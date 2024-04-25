Η προσωποποίηση της γκαντεμιάς είναι 20 κρατούμενοι στις φυλακές της Βενεζουέλας οι οποίοι αφού έσκαψαν ένα τούνελ και πέρασαν τους τοίχους της φυλακής, έπεσαν πάνω σε μια ομάδα 30 αστυνομικών που έκαναν άσκηση ακριβώς έξω από το σωφρονιστικό κατάστημα.

Οι τολμηροί εγκληματίες μόλις συνειδητοποίησαν το λάθος τους καθώς έβγαιναν από το λαγούμι που είχαν σκάψει δεν μπορούσαν να πιστέψουν την γκάφα που έκαναν. Σύμφωνα με την Daily Mail, ένας λάθος υπολογισμός των κρατουμένων τους οδήγησε να σκάψουν το τούνελ προς το χώρο εκπαίδευσης στο αρχηγείο της αστυνομίας της πρωτεύουσας της Βενεζουέλας, Μαρακαΐμπο.

Στο βίντεο στο οποίο καταγράφηκε η αποτυχημένη απόδραση, φαίνονται οι αστυνομικοί να βοηθούν τους κατακόκκινους κρατούμενους να περάσουν από το στενό κενό στον τοίχο πριν τους οδηγήσουν και πάλι πίσω στη φυλακή.

Αν και οι 30 αστυνομικοί ήταν άοπλοι, σε επίσημη ανακοίνωση αναφέρεται ότι «όλα τέθηκαν υπό έλεγχο» με τρεις από τους κρατούμενους να τραυματίζονται ελαφρά.

