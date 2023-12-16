Ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, με αφορμή την Πανελλήνια Ημέρα Πρόληψης Εγκαυμάτων, είχε συνάντηση στο Μέγαρο Μαξίμου με τις εγκαυματίες Βικτώρια Αντόνοβα και Αντριέλα Γκιόκα και με τους συνιδρυτές της Ελληνικής Οργάνωσης για το Έγκαυμα και τους Εγκαυματίες «Salvia», Αλέξανδρο Ανδρονόπουλο και Μαρίνα Καρύδα.

Κατά τη διάρκεια της συνάντησης συζητήθηκαν οι πρωτοβουλίες που έχει υλοποιήσει η κυβέρνηση για τη στήριξη των εγκαυματιών, όπως η δημιουργία Εθνικού Μητρώου Εγκαυματιών για όλα τα θύματα και η κάλυψη των σκευασμάτων, υλικών και φυσικοθεραπειών από τον ΕΟΠΥΥ. Παράλληλα, εξετάστηκαν η ενίσχυση της πρόληψης και η αναβάθμιση υποδομών του Εθνικού Συστήματος Υγείας με ειδίκευση στο έγκαυμα.

Ο Πρωθυπουργός στάθηκε στη δυνατότητα οριζόντιας ενσωμάτωσης εκπαιδευτικών δράσεων στις σχολικές δραστηριότητες σε συνεργασία με το Πυροσβεστικό Σώμα, που είναι ήδη ενεργό σε αυτό το πεδίο, ώστε τα παιδιά να διδάσκονται από μικρή ηλικία ενδεδειγμένες αντιδράσεις σε περίπτωση φωτιάς και σωστές συμπεριφορές για την αποφυγή ατυχημάτων, δεδομένου ότι σχεδόν τα μισά εγκαύματα συμβαίνουν στο πλαίσιο καθημερινών δραστηριοτήτων στον χώρο του σπιτιού και πολλά είναι αποτρέψιμα.

«Νομίζω ότι αν προκαλέσεις το ενδιαφέρον, όπως το προκαλέσατε σε εμένα, θα υπάρξει ενδιαφέρον. Γιατί ο καθένας μπορεί να δει να του συμβαίνει. Άπαξ και μπορεί να φανταστεί ότι μπορεί να συμβεί στον εαυτό του, στο παιδί του ή στον γονιό του, νομίζω ότι θα το δει διαφορετικά», είπε ο Κυριάκος Μητσοτάκης.

Σημειώθηκε επίσης η δυνατότητα αναβάθμισης του υλικοτεχνικού εξοπλισμού και της χωροταξίας Μονάδων Εντατικής Θεραπείας ώστε να διασφαλιστεί η καλύτερη δυνατή φροντίδα εγκαυματιών, εξειδίκευσης γιατρών και νοσηλευτών στην αντιμετώπιση εγκαυμάτων, και ειδικής εκπαίδευσης φυσικοθεραπευτών και εργοθεραπευτών στις τεχνικές αποθεραπείας που απαιτούνται μετά τη νοσηλεία.

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης επισήμανε ότι οι προτάσεις που έγιναν θα αξιοποιηθούν από την επιτροπή εμπειρογνωμόνων που έχει συγκροτηθεί για την κατάρτιση του Εθνικού Σχεδίου Δράσης Αντιμετώπισης Εγκαυματιών στη Χώρα, η οποία είναι σε εξέλιξη.

Η Βικτώρια, η οποία τραυματίστηκε εξαιτίας φωτιάς που εκδηλώθηκε στο σπίτι της, αφού ο καπνός κατέστησε δύσκολη την εύρεση οδών διαφυγής, και η Αντριέλα, που υπέστη εγκαύματα όταν χρησιμοποίησε οινόπνευμα για να αναζωπυρώσει φωτιά για να ζεσταθεί, είχαν την ευκαιρία να μοιραστούν τις εμπειρίες τους με τον Πρωθυπουργό.

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης ευχαρίστησε τις δύο κοπέλες για το θάρρος τους και τη βούλησή τους να συνδράμουν στην ενημέρωση και την ευαισθητοποίηση της κοινωνίας, παρά τις προκλήσεις που έχουν αντιμετωπίσει. «Πάντα μπορείς να κλειστείς στο πρόβλημά σου και να πέσεις σε μια παρατεταμένη κατάθλιψη, αλλά αυτό που κάνετε είναι μέσα από τη δική σας δυσκολία να βοηθήσετε και άλλους ανθρώπους. Αυτό δεν είναι προφανές, μην το θεωρείτε καθόλου αυτονόητο», τόνισε.

Ο Πρωθυπουργός συνεχάρη, επίσης, τους συνιδρυτές της «Salvia» για την προσφορά τους. «Δίνετε ορατότητα σε ένα πρόβλημα το οποίο αν δεν το αναδείξουμε με κάποιο τρόπο λίγοι θα αντιληφθούν το πόσο πρέπει να γνωρίζουμε κάποια βασικά πράγματα για το τι πρέπει να κάνουμε, βέβαια κι εμείς ως πολιτεία», ανέφερε.

Πηγή: skai.gr

