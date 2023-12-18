Λογαριασμός
Menu
ΚΑΙΡΟΣ
ΣΚΑΪ TV ΣΚΑΪ 100.3 ΣΠΟΡ FM Women Only ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ
ΜΠΟΡΟΥΜΕ

Κασσελάκης: «Χριστουγεννιάτικο παραμύθι» η εισαγόμενη ακρίβεια - Έργο Μητσοτάκη η αισχροκέρδεια

"Το μόνο προϊόν το οποίο πωλείται φτηνά στη χώρα μας είναι τα κυβερνητικά ψέματα" δηλώνει ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ Στέφανος Κασσελάκης

Κασσελάκης

Για το «χριστουγεννιάτικο παραμύθι» της εισαγόμενης ακρίβειας, μέχρι που βγήκαν τα στοιχεία της Eurostat, κάνει λόγο σε ανάρτησή του στο Facebook ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ Στέφανος Κασσελάκης. 

Όπως αναφέρει, η Ελλάδα είναι κατά πολύ ακριβότερη σε λάδι, γάλα, τυρί, αυγά τα οποία παράγει. 

«Καταρρίπτεται ο μύθος του Κυριάκου Μητσοτάκη περί εισαγόμενης ακρίβειας. Η ακρίβεια είναι όλη δική του. Γιατί η αισχροκέρδεια είναι έργο του» σημειώνει. 

Η ανάρτηση του Στέφανου Κασσελάκη αναλυτικά

«Τι παράγει η Ελλάδα; Λάδι.
Η Ελλάδα λοιπόν είναι ακριβότερη κατά 23,7% στην τιμή του λαδιού από τον μέσο όρο της Ευρωπαϊκής Ένωσης!
Τι παράγει η Ελλάδα; Γάλα, τυρί, αυγά.
Η Ελλάδα λοιπόν είναι ακριβότερη κατά 38,9% στην τιμή των προϊόντων που παράγει από την Ευρωπαϊκή Ένωση!
Όταν η Ελλάδα είναι ακριβότερη από την Ευρώπη στο λάδι και στο τυρί, τότε καταρρίπτεται ο μύθος του Κυριάκου Μητσοτάκη περί εισαγόμενης ακρίβειας.
Η ακρίβεια είναι όλη δική του.
Γιατί η αισχροκέρδεια είναι έργο του.
Τώρα γνωρίζετε.
Το μόνο προϊόν το οποίο πωλείται φτηνά στη χώρα μας είναι τα κυβερνητικά ψέματα».
 

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.
Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

TAGS: ΣΥΡΙΖΑ Στέφανος Κασσελάκης
Αξίζει να διαβάσετε δημοφιλείς ειδήσεις στο skai.gr
15 0 Bookmark