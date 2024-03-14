Μαρινάκης: Στο Κάιρο ο πρωθυπουργός στις 17 Μαρτίου

Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης ανακοίνωσε σήμερα ότι την Κυριακή 17 Μαρτίου ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης θα επισκεφθεί το Κάιρο μαζί με την πρόεδρο της Κομισιόν Ουρσουλα Φον Ντερ Λάιεν την Ιταλίδα ομόλογο του Τζ. Μελόνι, και τον πρωθυπουργό του Βελγίου Αλεξάντερ Νώε Γκρόο, για συνάντηση με τον Πρόεδρο της Αιγύπτου, αλ Σίσι.

Όπως είπε ο κ.Μαρινάκης, η επίσκεψη συμβολίζει τον σημαντικό και κρίσιμο ρόλο της Αιγύπτου στην περιοχή εν μέσω πολλαπλών προκλήσεων, καθώς και την στρατηγική σημασία της Αιγύπτου για την Ευρωπαϊκή Ένωση.

«Η Ελλάδα διατηρεί άριστες σχέσεις με το Κάιρο, με το οποίο μοιράζεται κοινή αντίληψη για την ευρύτερη περιοχή της Μεσογείου και την εξεύρεση λύσεων για τη σταθερότητα και την ειρήνη στην περιοχή. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης έχει αναδείξει εδώ και καιρό τη σημασία μιας στρατηγικής συνεργασίας ανάμεσα στην Ευρωπαϊκή Ένωση και την Αίγυπτο, ενώ ήταν ο πρώτος ευρωπαίος ηγέτης που είχε αναδείξει τη σημασία της Αιγύπτου για την Ευρωπαϊκή Ένωση και για την σταθερότητα στην περιοχή, λίγες μέρες μετά τις τρομοκρατικές επιθέσεις της Χαμάς εναντίον του Ισραήλ.

Ο πρωθυπουργός θα έχει στο Κάιρο και διμερή συνάντηση με τον κ. Σίσι» είπε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος.

Η υπόλοιπη ενημέρωση

Ο κ.Μαρινάκης τόνισε επίσης ότι κατατέθηκε τροπολογία από τον αρμόδιο υπουργό Ενέργειας Θ. Σκυλακάκη για τα αγροτικά τιμολόγια και τις μακρόπνοες συμβάσεις που θα μπορούν να υπογράφουν οι αγρότες για προμήθεια ηλεκτρικού ρεύματος, με ιδιαίτερα ευνοϊκό τιμολόγιο. Συγκεκριμένα είπε μεταξύ άλλων ότι με τη συγκεκριμένη ρύθμιση προβλέπεται ότι οι πάροχοι ηλεκτρικής ενέργειας θα προσφέρουν στους κατόχους αγροτικών τιμολογίων ρεύματος ένα ιδιαίτερα ευνοϊκό τιμολόγιο ηλεκτρικού ρεύματος, με «πράσινη» ενέργεια, που θα προέρχεται από την παραγωγή νέων φωτοβολταϊκών σταθμών που θα κατασκευαστούν.

Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος ανέφερε επίσης ότι συνεχίζεται η πρώτη αρωγή προς επιχειρήσεις, αγροτικές εκμεταλλεύσεις και κτηνοτροφικές μονάδες στο πλαίσιο του δεύτερου κύκλου της πρώτης αρωγής και είπε ότι έχει φτάσει στο σύνολό της μέχρι τώρα τα 57,3 εκατ. ευρώ.

Ο κ.Μαρινάκης αναφέρθηκε στο πρόγραμμα "Τουρισμός 2024" για το οποίο ξεκινά σήμερα η υποβολή αιτήσεων από τους ενδιαφερόμενους, και το οποίο περιλαμβάνει για πρώτη φορά αυξημένο voucher αξίας έως και 400 ευρώ. Δικαίωμα υποβολής -όπως είπε- έχουν μέχρι και τα μεσάνυχτα της Δευτέρας 1ης Απριλίου όλοι οι δυνητικοί δικαιούχοι που καλύπτουν τα κριτήρια τα οποία υπάρχουν αναρτημένα στον ιστότοπο vouchers.gov.gr και στην ανακοίνωση του Υπουργείου Τουρισμού.

Οι δικαιούχοι είπε ο κ.Μαρινάκης, μπορούν να εκδώσουν μια άυλη ψηφιακή χρεωστική κάρτα, την οποία θα χρησιμοποιήσουν για τη διαμονή τους σε όποιο ξενοδοχείο ή κατάλυμα της χώρας επιλέξουν.

"Το νέο Πρόγραμμα του υπουργείου Τουρισμού, στοχεύει στην άμεση ενίσχυση της εγχώριας τουριστικής δραστηριότητας με την κάλυψη ενός σημαντικού μέρους του κόστους διαμονής των δικαιούχων και αποτελεί ένα πρόγραμμα με ισχυρό κοινωνικό πρόσημο" είπε ο κ.Μαρινάκης.

Αναλυτικά, ο κ.Μαρινάκης αναφερόμενος στο ν/σ του υπουργείο Δικαιοσύνης είπε:

"Τίθεται σήμερα προς ψήφιση το σχέδιο νόμου του Υπουργείου Δικαιοσύνης με το οποίο υλοποιείται μια σειρά τροποποιήσεων στον Αστικό Κώδικα και στον Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας, με στόχο την επιτάχυνση της Δικαιοσύνης μέσω της μεταφοράς ύλης στους Δικηγόρους και Συμβολαιογράφους, η οποία μέχρι σήμερα απασχολεί αποκλειστικώς τους Δικαστές.

Βάσει των εισηγούμενων διατάξεων, προβλέπεται να πραγματοποιούνται από Δικηγόρους του Δικηγορικού Συλλόγου του κατά τόπον αρμόδιου Πρωτοδικείου:

η εγγραφή και τροποποίηση καταστατικού μεγάλης μερίδας σωματείων - επαγγελματικών ενώσεων, συνδικαλιστικών οργανώσεων σωματειακής μορφής, καθώς και αθλητικών σωματείων.

η έκδοση πράξης χορήγησης κληρονομητηρίου.

η σύνταξη πράξης αποδοχής κληρονομιάς.

Οι εγγραφές και οι εξαλείψεις συναινετικών προσημειώσεων υποθήκης.

Ακόμη, επιχειρείται περαιτέρω αποφόρτιση των γραμματειών των Δικαστηρίων, με την πρόβλεψη λήψης ένορκης βεβαίωσης αποκλειστικώς από Συμβολαιογράφους ή/και Δικηγόρους.

Στο νομοσχέδιο περιλαμβάνονται διατάξεις οργάνωσης του Ταμείου Χρηματοδότησης Δικαστικών Κτιρίων, του ΤΑ.Χ.ΔΙ.Κ. και της διαδικασίας πληρωμής των αποζημιώσεων των δικηγόρων στο πλαίσιο της νομικής βοήθειας, προκειμένου να επιταχυνθεί η διαδικασία εκκαθάρισης και πληρωμής αποζημιώσεων νομικής βοήθειας.

Παράλληλα, η έκδοση διάταξης για εγγραφές και τροποποιήσεις καταστατικών σωματείων θα επικουρείται από δικηγόρο προκειμένου να επιταχύνεται η διαδικασία.

Επιπλέον, επεκτείνεται το πεδίο εφαρμογής του νόμου 4990/2022 για τους whistleblowers και στα αδικήματα δωροδοκίας, ενσωματώνοντας έτσι στο εθνικό δίκαιο την σύσταση του ΟΟΣΑ και διευρύνοντας την διαφάνεια αλλά και την προστασία τους μέσω του ενωσιακού δικαίου.

Τέλος, η αρμοδιότητα άσκησης ποινικής δίωξης περιέρχεται αποκλειστικά στον οικονομικό εισαγγελέα, ο οποίος δίνει απευθείας παραγγελία διενέργειας κυρίας ανάκρισης, προς τον αρμόδιο ανακριτή".

Αναφερόμενος στην τροπολογία του κ.Σκυλακάκη είπε:

"Με τροπολογία που υπογράφει ο Υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας, κ. Θόδωρος Σκυλακάκης, παρέχεται η δυνατότητα σε κατόχους αγροτικών τιμολογίων να συνάψουν μακροχρόνιες συμβάσεις προμήθειας ηλεκτρικής ενέργειας με χαμηλές τιμές ρεύματος.

Με τη συγκεκριμένη ρύθμιση προβλέπεται ότι οι πάροχοι ηλεκτρικής ενέργειας θα προσφέρουν στους κατόχους αγροτικών τιμολογίων ρεύματος ένα ιδιαίτερα ευνοϊκό τιμολόγιο ηλεκτρικού ρεύματος, με «πράσινη» ενέργεια, που θα προέρχεται από την παραγωγή νέων φωτοβολταϊκών σταθμών που θα κατασκευαστούν.

Ανάλογα με το ύψος των αγροτικών καταναλώσεων ηλεκτρικής ενέργειας που θα εκπροσωπήσει ο κάθε πάροχος θα έχει τη δυνατότητα να συνάψει διμερή σύμβαση πώλησης ηλεκτρικής ενέργειας με φωτοβολταϊκούς σταθμούς, οι οποίοι θα λάβουν -κατά απόλυτη προτεραιότητα- όρους σύνδεσης από τον ΑΔΜΗΕ και θα υλοποιηθούν σε σύντομο χρονικό διάστημα.

Η εν λόγω ρύθμιση αποτελεί μία ρύθμιση αμοιβαίου οφέλους, καθώς θα δώσει τη δυνατότητα σε έργα Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας που ανέμεναν την έκδοση Οριστικής Προσφοράς Σύνδεσης από τον ΑΔΜΗΕ να προχωρήσουν, άμεσα, την υλοποίησή τους και παράλληλα θα προσφέρει φθηνή ενέργεια στους κατόχους αγροτικών τιμολογίων μέσω των παρόχων ηλεκτρικής ενέργειας.

Ταυτόχρονα, υλοποιείται η δέσμευση της κυβέρνησης για ευνοϊκή ρύθμιση των αγροτικών οφειλών σε παρόχους ηλεκτρικού ρεύματος με δεκαετή περίοδο αποπληρωμής και μηδενικό επιτόκιο.

Το ζήτημα της ενεργειακής κατανάλωσης των αγροτών και της διευκόλυνσής τους να ανταποκριθούν στις αυξημένες, λόγω του εξωγενούς πληθωρισμού, τιμές του ηλεκτρικού ρεύματος είναι μια δέσμευση του Πρωθυπουργού η οποία υλοποιείται άμεσα με στόχο την ενίσχυση του αγροτικού κόσμου.

Παράλληλα η Κυβέρνηση, όπως έχει δεσμευθεί, εξετάζει την επιστροφή του Ειδικού Φόρου Κατανάλωσης στα καύσιμα με μόνιμα χαρακτηριστικά από το 2025, ενώ με συγκεκριμένες προτάσεις προχωρά στην διαπραγμάτευση για την νέα ΚΑΠ".

Για το πρόγραμμα "Τουρισμός 2024":

"Ξεκινά σήμερα η υποβολή αιτήσεων για το πρόγραμμα «Τουρισμός για όλους 2024» το οποίο περιλαμβάνει για πρώτη φορά αυξημένο voucher αξίας έως και 400 ευρώ. Δικαίωμα υποβολής έχουν μέχρι και τα μεσάνυχτα της Δευτέρας 1ης Απριλίου όλοι οι δυνητικοί δικαιούχοι που καλύπτουν τα κριτήρια τα οποία υπάρχουν αναρτημένα στον ιστότοπο vouchers.gov.gr και στην ανακοίνωση του Υπουργείου Τουρισμού.

Οι δικαιούχοι μπορούν να εκδώσουν μια άυλη ψηφιακή χρεωστική κάρτα, την οποία θα χρησιμοποιήσουν για τη διαμονή τους σε όποιο ξενοδοχείο ή κατάλυμα της χώρας επιλέξουν.

Το νέο Πρόγραμμα του Υπουργείου Τουρισμού, στοχεύει στην άμεση ενίσχυση της εγχώριας τουριστικής δραστηριότητας με την κάλυψη ενός σημαντικού μέρους του κόστους διαμονής των δικαιούχων. Αποτελεί ένα πρόγραμμα με ισχυρό κοινωνικό πρόσημο, όπως τόνισαν η Υπουργός κ. Όλγα Κεφαλογιάννη και η Υφυπουργός κ. Έλενα Ράπτη το οποίο πλέον έχει αυξήσει τα εισοδηματικά κριτήρια, έχει εντάξει νέες κατηγορίες ειδικών κοινωνικών ομάδων και αποσκοπεί στην άμεση ενίσχυση της εγχώριας τουριστικής δραστηριότητας σε πολλούς διαφορετικούς προορισμούς και για μεγαλύτερο χρονικό διάστημα αφού το voucher μπορεί να χρησιμοποιηθεί ολόκληρο ή σε δόσεις μέχρι τον Δεκέμβριο του 2024.

Για αρωγή προς επιχειρήσεις:

"Συνεχίζεται η πρώτη αρωγή προς επιχειρήσεις, αγροτικές εκμεταλλεύσεις και κτηνοτροφικές μονάδες στο πλαίσιο του δεύτερου κύκλου της πρώτης αρωγής και έχει φτάσει στο σύνολό της μέχρι τώρα τα 57,3 εκατ. ευρώ.

Την Τρίτη, 12 και την Τετάρτη 13 Μαρτίου, καταβλήθηκαν περίπου 4,7 εκατομμύρια ευρώ, ως προκαταβολή 50% της επιχορήγησης της κρατικής αρωγής, προς 321 επιχειρήσεις, αγροτικές εκμεταλλεύσεις και κτηνοτροφικές μονάδες. Παράλληλα, σε 986 περιπτώσεις επιχειρήσεων, αγροτικών εκμεταλλεύσεων και κτηνοτροφικών μονάδων η πρώτη αρωγή συνολικού ύψους 2,7 εκ. ευρώ, που είχε χορηγηθεί συμψηφίστηκε με το ποσό που αναλογούσε στο ποσό της προκαταβολής του 50% της επιχορήγησης της κρατικής αρωγής.

Συνεπώς, η φάση της χορήγησης της προκαταβολής του 50% της κρατικής αρωγής προς επιχειρήσεις, αγροτικές εκμεταλλεύσεις και κτηνοτροφικές μονάδες έχει ολοκληρωθεί για 3.403 δικαιούχους με το συνολικό ύψος της επιχορήγησης να ξεπερνά τα 33 εκατομμύρια ευρώ.

