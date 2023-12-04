Χαρδαλιάς: «Απόλυτη προτεραιότητα η πρόληψη πολιτών»-Συνάντηση με Κικίλια

O νεοεκλεγείς περιφερειάρχης Αττικής Νίκος Χαρδαλιάς επισκέφθηκε σήμερα το πρωί τον υπουργό Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας, Βασίλη Κικίλια.

Στη συνάντηση επιβεβαιώθηκε η εξαιρετική διάθεση και βούληση συνεργασίας μεταξύ άλλων και στα θέματα ασφάλειας από ακραία καιρικά φαινόμενα.

Ο νέος περιφερειάρχης που έχει θέσει ψηλά στην ατζέντα του, την ασφάλεια των πολιτών από φυσικές απειλές μετά τη συνάντηση δήλωσε χαρακτηριστικά:

«Συζητήσαμε με τον υπουργό Βασίλη Κικίλια, με τον οποίο έχουμε συνεργαστεί άψογα και στο παρελθόν, όλες εκείνες τις παραμέτρους που θα μπορούσαν να λειτουργήσουν ως ένας χάρτης στρατηγικού σχεδιασμού για να μπορέσουμε να προφυλάξουμε την Περιφέρεια Αττικής από τους κινδύνους που εγκυμονούν τα ακραία καιρικά φαινόμενα».

Και πρόσθεσε: «Είναι απόλυτης και άμεσης προτεραιότητας τα ζητήματα πρόληψης και θεωρώ ότι το νέο νομοσχέδιο που έρχεται στη Βουλή για την Πολιτική Προστασία κινείται προς την σωστή κατεύθυνση και θα μας δώσει τα εργαλεία εκείνα που θα μας επιτρέψουν να δράσουμε έγκαιρα και άμεσα. Είμαι σίγουρος ότι συμπληρωματικά η κυβέρνηση με τους απαραίτητους πόρους και την εξασφάλιση άμεσων διαδικασιών στην εκτέλεση των απαραίτητων έργων θα δώσει τέλος στο καθεστώς επικαλύψεων, καθυστερήσεων και δικαιολογιών που δεν επέτρεπαν την εξέλιξη και υλοποίησή τους».

Ο υπουργός Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας Βασίλης Κικίλιας μετά τη συνάντηση με τον νέο Περιφερειάρχη τόνισε μεταξύ άλλων: «Με χαρά υποδέχθηκα σήμερα τον νεοεκλεγέντα περιφερειάρχη Αττικής Νίκο Χαρδαλιά, έναν έμπειρο αυτοδιοικητικό με τον οποίο συνεργαστήκαμε εξαιρετικά και στην περίοδο της πανδημίας. Συζητήσαμε για το νομοσχέδιο του υπουργείου που έχει εισαχθεί προς ψήφιση στη Βουλή και για τις παρεμβάσεις που προωθούμε. Προαπαιτούμενα για να καταφέρουμε να μειώσουμε στο μέγιστο δυνατό τις επιπτώσεις από τα ακραία καιρικά φαινόμενα- με τα οποία είναι βέβαιο ότι θα βρεθούμε και θα βρισκόμαστε όλο και πιο συχνά αντιμέτωποι λόγω της ραγδαία εξελισσόμενης κλιματικής κρίσης- είναι η συνεργασία και οι συνέργειες με όλους τους εμπλεκόμενους φορείς. Η περιφέρεια ως θεσμός παίζει εξαιρετικά κρίσιμο ρόλο. Με δεδομένο ότι το λεκανοπέδιο έχει πληγεί επανειλημμένα από φυσικές καταστροφές (πλημμύρες, πυρκαγιές) είναι σαφές ότι πρέπει να αλλάξουν πολλά τόσο και ως προς τον στρατηγικό σχεδιασμό αλλά και ως προς τα έργα υποδομών για να μπορέσουμε να αντεπεξέλθουμε από κοινού στις προκλήσεις».

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

