Το πρωί της Τετάρτη 20 Μαΐου ορίσθηκε από την Διάσκεψη των Προέδρων να διεξαχθεί στην Ολομέλεια η συζήτηση και ψήφιση του πορίσματος της Εξεταστικής Επιτροπής «για την διερεύνηση του εγκλήματος των Τεμπών και όλων των πτυχών που σχετίζονται με αυτό».

Η Διάσκεψη αποφάσισε η συνεδρίαση να ξεκινήσει στις 9:30 το πρωί της ερχόμενης Τετάρτης και η συζήτηση επί του πορίσματος να οργανωθεί με τέσσερις κύκλους ομιλητών βουλευτών κατά αναλογία της κοινοβουλευτικής δύναμης των κομμάτων τους.Τον λόγο, επιπροσθέτως,θα λάβουν φυσικά όσοι πολιτικοί αρχηγοί θα θελήσουν να τοποθετηθούν και οι κοινοβουλευτικοί εκπρόσωποι των κομμάτων.

Την κυβέρνηση θα εκπροσωπήσει υπουργός ο οποίος θα οριστεί εάν και η όλη διαδικασία αποτελεί κοινοβουλευτική πρωτοβουλία.

Στην κοινοβουλευτική συζήτηση των τριών κύκλων ομιλητών βουλευτών θα λάβουν μέρος συνολικά 41 βουλευτές. Οπρώτος κύκλος των ομιλητών- βουλευτών θα απαρτίζεται από τους βουλευτές των κομμάτων και ο ανεξάρτητος βουλευτής που αποτέλεσε μέλος της Εξεταστικής Επιτροπής. Στους επόμενους κύκλους θα συμμετέχουν 16 ομιλητές στον κάθε κύκλο αναλογικά με την κοινοβουλευτική δύναμη των κομμάτων.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

