Συνεδριάζει αύριο, Τετάρτη, το Υπουργικό Συμβούλιο της Τουρκίας υπό την προεδρία του Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν.

Επί τάπητος θα τεθεί και η τελευταία κατάσταση στη γραμμή Άγκυρας-Αθήνας, ενόψει της συνεδρίασης του Ανώτατου Συμβουλίου Συνεργασίας των δύο χωρών στην Αθήνα την Πέμπτη.

Παράλληλα, θα συζητηθούν οι διπλωματικές πρωτοβουλίες του Ερντογάν σε σχέση με τον πόλεμο στη Λωρίδα της Γάζας και η ανθρωπιστική βοήθεια της Τουρκίας.

Η καταπολέμηση του πληθωρισμού θα είναι επίσης στην ημερήσια διάταξη της συνεδρίασης του Υπουργικού Συμβουλίου, καθώς στην επόμενη συνεδρίαση του, στις 11 Δεκεμβρίου, θα ληφθεί η απόφαση για τον νέο κατώτατο μισθό.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

