Για τρομερά στενή σχέση των ΗΠΑ με την Ελλάδα έκανε λόγο η Μαρία 'Ολσεν, επιτετραμμένη στην πρεσβεία των ΗΠΑ στην Αθήνα στη διάρκεια της συζήτησης που οργάνωσε το Οικονομικό Φόρουμ των Δελφών με την υποστήριξη του ΝΑΤΟ με θέμα: «Από την Ουκρανία στη Μέση Ανατολή: Επιπτώσεις στην ασφάλεια της Ελλάδας και της ευρύτερης περιοχής».

«Η Ελλάδα είναι ένας θαυμάσιος σύμμαχος στο ΝΑΤΟ και ένας θαυμάσιος διπλωματικός εταίρος», σημείωσε και ευχαρίστησε τη χώρα για τη βοήθειά της στην εκκένωση Αμερικανών πολιτών κατά την έναρξη της σύγκρουσης στο Ισραήλ.

Σημείωσε πως όλη η βοήθεια που ζητήθηκε από την ελληνική κυβέρνηση παρασχέθηκε, ενώ η οργάνωση των πτήσεων τσάρτερ που έρχονταν μέσω του Διεθνούς Αερολιμένα Αθηνών, ήταν εξαιρετικά εύκολη και αυτό δεν συμβαίνει πάντα όταν πρόκειται για προξενικά θέματα.

Αναφέρθηκε και η ίδια στη σημασία που έχει το λιμάνι της Αλεξανδρούπολης τώρα, αλλά και όταν έρθει η ώρα για την ανοικοδόμηση της Ουκρανίας από στρατηγικής άποψης. «Η Ελλάδα είναι ένας τεράστιος σύμμαχος και εταίρος στο ΝΑΤΟ από αυτή την άποψη», επεσήμανε.

Σε ερώτηση σχετικά με την επίσκεψη Ερντογάν, επεσήμανε πως η σχέση μεταξύ των γειτόνων είναι πάντα σημαντική και οι ΗΠΑ ενθαρρύνουν τις συνομιλίες μεταξύ Ελλάδας και Τουρκίας, ενώ εξήρε τη διάθεση της Ελλάδας να επιλύσει τα προβλήματα με τους γείτονές της μέσω της διπλωματίας.

Ελπίζουμε ότι η επίσκεψη θα πάει αρκετά καλά και θα την παρακολουθήσουμε», κατέληξε.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.