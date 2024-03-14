Κουτσούμπας: Στεκόμαστε στο πλευρό των υγειονομικών για αναβαθμισμένη, δημόσια και δωρεάν υγεία για όλο τον λαό

«Όταν ο υπουργός Υγείας με κακοστημένες φιέστες εγκαινιάζει τα "Νοσοκομεία Ανώνυμες Εταιρείες" με τιμοκατάλογο και ασθενείς-πελάτες, εμείς στεκόμαστε στο πλευρό των υγειονομικών για αναβαθμισμένη, δημόσια και δωρεάν υγεία για όλο τον λαό» δήλωσε, «για τις κινητοποιήσεις των υγειονομικών ενάντια στα απογευματινά χειρουργεία» ο ΓΓ της ΚΕ του ΚΚΕ, Δημήτρης Κουτσούμπας.

