Για τις παθογένειες της ελληνικής αστυνομίας και τα προβλήματα που καλείται να αντιμετωπίσει το Σώμα στη σύγχρονη εποχή, μίλησε ο Υπουργός Προστασίας του Πολίτη Μιχάλης Χρυσοχοΐδης σε συζήτηση με τον δημοσιογράφο της εφημερίδας "Καθημερινή" Πάσχο Μανδραβέλη, στο πλαίσιο του 9oυ Οικονομικό Φόρουμ των Δελφών.

«Βρισκόμαστε σε μία εποχή με ριζικές αλλαγές στο κοινωνικό πεδίο, συνέβησαν γεγονότα που καθόρισαν σημαντικά την ψυχολογία του κόσμου (covid) και που δεν έχουν αναλυθεί ακόμη. Υπάρχει όμως η ανάδυση φαινομένων που χρειάζονται έναν νέο τρόπο διαχείρισης: πολιτικής, κοινωνικής, ποινικής", ανέφερε ο Υπουργός.

Συνέχισε επισημαίνοντας ότι η αστυνομία διαχειρίζεται προβλήματα που υπάρχουν εδώ και πολλά χρόνια αλλά που πλέον έχουν πάρει άλλες διαστάσεις (ενδοοικογενειακή βία, βία ανηλίκων κλπ) και συμπλήρωσε ότι «χρειάζεται χρόνος για να μπορέσουμε να διαχειριστούμε τα κοινωνικά ζητήματα που φτάνουν στην πόρτα του Υπουργείου ως εγκληματικές ενέργειες».

«Η Αστυνομία χρειάζεται μία μεγάλη, συντριπτική αλλαγή, μία αναγέννηση. Υπάρχει πολλές φορές μία γραφειοκρατική αξιολόγηση των περιστατικών. Το μεγάλο στοίχημα και για εμένα προσωπικά που έχω περάσει από αυτό το Υπουργείο για πέμπτη φορά, είναι να βάλουμε την Αστυνομία σε μία νέα τροχιά», εξήγησε.

Για το περιστατικό στο Α.Τ. Αγίων Αναργύρων σχολίασε: «Ήταν μία τραγική εξέλιξη μίας επιχειρησιακής ενέργειας με πάρα πολλά προβλήματα και κενά που δεν θέλω να αναλύσω τώρα. Όλα θα εξεταστούν και θα αποδοθούν οι ευθύνες εκεί που πρέπει».

Σε ερώτηση για την χρήση όπλων, ο κ. Χρυσοχοϊδης ανέφερε ότι χρειάζεται επανεξέταση.

«Χρειάζεται να ξαναδούμε τα ζητήματα που άπτονται στη διαχείριση προσωπικού, της αξιολόγησης του προσωπικού και των συχνών εξετάσεων ικανότητας του προσωπικού».

Τέλος, συμπλήρωσε ότι είναι σε εξέλιξη η διαγωνιστική διαδικασία για την απόκτηση 2 χιλιάδων καμερών που θα τοποθετηθούν σε οχήματα και γιλέκα αστυνομικών που βρίσκονται «στη πρώτη γραμμή».





Πηγή: skai.gr

