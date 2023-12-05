Χάρης Δούκας: «Βιώσιμο μέλλον για τους ανθρώπους, όχι για τα αυτοκίνητα»

Στη Σύνοδο του ΟΗΕ για το κλίμα, που φιλοξενείται στο Ντουμπάι, βρίσκεται και μετέχει ο Χάρης Δούκας. Στο περιθώριο της Συνόδου είχε την ευκαιρία να μιλήσει στο αγγλόφωνο κινεζικό δίκτυο CGTN και να αναφερθεί τόσο στην ίδια τη Σύνοδο και στις προσδοκίες που δημιουργεί ως προς τα αποτελέσματά της, όσο και στις προσωπικές του επιδιώξεις ως δήμαρχος, γύρω από αυτό το ζήτημα.

Ο νεοεκλεγείς δήμαρχος Αθηναίων, είπε μεταξύ άλλων: «Αυτή η Σύνοδος είναι πολύ κρίσιμη σε επίπεδο δράσεων. Χρειαζόμαστε ισχυρές αποφάσεις. Παρατηρούμε ήδη αύξηση της θερμοκρασίας κατά 2 βαθμούς Κελσίου. Είχαμε ένα πολύ ζεστό καλοκαίρι, καταγράψαμε τον πιο θερμό Ιούλιο και τον πιο θερμό Αύγουστο. Οι προσδοκίες είναι υψηλές, αλλά το παράθυρο ευκαιρίας πολύ μικρό. Πρέπει να προχωρήσουμε από τη θεωρία στην πράξη».

Ο κ. Δούκας έθεσε τις πόλεις πρωταγωνίστριες στην αντιμετώπιση της κλιματικής κρίσης και επισήμανε: «Η Αθήνα επιστρέφει στο προσκήνιο, όσον αφορά την προώθηση των μέτρων πρόληψης και των δράσεων προσαρμογής. Είμαστε ένας τουριστικός προορισμός και χρειαζόμαστε ανθεκτικές υποδομές και έναν βιώσιμο τουρισμό για να μπορέσουμε να προωθήσουμε πράσινες πολιτικές».

Και αναφερόμενος στις δικές του πρωτοβουλίες, όταν σε λίγες ημέρες αναλάβει τα καθήκοντά του, τόνισε: «Θέλουμε να μειώσουμε την αισθητή θερμοκρασία κατά τη διάρκεια του καλοκαιριού έως και 5 βαθμούς Κελσίου. Η κατάσταση είναι πολύ δύσκολη τον Ιούλιο και τον Αύγουστο στην Αθήνα. Το θερμόμετρο ξεπερνά τους 40 βαθμούς Κελσίου, κάνει πολλή ζέστη. Με φύτευση δέντρων και υπέρψυχρα υλικά στοχεύουμε στη μείωση της θερμοκρασίας».

Στο τέλος πρόσθεσε: «Όπως και άλλες μεγαλουπόλεις, προσπαθούμε να βρούμε τρόπους για να μειώσουμε την ατμοσφαιρική ρύπανση και την κυκλοφοριακή συμφόρηση. Θέλουμε να δημιουργήσουμε ένα πιο ζωντανό και βιώσιμο περιβάλλον για τους ανθρώπους, όχι για τα αυτοκίνητα».

Στο διάστημα της παραμονής του στο Ντουμπάι ο κ. Δούκας είχε μια σειρά συναντήσεων και ανταλλαγή ιδεών και τεχνογνωσίας, με πρώην και νυν δημάρχους μεγαλουπόλεων, όπως της Νέας Υόρκης, Παρισίων, Βαρσοβίας, Τιράνων, Σαντιάγκο, Μπογκοτά, αλλά και με τον πρόεδρο του Παγκόσμιου Δικτύου Λύσεων Βιώσιμης Ανάπτυξης του ΟΗΕ και καθηγητή του Πανεπιστημίου Κολούμπια, Τζέφρεϊ Σακς.

Στη φετινή Σύνοδο του ΟΗΕ για το κλίμα δίνεται ιδιαίτερη έμφαση στον κρίσιμο ρόλο που διαδραματίζουν οι τοπικές κοινωνίες για τη μείωση των εκπομπών CO2 και την άσκηση πιέσεων σε εθνικό επίπεδο, με στόχο την ταχύτερη πρόοδο στη μάχη ενάντια στην κλιματική κρίση.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

