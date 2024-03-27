Γεραπετρίτης για Μπελέρη: Η Ελλάδα θα συνεχίσει να παρεμβαίνει όπου πρέπει - Το ζήτημα αφορά το κράτος δικαίου

Νέο μήνυμα του υπουργού Εξωτερικών, Γιώργου Γεραπετρίτη στα Τίρανα για την υπόθεση Μπελέρη.

«Η Ελλάδα θα συνεχίσει να παρεμβαίνει όπου πρέπει. Το ζήτημα δεν είναι διμερές, αλλά ευρωπαϊκό και αφορά το κράτος δικαίου» δήλωσε στον ΣΚΑΪ 100,3 ο υπουργός Εξωτερικών.

Αναφερόμενος στη σύλληψη του Γιώργο Γκόρο, που εκτελεί χρέη δημάρχου, παρότι ηττήθηκε από τον Φρέντι Μπελέρη, ο κ. Γεραπετρίτης υπογράμμισε ότι συνεχίζει να έχει πλήρεις αρμοδιότητες και να υπογράφει συμβάσεις παρά τις υπόνοιες διαφθοράς.

«Πρόκειται για ακόμη έναν κρίκο στην αλυσίδα προσβολής του κράτους δικαίου» κατέληξε ο υπουργός Εξωτερικών.



