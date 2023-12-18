Για το «χριστουγεννιάτικο παραμύθι» της εισαγόμενης ακρίβειας, μέχρι που βγήκαν τα στοιχεία της Eurostat, κάνει λόγο σε ανάρτησή του στο Facebook ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ Στέφανος Κασσελάκης.

Όπως αναφέρει, η Ελλάδα είναι κατά πολύ ακριβότερη σε λάδι, γάλα, τυρί, αυγά τα οποία παράγει.

«Καταρρίπτεται ο μύθος του Κυριάκου Μητσοτάκη περί εισαγόμενης ακρίβειας. Η ακρίβεια είναι όλη δική του. Γιατί η αισχροκέρδεια είναι έργο του» σημειώνει.

Η ανάρτηση του Στέφανου Κασσελάκη αναλυτικά

«Τι παράγει η Ελλάδα; Λάδι.

Η Ελλάδα λοιπόν είναι ακριβότερη κατά 23,7% στην τιμή του λαδιού από τον μέσο όρο της Ευρωπαϊκής Ένωσης!

Τι παράγει η Ελλάδα; Γάλα, τυρί, αυγά.

Η Ελλάδα λοιπόν είναι ακριβότερη κατά 38,9% στην τιμή των προϊόντων που παράγει από την Ευρωπαϊκή Ένωση!

Όταν η Ελλάδα είναι ακριβότερη από την Ευρώπη στο λάδι και στο τυρί, τότε καταρρίπτεται ο μύθος του Κυριάκου Μητσοτάκη περί εισαγόμενης ακρίβειας.

Η ακρίβεια είναι όλη δική του.

Γιατί η αισχροκέρδεια είναι έργο του.

Τώρα γνωρίζετε.

Το μόνο προϊόν το οποίο πωλείται φτηνά στη χώρα μας είναι τα κυβερνητικά ψέματα».



Πηγή: skai.gr

