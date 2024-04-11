Στην ολομέλεια εισάγεται για συζήτηση και ψήφιση το νομοσχέδιο «Δράσεις δημόσιας υγείας-Ρυθμίσεις για την ενίσχυση του Εθνικού Συστήματος Υγείας». Με το νομοσχέδιο εισάγονται ρυθμίσεις για την εφαρμογή του εθνικού σχεδίου δράσης για τη δημόσια υγεία, τις προϋποθέσεις άσκησης ιδιωτικού έργου των ιατρών κλάδου Εθνικού Συστήματος Υγείας (Ε.Σ.Υ.), τη συνταγογράφηση φαρμάκων, τον μηχανισμό αυτόματης επιστροφής (clawback), τον Εθνικό Οργανισμό Δημόσιας Υγείας, τον Εθνικό Οργανισμό Παροχής Υπηρεσιών Υγείας, την Εθνική Κεντρική Αρχή Προμηθειών Υγείας και τον Πανελλήνιο Ιατρικό Σύλλογο, τα νοσοκομεία του Ε.Σ.Υ., τις Υγειονομικές Περιφέρειες και τα Κέντρα Υγείας, και την ιατρικώς υποβοηθούμενη αναπαραγωγή.

Στη φάση της επεξεργασίας του νομοσχεδίου στην αρμόδια κοινοβουλευτική επιτροπή, υπέρ της αρχής δήλωσε η ΝΔ. Καταψήφισαν ΣΥΡΙΖΑ, ΚΚΕ, Νέα Αριστερά και «Νίκη». Επιφύλαξη για την τελική τους στάση στην ολομέλεια έχουν δηλώσει το ΠΑΣΟΚ, η Ελληνική Λύση, οι Σπαρτιάτες και η Πλεύση Ελευθερίας.

Εργασιακό καθεστώς για τους γιατρούς και τους νοσηλευτές του ΕΣΥ

Το νομοσχέδιο εισάγει μια σειρά ρυθμίσεων για τους γιατρούς και νοσηλευτές του ΕΣΥ. Στο επίκεντρο του ενδιαφέροντος έχουν τεθεί οι ρυθμίσεις με τις οποίες τροποποιούνται οι όροι και οι προϋποθέσεις άσκησης ιδιωτικού έργου των ιατρών κλάδου Εθνικού Συστήματος Υγείας (Ε.Σ.Υ.). Ειδικότερα, με το νομοσχέδιο:

Θεσπίζεται η κατ' εξαίρεση δυνατότητα των ιατρών του Εθνικού Συστήματος Υγείας (ΕΣΥ) να ασκούν ιδιωτικό έργο στον τομέα της ιατρικής , εφόσον συμμετέχουν στην ολοήμερη, πέραν του τακτικού ωραρίου, λειτουργία και στις εφημερίες του νοσοκομείου. Σύμφωνα με την εισηγητική έκθεση, η κατ' εξαίρεση δυνατότητα αυτή για τους ιατρούς, μέσω της απασχόλησής τους στον ιδιωτικό τομέα της ιατρικής, παρέχεται αφενός για να αξιοποιήσουν την κλινική εμπειρία τους και αφετέρου για να ενισχύσουν το εισόδημά τους, αναμένεται δε ταυτοχρόνως να προσελκύσει περισσότερους ιατρούς στο δημόσιο σύστημα υγείας, αφού θα μπορούν να συνδυάσουν και την απασχόληση στον ιδιωτικό τομέα της υγείας. Η άσκηση ιδιωτικού έργου επιτρέπεται μετά από υποβολή σχετικής αίτησης και αιτιολογημένη απόφαση εγκρίσεώς της από το αρμόδιο όργανο, εφόσον δεν διαταράσσεται, δεν διαφοροποιείται και δεν παραβιάζεται με οιονδήποτε τρόπο η εύρυθμη λειτουργία (τακτικό ωράριο, εφημερίες, ολοήμερη λειτουργία) των νοσοκομείων. Περαιτέρω μέσω περιορισμών, ρητρών και διαδικαστικών όρων, που προβλέπονται (π.χ. δείκτες παραγωγικότητας, αριθμός χειρουργικών επεμβάσεων ανά κλινική, αριθμός των ιατρικών επισκέψεων, των διαγνωστικών και επεμβατικών πράξεων, των παρακλινικών εξετάσεων), που εξειδικεύονται με απόφαση του υπουργού Υγείας εξασφαλίζεται η εύρυθμη λειτουργία των δημόσιων νοσοκομείων.

, εφόσον συμμετέχουν στην ολοήμερη, πέραν του τακτικού ωραρίου, λειτουργία και στις εφημερίες του νοσοκομείου. Σύμφωνα με την εισηγητική έκθεση, η κατ' εξαίρεση δυνατότητα αυτή για τους ιατρούς, μέσω της απασχόλησής τους στον ιδιωτικό τομέα της ιατρικής, παρέχεται αφενός για να αξιοποιήσουν την κλινική εμπειρία τους και αφετέρου για να ενισχύσουν το εισόδημά τους, αναμένεται δε ταυτοχρόνως να προσελκύσει περισσότερους ιατρούς στο δημόσιο σύστημα υγείας, αφού θα μπορούν να συνδυάσουν και την απασχόληση στον ιδιωτικό τομέα της υγείας. Η άσκηση ιδιωτικού έργου επιτρέπεται μετά από υποβολή σχετικής αίτησης και αιτιολογημένη απόφαση εγκρίσεώς της από το αρμόδιο όργανο, εφόσον δεν διαταράσσεται, δεν διαφοροποιείται και δεν παραβιάζεται με οιονδήποτε τρόπο η εύρυθμη λειτουργία (τακτικό ωράριο, εφημερίες, ολοήμερη λειτουργία) των νοσοκομείων. Περαιτέρω μέσω περιορισμών, ρητρών και διαδικαστικών όρων, που προβλέπονται (π.χ. δείκτες παραγωγικότητας, αριθμός χειρουργικών επεμβάσεων ανά κλινική, αριθμός των ιατρικών επισκέψεων, των διαγνωστικών και επεμβατικών πράξεων, των παρακλινικών εξετάσεων), που εξειδικεύονται με απόφαση του υπουργού Υγείας εξασφαλίζεται η εύρυθμη λειτουργία των δημόσιων νοσοκομείων. προβλέπεται η δυνατότητα παράτασης έως τις 31.12.2025 του χρόνου παραμονής των ιατρών εκείνων του κλάδου ΕΣΥ, των οποίων η παραμονή είχε παραταθεί έως τις 31.3.2024 , προκειμένου να συνεχίσουν να προσφέρουν την πολύτιμη εμπειρία τους και να μη διαταραχθεί η εύρυθμη λειτουργία των υγειονομικών δομών. Επιπλέον προβλέπεται, για λόγους ίσης μεταχείρισης, η δυνατότητα παραμονής έως την 31η.12.2025 και όσων ιατρών η υπαλληλική σχέση τους έληγε την 31.12.2023 και των οποίων αυτή παρατάθηκε έως την 31η.12.2024.

, προκειμένου να συνεχίσουν να προσφέρουν την πολύτιμη εμπειρία τους και να μη διαταραχθεί η εύρυθμη λειτουργία των υγειονομικών δομών. Επιπλέον προβλέπεται, για λόγους ίσης μεταχείρισης, η δυνατότητα παραμονής έως την 31η.12.2025 και όσων ιατρών η υπαλληλική σχέση τους έληγε την 31.12.2023 και των οποίων αυτή παρατάθηκε έως την 31η.12.2024. επεκτείνεται η νόμιμη απαλλαγή από την υποχρέωση της υπηρεσίας υπαίθρου και για όσους γιατρούς είχαν εισαχθεί στην Ιατρική Σχολή έως και το ακαδημαϊκό έτος 2012-2013 . Δεδομένου ότι οι περισσότεροι εξ αυτών έχουν ήδη εκπληρώσει την υποχρέωση υπηρεσίας υπαίθρου, με την προτεινόμενη διάταξη διευκολύνονται οι τελευταίοι στην πρόσβασή τους στην άσκηση ειδικότητας και τον διορισμό στο ΕΣΥ, χωρίς ωστόσο να τίθεται υπό διακινδύνευση η εύρυθμη λειτουργία των δομών υγείας που στελεχώνονται από ιατρούς υπόχρεους υπηρεσίας υπαίθρου.

. Δεδομένου ότι οι περισσότεροι εξ αυτών έχουν ήδη εκπληρώσει την υποχρέωση υπηρεσίας υπαίθρου, με την προτεινόμενη διάταξη διευκολύνονται οι τελευταίοι στην πρόσβασή τους στην άσκηση ειδικότητας και τον διορισμό στο ΕΣΥ, χωρίς ωστόσο να τίθεται υπό διακινδύνευση η εύρυθμη λειτουργία των δομών υγείας που στελεχώνονται από ιατρούς υπόχρεους υπηρεσίας υπαίθρου. προστίθεται και η ειδικότητα των οδοντιάτρων στην ενιαία διαδικασία τοποθέτησης των ιατρών , οδοντιάτρων και λοιπών επιστημόνων υγείας για απόκτηση ειδικότητας και διευκρινίζεται τεχνικά ο τρόπος πρόβλεψης των θέσεων ειδικευομένων στον προϋπολογισμό εξόδων του υπουργείου Υγείας.

, οδοντιάτρων και λοιπών επιστημόνων υγείας για απόκτηση ειδικότητας και διευκρινίζεται τεχνικά ο τρόπος πρόβλεψης των θέσεων ειδικευομένων στον προϋπολογισμό εξόδων του υπουργείου Υγείας. ρυθμίζεται η υπαγωγή στο άρθρο 29 του ν. 4958/2022 και των ιατρών εκείνων που κατά την έναρξη ισχύος του ασκούνταν στην ειδικότητα της αναισθησιολογίας, ενώ είχαν διακόψει την άσκηση σε άλλη ειδικότητα. Ειδικότερα, προβλέπεται ότι οι εν λόγω ειδικευόμενοι στην αναισθησιολογία θα αποζημιωθούν για όλο το χρονικό διάστημα που απαιτείται για την άσκηση στην αναισθησιολογία, μη συνυπολογιζόμενου του χρονικού διαστήματος, κατά το οποίο είχαν ασκηθεί στην άλλη ιατρική ειδικότητα.

προστίθενται στα εισοδήματα των ιατρών του Εθνικού Συστήματος Υγείας (Ε.Σ.Υ.) και των πανεπιστημιακών ιατρών από την απογευματινή εργασία τους και εκείνα που προκύπτουν, κατά την ολοήμερη λειτουργία των νοσοκομείων, από τη διενέργεια χειρουργικών επεμβάσεων ή άλλων επεμβατικών πράξεων που απαιτούν παραμονή στο νοσοκομείο πέραν της ημερήσιας νοσηλείας, και φορολογούνται σύμφωνα με την περ. β) της παρ. 2 του άρθρου 7 του Κώδικα Φορολογίας Εισοδήματος (ν. 4172/2013).

Δημόσια υγεία

Με το νομοσχέδιο εισάγονται και ρυθμίσεις σχετικές με την εφαρμογή του εθνικού σχεδίου δράσεων για τη δημόσια υγεία.

Ειδικότερα:

Εισάγεται ενιαίο πλαίσιο προσυμπτωματικού ελέγχου κατά του καρκίνου του μαστού, σε γυναίκες ηλικίας 45 έως 74 ετών. Με την προτεινόμενη διάταξη τροποποιείται το άρθρο 24 του ν. 4917/2022, δυνάμει του οποίου τέθηκε σε εφαρμογή το, χρηματοδοτούμενο από πόρους του Εθνικού Σχεδίου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας, έργο «Προληπτικές διαγνωστικές εξετάσεις μαστογραφίας κατά του καρκίνου». Ο καρκίνος του μαστού είναι ο πιο συχνά διαγνωσμένος καρκίνος στις 27 χώρες της Ε.Ε. και πρώτη αιτία θανάτου από καρκίνο στις γυναίκες. Με τη θέσπιση ενός ενιαίου πλαισίου προσυμπτωματικού ελέγχου καθολικής πληθυσμιακής κάλυψης, σε γυναίκες ηλικίας μεταξύ 45-74 ετών, αναμένεται να αυξηθούν τα ποσοστά ανίχνευσης καρκίνου του μαστού σε πρώιμο στάδιο και έγκαιρης αντιμετώπισής του, με αποτέλεσμα τη βελτίωση των δεικτών θεραπεύσιμης θνησιμότητας και την αύξηση του προσδόκιμου ζωής του πληθυσμού.

Με νομοθετική ρύθμιση τίθεται σε εφαρμογή το χρηματοδοτούμενο από πόρους του Εθνικού Σχεδίου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας, έργο «Προαγωγή υγείας παιδιού - οικογένειας». Σύμφωνα με τους ορισμούς του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας, η σωματική και ψυχική υγεία είναι έννοιες αλληλένδετες, που μπορούν να ενισχυθούν αποτελεσματικά με παρεμβάσεις στη δημόσια υγεία, σε πολλαπλά επίπεδα και τομείς της ανθρώπινης δραστηριότητας. Η εισαγόμενη ρύθμιση παρεμβαίνει σε διάφορα στάδια της ανάπτυξης του παιδιού, από τη βρεφική ηλικία (με δράσεις για την ενίσχυση των γονεϊκών δεξιοτήτων και την πρώιμη ανίχνευση αναπτυξιακών διαταραχών του παιδιού), την εφηβεία (με δράσεις για την προαγωγή της υγείας των εφήβων κοριτσιών σε σχέση με την έμμηνο ρύση) και την ενηλικίωση (με δράσεις δημιουργίας και λειτουργίας ενός πρότυπου κοινοτικού κέντρου για την εκπαίδευση, ευαισθητοποίηση και θεραπευτική αντιμετώπιση του φαινομένου των μη αυτοκτονικών τραυματισμών σε νέους ηλικίας 18-24 ετών).

Προβλέπεται η συμμετοχή κινητών μονάδων πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας του ν. 2071/1992 στην αποτελεσματική υλοποίηση των προγραμμάτων δημόσιας υγείας του Εθνικού Προγράμματος «ΣΠΥΡΟΣ ΔΟΞΙΑΔΗΣ», στα οποία περιλαμβάνεται, μεταξύ άλλων, και το έργο «Προληπτικά Διαγνωστικά Τεστ Μαστογραφίας κατά του Καρκίνου/Κινητές Μονάδες». Εν προκειμένω, και όσον αφορά στο τελευταίο έργο, θα διευκολυνθεί η πρόσβαση γυναικών που διαμένουν σε απομακρυσμένες και δυσπρόσιτες περιοχές σε δομές υγείας και αναμένεται να αυξηθούν τα ποσοστά ανίχνευσης καρκίνου του μαστού σε πρώιμο στάδιο, προς τον σκοπό έγκαιρης αντιμετώπισής του.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

