέλμουτ Κόλ έλεγε πως όταν έπαιρνε μια απόφαση είχε τους πάντες απέναντι του, ενώ μετά από καιρό όταν γίνονταν ορατά τα αποτελέσματα αυτής της απόφασης, ήταν με το μέρος του.

Ο βουλευτής της ΝΔ, πρώην υπουργός και πρώην επίτροπος στην Κομισιόν Δημήτρης Αβραμόπουλος αναφέρθηκε στην δική του ευρωπαϊκή εμπειρία από το χαρτοφυλάκιο της Μετανάστευσης που κατείχε, λέγοντας ότι ξεκίνησε από το μηδέν γιατί η Ευρώπη δεν είχε μεταναστευτική πολιτική. Έκανε ιδιαίτερη αναφορά στον λαϊκισμό που εκμεταλλεύεται το μεταναστευτικό πρόβλημα, και είπε ότι σε μια συνάντηση του με την πρώην πρωθυπουργό της Βρετανίας Τερέζα Μέι, του ανέφερε ότι η χώρα της βγήκε από την Ε.Ε. γιατί οι αντιευρωπαϊκές δυνάμεις επένδυσαν στο πρόβλημα αυτό.

Ο κ. Αβραμόπουλος είπε ότι ο Κυριάκος Μητσοτάκης μετά τον Μακρόν σηκώνει την ευρωπαϊκή σημαία, και κρατά την Ελλάδα σε ευρωπαϊκή τροχιά, ενώ σημείωσε ότι η Ευρώπη περνά υπαρξιακή κρίση, και αναφέρθηκε στην αστάθεια που επικρατεί στην ευρύτερη περιοχή, και είπε ότι το μεγαλύτερο επίτευγμα είναι η δημιουργία της ενωμένης Ευρώπης μετά από δυο παγκοσμίους πολέμους.

Η πρώην επίτροπος Μαρία Δαμανάκη, είπε ότι όταν ήταν στην Ευρώπη κάθε πρωί ξυπνούσε κι έπαιρνε μεγάλες οικονομικές ξένες εφημερίδες για να δει εάν παραμένει η χώρα μας στο ευρώ. Είπε ότι το βιβλίο του κ. Τσιόδρα στηρίζεται σε γεγονότα και πρόσθεσε ότι η Ευρώπη βρίσκεται σε ένα κρίσιμο σημείο, διότι δεν αναπτύσσεται εν κενώ αλλά μέσα σε ένα κόσμο που ψάχνει το βηματισμό του. Έκανε λόγο για ανασφάλεια και αβεβαιότητα που χαρακτηρίζει τον κόσμο, γιατί - όπως είπε - έχουν συμβεί μεγάλες αλλαγές με ταχύτητα, όπως η τεχνολογική επανάσταση και οι πλανητικές κρίσεις. Αναφερόμενη στην τεχνολογική επανάσταση είπε ότι πέτυχε και μας αλλάζει τη ζωή, και προσέθεσε ότι με την τεχνολογία, πλέον στις αμερικανικές εκλογές η Τέιλορ Σουίφτ θα κρίνει κρίσιμες πολιτείες. Είπε ακόμη ότι έχουμε κρίση και πλέον ο πλούτος δεν παράγεται από την παραγωγή αλλά από μετακινήσεις κεφαλαίων και αυτό αυξάνει τις ανισότητες. Χαρακτηριστικά ανέφερε ότι οι 5 πλουσιότεροι άνθρωποι του κόσμου διπλασίασαν την περιουσία τους τα τελευταία χρόνια και 5 δισ. άνθρωποι έγιναν φτωχότεροι. Εκτίμησε ότι η απάντηση θα μπορούσε να είναι η παγκόσμια καταπολέμηση της φοροδιαφυγής και τέλος ανέφερε ότι υποβαθμίζεται η Ευρώπη απέναντι στις ΗΠΑ.

Ο πρώην υπουργός και πρώην Επίτροπος Σταύρος Δήμας αρχικά συνεχάρη τον Θόδωρο Ρουσόπουλο για την εκλογή του στην προεδρία της Κοινοβουλευτικής Συνέλευσης του Συμβουλίου της Ευρώπης, ενώ τόνισε αναφερόμενος στον Κυριάκο Μητσοτάκη, ότι αποκατέστησε το διεθνές κύρος της χώρας μας από το 2019. Αναφέρθηκε στο βιβλίο και είπε ότι μελετά την πορεία προς την ενοποίηση της Ευρώπης, και τόνισε ότι υπάρχουν αναχώματα που εμποδίζουν αυτή την ενοποίηση. Ανέφερε την απώλεια εθνικής κυριαρχίας η οποία όπως είπε ο κ. Δήμας, τροφοδοτεί τον ευρωσκεπτικισμό και επίσης αναφέρθηκε στις οικονομικές ανισότητες στα κράτη - μέλη της ΕΕ. Η διαφορά στα επίπεδα ανάπτυξης απασχόλησης και βιοτικού επιπέδου των χωρών είναι μεγάλη και οι πολίτες μπορεί να αισθάνονται ότι η φωνή τους δεν ακούγεται, προσέθεσε ο κ. Δήμας, αναφερόμενος στους παράγοντες που εμποδίζουν την ευρωπαϊκή ενοποίηση. Τέλος, αναφέρθηκε εκτενώς στις ΗΠΑ και την Κίνα, καθώς και στις οικονομικές και βιομηχανικές εξελίξεις σε αυτές τις δυο χώρες, σε αντιδιαστολή με την Ευρώπη, η οποία δεν ακολουθεί με την ίδια ταχύτητα.

Τέλος, για το βιβλίο μίλησε και η πρώην επίτροπος 'Αννα Διαμαντοπούλου η οποία αναφέρθηκε εκτενώς στην διεύρυνση της Ευρώπης την περίοδο της θητείας της, και τις συνέπειες που είχε, ενώ είπε ότι το 2024 βρίσκει την Ευρώπη μπροστά σε έναν ξεσηκωμό με διαφορετικά προβλήματα διαφορετικών χωρών και χώρων αναφέροντας ως παράδειγμα τις κινητοποιήσεις των αγροτών και των εργατών στην Ευρώπη. Προσέθεσε ότι η 'Ανγκελα Μέρκελ είχε πει στην ίδια όταν ερωτήθηκε σχετικά, ότι το όραμα της ήταν οι Γερμανοί να ζουν καλύτερα, και σήμερα - είπε η κ.Διαμαντοπούλου - το πληρώνει η ίδια η Ευρώπη. Επισήμανε ότι η εκλογή του Ντόναλντ Τραμπ μπορεί να αλλάξει κάθε ισορροπία και εκτίμησε ότι θα υπάρξουν αλλαγές στο ουκρανικό και στις σχέσεις με την Κίνα και την Ρωσία, και η Ευρώπη δεν προετοιμάζεται γι΄αυτό το ενδεχόμενο, κάτι που - όπως είπε - πρέπει να γίνει. Τέλος, η κ. Διαμαντοπούλου είπε ότι η Ευρώπη πρέπει να προχωρήσει σε αλλαγές όπως η άρση της ομοφωνίας, με όποιο κόστος, ακόμη κι αν κάποιες χώρες θίγονται.

