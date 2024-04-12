«Παρότι ξέρουμε ότι βασικός αντίπαλός μας είναι τα προβλήματα και με αυτά μαχόμαστε καθημερινά, δεν μπορούμε να αφήνουμε αναπάντητα τα ψέματα του κ. Κασσελάκη, ούτε να μην καλύπτουμε τα «κενά μνήμης» που εμφανίζεται να έχει από τη μία δημόσια τοποθέτησή του έως την επόμενη» αναφέρει η ΝΔ σε ανακοίνωσή της, σχολιάζοντας την σημερινή συνέντευξη - ομιλία του προέδρου του ΣΥΡΙΖΑ στο Φόρουμ των Δελφών.

Η ανακοίνωση συνεχίζει:

«Ας δούμε δύο χαρακτηριστικά σημερινά του ψέματα:

Ψέμα πρώτο: «Ο κ. Μητσοτάκης υποσχέθηκε ότι θα μειώσει τους φόρους καθαρά για λόγους μάρκετινγκ, αλλά έγινε το αντίθετο».

Ποια είναι η αλήθεια;

Η Κυβέρνηση του Κυριάκου Μητσοτάκη έχει μειώσει από το 2019 πάνω από 50 φόρους και εισφορές, που οδήγησαν στην έμμεση αύξηση του εισοδήματος των Ελλήνων πολιτών ταυτόχρονα με την άμεσες αυξήσεις σε μισθούς και συντάξεις. Ενδεικτικά αναφέρουμε τη μείωση του ΕΝΦΙΑ πάνω από 30%, την κατάργηση της εισφοράς αλληλεγγύης, τη μείωση του ΦΠΑ στην εστίαση στο 13%, τη μείωση των ασφαλιστικών εισφορών κατά 3 μονάδες, την αύξηση του αφορολόγητου κατά 1000 ευρώ για κάθε παιδί, τη μείωση του Φόρου Επιχειρήσεων από το 29% στο 22%, τη μείωση της προκαταβολής φόρου από το 100% στο 55%.

Όπως δε τόνισε μόλις χθες ο Υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, επίσης από τους Δελφούς, στον προϋπολογισμό του 2025 θα περιλαμβάνεται μια σειρά από μέτρα για την ενίσχυση εισοδημάτων και μείωση φόρων συνολικού ύψους 870 εκ. ευρώ.

Ψέμα δεύτερο: «Η χώρα μας είναι πολύ χαμηλά στην Ευρώπη τόσο σε ρυθμό ανάπτυξης, όσο και σε επενδύσεις»

Ποια είναι η αλήθεια;

Έχουν περάσει μόλις 48 ώρες από τη δήλωση του Επιτρόπου Οικονομίας της Ε.Ε. ότι η Ελλάδα τρέχει με ανάπτυξη 2%, ενώ η Ευρώπη με 0% και κάτι, γεγονός που, όπως επισήμανε, κάνει τη διαφορά. Ο Ευρωπαίος Επίτροπος έκανε ειδική αναφορά στην αύξηση των επενδύσεων και επιπλέον των επενδύσεων σε στρατηγικούς τομείς όπως η έρευνα, η ανάπτυξη, η εκπαίδευση, αλλά και για το πώς η Ελλάδα αυξάνει τις εξαγωγές, που είναι επίσης ένα πολύ σημαντικό μήνυμα.

Ο κ. Κασσελάκης δήλωσε επίσης ότι μπορεί να επικοινωνήσει καλύτερα από όλους με τους ξένους επενδυτές καθώς, όπως είπε, είναι ο μόνος πολιτικός ηγέτης στην Ελλάδα που έχει πετύχει στον ιδιωτικό τομέα.

Δεν ξέρουμε αν αναφέρεται σε παλιούς γνωστούς του από το Ντέλαγουερ ή όχι. Αυτό που ξέρουμε σίγουρα είναι ότι δεν έχει δώσει απαντήσεις για τις εταιρείες του και παραμένει ο μοναδικός πολιτικός αρχηγός που δεν έχει υποβάλει ακόμα δήλωση πόθεν έσχες.

Μας μίλησε ακόμα για το «μαξιλάρι των 37 δις», αλλά «ξέχασε» να μας πει ότι ήταν το ενέχυρο των δανειστών για την τεράστια προσωπική αναξιοπιστία του προκατόχου του.

Και φυσικά, «ξέχασε» ότι δημιουργήθηκε από μια σκληρή φορομπηχτική πολιτική που τσάκισε τη μεσαία τάξη.

Και κάτι τελευταίο: Το «μαξιλάρι» για το οποίο σήμερα περηφανεύεται ήταν ή δεν ήταν «η πιο μνημονιακή απόφαση της κυβέρνησης του ΣΥΡΙΖΑ», όπως δήλωνε ο ίδιος πριν από μερικούς μήνες;» καταλήγει η ΝΔ.



Πηγή: skai.gr

