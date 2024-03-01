Του Γιάννη Ανυφαντή

Στους αρμόδιους του συντονιστικού, έπειτα από αίτημα της πυροσβεστικής υπηρεσίας, απέδωσε τις αποφάσεις για τις παρεμβάσεις στο σημείο του σιδηροδρομικού δυστυχήματος στα Τέμπη, ο υφυπουργός Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας, Χρήστος Τριαντόπουλος, επισημαίνοντας ότι ο ίδιος δεν έλαβε κάποια αποφαση, καθώς δεν συμμετείχε καν στο συντονιστικό όργανο.

«Οι αρμόδιοι που συμμετείχαν στο συντονιστικό έπειτα από αίτημα της πυροσβεστικής αποφάσισαν τη διαμόρφωση και τις παρεμβάσεις στον χώρο όπως προβλέπεται. Οι λεπτομέρειες έχουν απαντηθεί από αυτούς που είχαν τη υπηρεσιακή ευθύνη στο πεδίο ώστε να εντοπιστούν τα θύματα», τόνισε ο Χ. Τριαντόπουλος από το βήμα της Βουλής, απαντώντας σε επίκαιρη ερώτηση της Ελληνικής Λύσης, προσθέτοντας πως «διαμόρφωσαν τον χώρο όπως έκριναν, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα και όχι με εντολές. Προχώρησαν σε ενέργειες για να μπορέσουν να ολοκληρώσουν το έργο τους, την έρευνα και να ανταποκριθούν στην αγωνία των οικογενειών».

Μάλιστα απαντώντας στις αναφορές που γίνονται στο πρόσωπο του για τις παρεμβάσεις που έγιναν στην περιοχή διευκρίνισε: «Δεν έδωσα εντολές για κάτι. Δεν είχα τέτοιο ρόλο και αρμοδιότητα. Δεν συμμετείχα στις συνεδριάσεις του συντονιστικού. Δεν αναφέρομαι στην εξώδικη απάντηση του κ. Αγοραστού, άλλωστε το έχει δηλώσει και ο πρώην περιφερειάρχης. Ήμουν εκεί για να βοηθήσω. Με σεβασμό στους γονείς και στη δικαιοσύνη που είναι εκείνη που θα ρίξει φως».

