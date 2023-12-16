«Συννεφιασμένη» Δευτέρα για την πλειοψηφία στη Βουλή

Του Αντώνη Αντζολέτου



Ο θόρυβος που προκάλεσε η παρέμβαση του Αντώνη Σαμαρά, σχετικά με την τροπολογία που δίνει το δικαίωμα νόμιμης άδειας διαμονής σε μετανάστες τρίτων χωρών που διέμεναν παρανόμως στην Ελλάδα μέχρι τις 30 Νοεμβρίου 2023, έφτασε μέχρι τις Βρυξέλλες. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης μόλις είχε αναχωρήσει από τη βελγική πρωτεύουσα όπου είχαν ολοκληρωθεί οι εργασίες ενός δύσκολου Ευρωπαϊκού Συμβουλίου. Όλα δείχνουν πως η Δευτέρα, οπότε και θα ψηφιστεί η συγκεκριμένη τροπολογία στο νομοσχέδιο του ασφαλιστικού, δεν θα είναι μια εύκολη ημέρα για την πλειοψηφία. Ο πρώην πρωθυπουργός ζήτησε την απόσυρση της συγκεκριμένης ρύθμισης χαρακτηρίζοντάς τη «φάρο προσέλκυσης λαθρομεταναστών».

Παρά τις διαβεβαιώσεις του Άδωνι Γεωργιάδη και του Δημήτρη Καιρίδη ότι η άδεια διαμονής αλλοδαπών εξαρτάται μόνον από την ύπαρξη και τη συνέχιση δηλωμένης εργασίας από τον δικαιούχο και δεν δίνει δικαίωμα ούτε μόνιμης διαμονής, αλλά ούτε και ιθαγένειας, ο Αντώνης Σαμαράς επιμένει στην τοποθέτηση του. Είναι μια δύσκολη συγκυρία για την κυβερνητική πλειοψηφία, καθώς θεωρείται βέβαιο πως η αντιπολίτευση θα εκμεταλλευτεί το συγκεκριμένο θέμα ζητώντας ονομαστική ψηφοφορία . Ο Νίκος Παππάς για λογαριασμό του ΣΥΡΙΖΑ ξεκαθάρισε πως η τροπολογία είναι στη σωστή κατεύθυνση και αναρωτήθηκε αν η Νέα Δημοκρατία έχει την πλειοψηφία για να την περάσει. Κατά πολλούς η τροπολογία αποτελεί μια ευκαιρία σύμπραξης των προοδευτικών δυνάμεων στη Βουλή.

Το υπουργείο Εργασίας έσπευσε να δώσει εξηγήσεις τονίζοντας μέσα από ερωταπαντήσεις πως η τροπολογία δε δίνει δικαίωμα σε οικογενειακή επανένωση και δεν αφορά νεοεισερχόμενους. Χωρίς να μπορεί να γίνει ακριβής προσδιορισμός για το πόσοι είναι οι μη νόμιμα διαμένοντες εκτιμάται ότι φτάνουν περίπου τους 30.000. Ο Άδωνις Γεωργιάδης ξεκαθάρισε από το βήμα της Ολομέλειας πως δεν αλλάζει το όριο χορήγησης άδειας διαμονής από τα επτά στα τρία χρόνια, αλλά δίνεται μια ευκαιρία άπαξ.

Δεν είναι η πρώτη φορά που ο Αντώνης Σαμαράς χτυπά «καμπανάκι» προς την παράταξή του το τελευταίο διάστημα. Είχε μιλήσει πρόσφατα για το χειρισμό στα ελληνοτουρκικά, ενώ είχε εκφράσει την άρνησή του να θεσπιστεί ο γάμος των ομόφυλων ζευγαριών. Το συγκεκριμένο νομοσχέδιο ο Κυριάκος Μητσοτάκης έχει δεσμευτεί να το φέρει μέσα στην τετραετία, όμως έχουν μαζευτεί ήδη αρκετές φωνές διαφωνούντων γαλάζιων υπουργών και βουλευτών. Η Ιερά Σύνοδος θα συνεδριάσει σήμερα και αρκετά στελέχη της Ν.Δ. νιώθουν έντονα την πίεση των ψηφοφόρων τους που είναι κοντά στην εκκλησία και έχουν πιο συντηρητικές απόψεις. Την ίδια στιγμή είναι σαφές πως ο Κυριάκος Μητσοτάκης επιθυμεί να κάνει κινήσεις που θα επεκτείνουν τη κυριαρχία του στο χώρο του κέντρου. Ειδικά τώρα που το ΠΑΣΟΚ δείχνει να έχει μικρές ανοδικές τάσεις μετά την καθίζηση του ΣΥΡΙΖΑ.

Πηγή: skai.gr

