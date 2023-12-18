Η εφαρμογή του γενικού κανονισμού κυκλοφορίας θα απέτρεπε το σιδηροδρομικό δυστύχημα των Τεμπών τόνισαν στην εξεταστική επιτροπή «για τη διερεύνηση του εγκλήματος των Τεμπών» ο πρώην διευθύνων σύμβουλος του ΟΣΕ (2001-2005) Κώστας Γιαννακός και ο διευθύνων σύμβουλος και γενικός διευθυντής της ΕΡΓΟΣΕ (1996-2004) Χρήστος Τσίτουρας, με τους οποίους άνοιξε ο πρώτος κύκλος μαρτύρων για την περίοδο 1997-2004.

Ο κ. Γιαννακός είπε ότι ο γενικός κανονισμός κυκλοφορίας προβλέπει οκτώ δικλείδες ασφαλείας, σε περίπτωση που δεν λειτουργούσαν τηλεδιοίκηση και σηματοδότηση, και «είναι ζήτημα εάν εφαρμόστηκε η μία εξ αυτών» πριν τη σύγκρουση των συρμών στα Τέμπη.

Ο γενικός κανονισμός ασφαλείας είναι το «ευαγγέλιο» της λειτουργίας του σιδηροδρόμου και από εκεί ξεκινάνε όλα είπε ο κ. Τσίτουρας: Το λάθος από τον ανθρώπινο παράγοντα, είτε σηκώνει σημαιάκι είτε πατάει ένα κουμπί ή πρέπει να φτιάξει τον προγραμματισμό, είναι σημαντικό, είπε ο κ. Τσίτουρας, ο οποίος σήμερα είναι διοικητής της Αρχής Πολιτικής Προστασίας.

Όταν έμαθα για το δυστύχημα, «έσκασα» είπε ο κ. Γιαννακός. Είμαι γιος και εγγονός σιδηροδρομικών. Δεν μπορώ να καταλάβω, πώς ο μηχανοδηγός πάει στη γραμμή καθόδου κι ενώ έχει τηλέφωνο δεν κάνει ανακοίνωση ότι ανέβαινε από τη γραμμή καθόδου, είπε χαρακτηριστικά.

Από την πλευρά του, και ο κ. Τσίτουρας όταν ρωτήθηκε πώς αισθάνθηκε με το άκουσμα της είδησης είπε, εμφανώς συγκινημένος: Το έχω αναφέρει στους υπουργούς μου, δεκάδες φορές μέχρι και πρόσφατα, διότι το τελευταίο διάστημα είχαμε έλεγχο από τον διεθνή οργανισμό πολιτικής αεροπορίας [..] για τα θέματα ασφαλείας στις αερομεταφορές και η λέξη που χρησιμοποιώ πολλές φορές είναι, προς Θεού, να προχωρήσουμε γρήγορα σε κάποιους τομείς, να μην έχουμε τα αεροπορικά Τέμπη. Πιστεύω, προσέθεσε, ότι εάν η ΕΡΓΟΣΕ λειτουργούσε σωστά όλα αυτά τα χρόνια -θέλω να βάλω και τη θητεία μου μέσα- αλλά και ο ΟΣΕ, κυρίως, είχε κατανοήσει πόσο σοβαρό είναι το θέμα συντήρησης, θα είχαν αποφευχθεί όλα. Φυσικά πρώτο θέμα σε όλα μπαίνει η υπευθυνότητα των ανθρώπων, που καλούνται να διαχειριστούν ζωές. Άρα, ο ανθρώπινος παράγοντας είναι το πρώτο θέμα, το οποίο παίζει ρόλο παντού, και μπορεί να διασώσει πολλές καταστάσεις, το δεύτερο θέμα είναι ότι πρέπει να τηρούνται οι κανόνες ασφαλείας, υποσύνολο των οποίων είναι η συντήρηση των συστημάτωΚληθείς από τον πρόεδρο της εξεταστικής επιτροπής, Δημήτρη Μαρκόπουλο, να αναφερθεί στη δίκη στην οποία ήταν κατηγορούμενος, από τον τότε αρχιμηχανικό σηματοδοτήσεων κ. Παναγιώτου, ο κ. Γιαννακός είπε ότι τόσο ο ίδιος όσο και οι υπόλοιποι συγκατηγορούμενοί του αθωώθηκαν ομοφώνως για μια υπόθεση που είχε σχέση με τον προαστιακό «Πειραιάς-Αθήνα-3 Γέφυρες, και τη σηματοδότηση και την ηλεκτροκίνηση του». Στην ερώτηση του κ. Μαρκόπουλου εάν ο κ. Παναγιώτου, που είναι βασικός μάρτυρας της ευρωπαϊκής Εισαγγελίας στην υπόθεση των Τεμπών, κατέστη αναξιόπιστος μάρτυρας, ο κ. Γιαννακός απάντησε καταφατικά.

Ο κ. Γιαννακός αναφέρθηκε και στους Ιωάννη Κατσιούλη (πατέρα) και Χρήστο Κατσιούλη (υιό) λέγοντας ότι ο πρώτος, αφού εργάστηκε επί 15ετία στον ΟΣΕ, παραιτήθηκε για να εργαστεί σε έναν εκ των εργολάβων των έργων, την Bombardier, ενώ ο δεύτερος δούλευε για ένα διάστημα ως επιβλέπων στην ΕΡΓΟΣΕ: «Μπορείτε εύκολα να βρείτε αν είχαν προσωπικό όφελος οι πατέρας και υιός Κατσιούλης» ανέφερε ο κ. Γιαννακός. Για το ίδιο θέμα, ο κ. Τσίτουρας είπε ότι «εάν αυτό υπήρχε, πατέρας σε ανάδοχο και γιος στον έλεγχο συμβάσεων είναι καθαρό conflict of interest και δεν θα έπρεπε να έχει γίνει ποτέ».

Λαμβάνοντας τον λόγο, ο βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ Βασίλης Κόκκαλης εξέφρασε τον προβληματισμό του για τους λόγους που ερωτούνται οι μάρτυρες για τον κ. Παναγιώτου, ενώ κάλεσε τους μάρτυρες να σχολιάσουν τη διαφήμιση της Hellenic Train με την οποία -όπως είπε- γινόταν λόγος για τηλεδιοίκηση εν λειτουργία. Στην ερώτηση του κ. Κόκκαλη εάν η διαφήμιση αυτή ανταποκρίνεται στην πραγματικότητα, ο κ. Τσίτουρας είπε ότι δεν την έχει δει, και ότι εκ των πραγμάτων ο καθείς μπορεί να συμπεράνει ότι φυσικά και όχι (δεν ανταποκρίνεται).

Η εξεταστική επιτροπή θα συνεδριάσει εκ νέου αύριο Τρίτη με την εξέταση των πρώην υπουργών Μεταφορών & Επικοινωνιών Τάσου Μαντέλη (1997-2000) και Χρίστου Βερελή (2000-2004), καθώς -εάν είναι εφικτό χρονικά- και του Νικου Κουρέντα, διευθύνοντος συμβούλου της ΕΡΓΟΣΕ (2005-2008).

