ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ: Η κυβέρνηση του κ. Μητσοτάκη εξακολουθεί να ποιεί την νήσσαν  

«Έχουν συμπληρωθεί ήδη τρία 24ωρα από τις αποκαλύψεις της εφημερίδας «Το Βήμα της Κυριακής» για την κρατική μονταζιέρα στα ηχητικά των κρίσιμων συνομιλιών πριν από την σύγκρουση των δύο αμαξοστοιχιών στα Τέμπη και η κυβέρνηση του κ. Μητσοτάκη εξακολουθεί να ποιεί την νήσσαν», υπογραμμίζει σε ανακοίνωσή του ο ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ.

«Ο ΣΥΡΙΖΑ ΠΣ επαναφέρει τα αμείλικτα ερωτήματα που προκύπτουν μετά τις επιβεβαιωμένες -και από το ίδιο το Μαξίμου- αποκαλύψεις για κοπτοραπτική των ηχητικών που είχαν ως στόχο την χειραγώγηση της κοινής γνώμης και την ενίσχυση του αφηγήματος περί ανθρώπινου λάθους», σημειώνει και παραθέτει τα εξής ερωτήματα :

Ποιοι είχαν πρόσβαση στα ηχητικά;

Ποιοι παρέλαβαν το στικάκι με τις συνομιλίες και ποιοι έκαναν αντίγραφά του;

Ποιοι συμμετείχαν στο μοντάζ των ηχητικών;

Ποιοι αποφάσισαν να σταλούν τα ηχητικά στις ανακριτικές αρχές με καθυστέρηση δύο ημερών;

Ποιοι τα προώθησαν σε φιλοκυβερνητικά μέσα ενημέρωσης μονταρισμένα;

Ποιος έδωσε στο «Πρώτο Θέμα» λίγες ώρες μετά την τραγωδία το μονταρισμένο υλικό των συνομιλιών;

«Ειδικά το τελευταίο ερώτημα θα μπορούσε να το απευθύνει ο ίδιος ο Εισαγγελέας», καταλήγει.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.