Το think tank Αθλητισμού του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ παρουσίασε σήμερα η υπεύθυνη των think tank, Διάνα Βουτυράκου με ανάρτηση στους λογαριασμούς κοινωνικών δικτύων του προέδρου, Στέφανου Κασσελάκη.

«Συνεχίζουμε την "κατάληψη" στον λογαριασμό του Στέφανου Κασσελάκη για να παρουσιάσουμε ένα think tank που τον ενδιαφέρει και μας ενδιαφέρει πολύ. Γιατί, για τον ΣΥΡΙΖΑ, αθλητισμός είναι πολιτισμός. Με τον τομεάρχη της ΚΟ του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ Αλέξανδρο Μεϊκόπουλο, σας παρουσιάζουμε τους ανθρώπους που στελεχώνουν το νέο think tank αθλητισμού.

Αιμίλιος Σαμπάνης

Υποψήφιος διδάκτωρ στη διοίκηση αθλητισμού, απόφοιτος του Τμήματος Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού του Πανεπιστημίου Αθηνών με μεταπτυχιακό τίτλο σπουδών στη Διοίκηση Αθλητικών Οργανισμών. Είναι πιστοποιημένος Project Manager από το Project Management Institute και έχει συνεργαστεί με τις Οργανωτικές επιτροπές των Ολυμπιακών και Παραολυμπιακών Αγώνων PyeongChang 2018, Tokyo 2020, Beijing 2022, Paris 2024, καθώς και των Παναμερικανικών Αγώνων της Lima 2019.

Παναγιώτης Πανούτσος Ταλκόβσκι

Eίναι εξειδικευμένος επιστήμονας Αθλητικής Ακεραιότητας και ιδρυτής/διευθυντής της EAGLE Sports Integrity Services. Με υποτροφία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής έλαβε μεταπτυχιακό τίτλο σπουδών στο πρόγραμμα Sports Ethics and Integrity. Έχει εργαστεί στα World Athletics, στον Economist Group και στον Εθνικό Οργανισμό Καταπολέμησης του Ντόπινγκ.

Γιώργος Καλούδης

Νομικός σύμβουλος αθλητικών Ομοσπονδιών και Φορέων του Αθλητισμού. Διετέλεσε νομικός σύμβουλος Γενικού Γραμματέα Αθλητισμού, μέλος του ΔΣ του Εθνικού Συμβουλίου Καταπολέμησης του Ντόπινγκ και της Διαρκούς Επιτροπής για την καταπολέμηση της Βίας. Το 2019 προτάθηκε από τη Μόνιμη Ελληνική Αντιπροσωπεία στην UNESCO ως υποψήφιος της Ελλάδας για τη στελέχωση της επιτροπής ειδικών νομικών επιστημόνων για την αναθεώρηση της Διεθνούς Σύμβασης της UNESCO για την καταπολέμηση του ντόπινγκ.

Νίκος Λέων

Επι σειρά ετών πρωταθλητής Ελλάδας της πάλης, έχει συμμετάσχει σε όλα τα διεθνή επίπεδα. Former Competition manager της Διεθνούς Ομοσπονδίας πάλης, είναι Event manager και International department manager στην Ελληνική Ομοσπονδία Πάλης. Έχει σπουδές στο αθλητικό δίκαιο και στο marketing στον αθλητισμό.

Θεοχάρης Ισπόγλου

Αναπληρωτής Καθηγητής με ειδίκευση στη Φυσιολογία της Άσκησης και Διατροφής στο πανεπιστήμιο Leeds Beckett του Ηνωμένου Βασιλείου. Με υποτροφία από το Ίδρυμα Κρατικών Υποτροφιών, ολοκλήρωσε τις μεταπτυχιακές σπουδές του καθώς και το διδακτορικό του στο ίδιο πανεπιστήμιο. Έχει 20ετή διδακτική εμπειρία, με περισσότερες από 100 δημοσιεύσεις σε κορυφαία διεθνή μέσα όπως το Journal of Clinical Nutrition και οι Times, συμμετοχές σε διεθνή συνέδρια, επίσημες διαβουλεύσεις για την υγιή γήρανση στο ΗΒ και ανάπτυξη συμπληρωμάτων κατά της γεροντικής σαρκοπενίας, τα οποία παρουσίασε στο BBC.

Ο αθλητισμός για εμάς είναι πολύ σοβαρή υπόθεση. Γι' αυτό, δίπλα μας και δίπλα στον πρόεδρο του ΣΥΡΙΖΑ βρίσκονται από σήμερα άνθρωποι με πραγματική γνώση και σχέδιο».

Πηγή: skai.gr

