Το δάσος της Δαδιάς επισκέφθηκε ο Πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ-Κινήματος Αλλαγής, Νίκος Ανδρουλάκης, την επομένη της παρουσίασης στην Αλεξανδρούπολη των προτάσεων του Κινήματος για την αλλαγή του μοντέλου πρόληψης – αντιμετώπισης φυσικών καταστροφών και αποκατάστασης των πληγεισών περιοχών.

Ο κ. Ανδρουλάκης βρέθηκε στον φορέα διαχείρισης του εθνικού πάρκου δάσους Δαδιάς – Λευκίμης – Σουφλίου και ενημερώθηκε για τις επιπτώσεις των καταστροφικών πυρκαγιών του καλοκαιριού στο δάσος και την ορνιθοπανίδα.

Ακολουθεί η δήλωση του κ. Ανδρουλάκη:

Πέρυσι στον Έβρο συνέβη μία τραγωδία. Μία τραγωδία, όμως, που έπρεπε να μας βρει προετοιμασμένους.

Τα στοιχεία δείχνουν ότι ο νομός είχε τη μεγαλύτερη ξηρασία τα τελευταία επτά χρόνια. Το κράτος, όμως, δεν έδωσε έμφαση στην πρόληψη και δεν προετοιμάστηκε προκειμένου να αποφύγουμε την καταστροφή του οικοσυστήματος της Δαδιάς. Με μια ορνιθοπανίδα, που όπως μας ενημέρωσαν και οι αρμόδιοι από τον Ο.ΦΥ.ΠΕ.Κ.Α., είναι από τις σημαντικότερες στην Ευρώπη.

Έπρεπε, λοιπόν, το κράτος να γνωρίζει και να προετοιμαστεί. Δεν μπορεί επτά χρόνια ξηρασίας να μην έχουν χτυπήσει το καμπανάκι. Η κλιματική αλλαγή είναι ένα δεδομένο, δεν μπορεί όμως να είναι ένα συνεχές άλλοθι. Πρέπει το κράτος να προετοιμαστεί, για να μην έχουμε τόσο τραγικές επιπτώσεις.

Εμείς ήρθαμε στον Έβρο, στη Δαδιά, και διοργανώσαμε χθες ένα συνέδριο όπου μίλησαν ειδικοί από το Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης, την Πυροσβεστική, την τοπική κοινωνία.

Έχουμε χρέος η κυβέρνηση και τα κόμματα της αντιπολίτευσης να συζητήσουμε και να συμφωνήσουμε σ’ ένα ολοκληρωμένο σχέδιο αποκατάστασης του φυσικού πλούτου αυτού του πανευρωπαϊκού πνεύμονα, -της Δαδιάς-, αλλά και των καταστροφών που υπέστησαν κτηνοτρόφοι, αγρότες και η τοπική κοινωνία, ώστε οι πολίτες να νιώσουν ασφάλεια, να νιώσουν το κράτος δίπλα τους και να μην ξανασυμβεί κάτι ανάλογο στο μέλλον.

Πηγή: skai.gr

