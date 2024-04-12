ΥΠΟΙΚ: Ο κ. Κασσελάκης δεν γνωρίζει τα βασικά μεγέθη της Οικονομίας

Την αντίδραση του υπουργείου Οικονομικών προκάλεσαν οι δηλώσεις του Στέφανου Κασσελάκη από το Φόρουμ των Δελφών.

Πιο αναλυτικά:

«Σχετικά με τις δηλώσεις του Προέδρου του ΣΥΡΙΖΑ κ. Κασσελάκη, από το Γραφείο Τύπου του Υπουργείου Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών εκδόθηκε η ακόλουθη ανακοίνωση:

Ο Πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ κ. Κασσελάκης προσπαθεί να προκαλεί με κάθε τρόπο την προσοχή, αλλά η οικονομία δεν προσφέρεται για τηλεοπτικές και άλλες παραστάσεις. Και οι δηλώσεις του στους Δελφούς τον εκθέτουν διότι, πέρα των άλλων, επιβεβαιώνουν ότι δεν γνωρίζει τα βασικά μεγέθη της οικονομίας.

Ο κ. Κασσελάκης συστηματικά μηδενίζει κάθε πρόοδο που η χώρα έχει καταφέρει τα τελευταία χρόνια. Μιλάει για ανύπαρκτη εξωστρέφεια την ίδια ώρα που οι εξαγωγές (αγαθά και υπηρεσίες) από 73 δισ. το 2019 έφθασαν σχεδόν στα 100 δισ. το 2023.

Μιλάει επίσης για ανύπαρκτες επενδύσεις την ίδια ώρα που η Ελλάδα, μεταξύ 2019 και 2023 είναι πρωταθλήτρια στην Ευρωπαϊκή Ένωση με σωρευτική αύξηση 43%, έναντι μόλις 1% στην Ευρωπαϊκή Ένωση και την ευρωζώνη.

Καλό είναι πριν ο κ. Κασσελάκης μιλήσει - όπως αναφέρει - με τους ξένους επενδυτές να ενημερωθεί για τις πραγματικές πολύ θετικές επιδόσεις της ελληνικής οικονομίας, οι οποίες είναι αποτέλεσμα των προσπαθειών και κατάκτηση των ίδιων των πολιτών».

