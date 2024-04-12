Με τις ψήφους της ΝΔ υπερψηφίστηκε την Παρασκευή επί της αρχής το νομοσχέδιο του Υπουργείου Υγείας για την ενίσχυση του ΕΣΥ.

Τα κόμματα της αντιπολίτευσης καταψήφισαν.

Νωρίτερα, ο υπουργός Υγείας Άδωνις Γεωργιάδης δήλωσε από το βήμα της Βουλής:

«Σας καλώ να υποστηρίξετε το παρόν νομοσχέδιο με υπερηφάνεια, διότι είναι ένα μεγάλο βήμα που θα ολοκληρώσουμε με την τροπολογία που θα φέρουμε την επόμενη εβδομάδα, ένα βήμα που θα δώσει νέο περιβάλλον, που θα κάνει πιο ελκυστική την υπηρεσία στο ΕΣΥ, που λύνει πολλά από τα χρονίζοντα προβλήματα.

Η κυβέρνηση έρχεται να εφαρμόσει κανόνες κοινής λογικής τον 21ο αιώνα» και σημείωσε ότι αυτές οι μεταρρυθμίσεις, θα οδηγήσουν ανθρώπους που θέλουν να έχουν υψηλότερο εισόδημα να μπορούν να το εξασφαλίζουν με νόμιμο τρόπο. Τα στοιχεία που έχουμε, δείχνουν ότι το σύστημα προχωράει αφού τα ραντεβού για απογευματινά χειρουργεία θα ξεπεράσουν τα χίλια. Αυτό σημαίνει ότι κάθε μέρα ολοένα και περισσότεροι γιατροί και νοσηλευτές δηλώνουν στα νοσοκομεία τη βούλησή τους να συμμετάσχουν στα απογευματινά χειρουργεία και ολοένα και περισσότεροι συμπολίτες μας δηλώνουν τη βούλησή τους να χειρουργηθούν στα απογευματινά χειρουργεία.

Ως προς την αείμνηστη Μάργκαρετ Θάτσερ, θέλω να ξεκαθαρίσω ότι ήταν από τις μεγαλύτερες πολιτικούς της Ευρώπης του 20ου αιώνα. Είναι η γυναίκα χάρη στην οποία το Ηνωμένο Βασίλειο ξέφυγε από το ΔΝΤ και είχε 30 χρόνια μεγάλης ευημερίας. Το να με συγκρίνουν μαζί της, το θεωρώ μεγάλο τίτλο τιμής και ευχαριστώ γι αυτό τον κ. Πολάκη».

Η αναπληρώτρια υπουργός Υγείας Ειρήνη Αγαπηδάκη εξέφρασε την απογοήτευσή της για τη στάση των κομμάτων της αντιπολίτευσης, που στην συζήτηση, «δεν είπαν πως τουλάχιστον τα άρθρα που αφορούν τα προγράμματα πρόληψης για τον καρκίνο, την προαγωγή υγείας για τα παιδιά, μια σειρά από δράσεις θετικές που αφορούν ιδιαίτερα τους ανθρώπους που υποφέρουν από τις ανισότητες στην υγεία, θα πουν ένα «ναι»».

Η πρόεδρος της Πλεύσης Ελευθερίας Ζωή Κωνσταντοπούλου αναφέρθηκε στη ρύθμιση για την παροχή έργου από ιδιώτες γιατρούς στα δημόσια νοσοκομεία, η οποία αποσύρθηκε για να επανακατατεθεί. «Αναγκαστήκατε να αποσύρετε μια ψευδεπίγραφη νομοτεχνική βελτίωση, που ήταν στα αλήθεια τροπολογία. Ήταν εντυπωσιακό ότι αντί να πείτε ότι κάνατε λάθος, κατηγορήσατε εκείνους που σας επισήμαναν ότι παραβιάζετε το Σύνταγμα και τον Κανονισμό της Βουλής», είπε η κ. Κωνσταντοπούλου, απευθυνόμενη στην υπουργό Υγείας και πρόσθεσε: «η δημόσια υγεία δεν είναι το παιχνίδι σας για να κάνετε τέτοιους αυτοσχεδιασμούς, στο γόνατο ρυθμίσεις, χωρίς καμία έγνοια για τους πολίτες, για τους ασθενείς, για τους γιατρούς, για το νοσηλευτικό προσωπικό».

