Την κυριαρχία της Νέας Δημοκρατίας και το πολιτικό κεφάλαιο που διαθέτει ο Κυριάκος Μητσοτάκης, επαναβεβαιώνει η δημοσκόπηση της Opinion Poll για το ACTION 24. Όπως δείχνει και αυτή η σφυγμομέτρηση, η ΝΔ προηγείται με 23,1 ποσοστιαίες μονάδες του ΠΑΣΟΚ, που φαίνεται να παγιώνει τη θέση του ως δεύτερο κόμμα, ενώ ο ΣΥΡΙΖΑ βρίσκεται στην τρίτη θέση.

Ειδικότερα, Στην εκτίμηση ψήφου η ΝΔ συγκεντρώνει 38.6% (38.5% στην έρευνα Νοεμβρίου) έχοντας διαφορά 23.1% από το δεύτερο ΠΑΣΟΚ που συγκεντρώνει 15.5% (16% πριν ένα μήνα) και 25.2% από τον ΣΥΡΙΖΑ που συγκεντρώνει 13.4% (14.7% πριν ένα μήνα).

Τα υπόλοιπα κόμματα εμφανίζονται με 9.2% το Κ.Κ.Ε, 6.7% η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΥΣΗ, 3.5% η ΝΙΚΗ , 2.7% οι ΣΠΑΡΤΙΑΤΕΣ, 2.6% η ΠΛΕΥΣΗ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΣ , 2.6% η ΝΕΑ ΑΡΙΣΤΕΡΑ και 2.3% το ΜΕΡΑ25.

Στην πρόθεση ψήφου με αναγωγή επί των εγκύρων η ΝΔ συγκεντρώνει 34%, το ΠΑΣΟΚ παραμένει δεύτερο κόμμα με 13,6% (διαφορά 20,4 μονάδων) ενώ ο ΣΥΡΙΖΑ είναι στην τρίτη θέση συγκεντρώνοντας 11,8%. Ακολουθούν ΚΚΕ με 8,1%, Ελληνική Λύση με 5,9% και Νίκη οριακά εντός Βουλής με 3,1%. Εκτός του ορίου του 3% μένουν οι Σπαρτιάτες με 2,4%, Νέα Αριστερά και Πλεύση με 2,3% και ΜέΡΑ25 με 2,1%

Η κυριαρχία του Κ. Μητσοτάκη και της Ν.Δ είναι εμφανής στο ερώτημα για την καταλληλότητα του Πρωθυπουργού ο οποίος επιλέγεται από το 37.3% με τον Σ. Κασσελάκη να εμφανίζεται με 7.8%, τον Ν. Ανδρουλάκη με 5.6%, τον Δ. Κουτσούμπα με 4.4%, τον Κ. Βελόπουλο με 4.6% , την Ζωή Κωνσταντοπούλου με 2.3% και τους Δ. Νατσιό, Α. Χαρίτση και Β.Στίγκα με 0.8%, 0.7% και 0.5% αντίστοιχα. Το 33.1% απαντά τον ΚΑΝΕΝΑ.

Επίσης, ο Κ. Μητσοτάκης εμφανίζεται σταθερά ο δημοφιλέστερος πολιτικός αρχηγός με δημοφιλία 44.3% με δεύτερο τον Δ. Κουτσούμπα με 42.6% και τρίτο τον Ν. Ανδρουλάκη με 35.3%. Ακολουθεί η Ζ. Κωνσταντοπούλου με 29.7%, ο Σ. Κασσελάκης με 26.9%, ο Κ.Βελόπουλος με 26.2%, ο Α. Χαρίτσης με 22.3%, ο Δ. Νατσιός με 12.7% και ο Β. Στίγκας με 9.6%.

