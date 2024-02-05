Tσιόδρας: Στην κάλπη οι Έλληνες να έχουν ολοκληρωμένη εικόνα για το τι θέλουμε

«Θέλω να κλείσω την εκδήλωση με ευχαριστίες. Στον Πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη, όχι μόνο για την παρουσία και την ομιλία του, αλλά και για την εμπιστοσύνη που με έχει τιμήσει τα τελευταία χρόνια», ανέφερε ο Δημήτρης Τσιόδρας κλείνοντας την εκδήλωση για την παρουσίαση του νέου βιβλίου του με τίτλο «Ευρωπαϊκή Ενοποίηση. Οι περιπέτειες ενός οράματος».

Ο διευθυντής του γραφείου Τύπου του πρωθυπουργού, ευχαρίστησε επίσης τον πρώην πρωθυπουργό κ. Παπαδήμο, σημειώνοντας ότι υπήρξε επίσης συνεργάτης του σε δύσκολες εποχές, τους υπουργούς, τους βουλευτές, τους ανθρώπους που παρουσίασαν το βιβλίο, δηλαδή τον κ. Αβραμόπουλο, τον κ. Δήμα, την κα Δαμανάκη και την κα Διαμαντοπούλου, καθώς και την ειδική σύμβουλο του πρωθυπουργού, Αριστοτελία Πελώνη, που είχε την ευθύνη του συντονισμού της συζήτησης.

«Χαίρομαι που το βιβλίο δίνει το έναυσμα για μια συζήτηση επί της ουσίας πηγαίνοντας προς τις ευρωεκλογές. Εύχομαι στη διάρκεια της προεκλογικής περιόδου, να γίνει συζήτηση τέτοιου επιπέδου, ώστε στην κάλπη οι Έλληνες να έχουν ολοκληρωμένη εικόνα για το τι θέλουμε να κάνουμε. Πιστεύω ότι ο Κυριάκος Μητσοτάκης με όσα έχει πέτυχει, θα βάλει τη σφραγίδα του και σε αυτές της ευρωεκλογές και η ΝΔ θα έχει ένα πολύ καλό αποτέλεσμα», τόνισε ο κ. Τσιόδρας και ευχαρίστησε όλους όσους τον τίμησαν με την παρουσία τους στην εκδήλωση.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

