Συνάντηση Μητσοτάκη με την αντιπροσωπεία της Συνομοσπονδίας της Ινδικής Βιομηχανίας

Ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης συναντήθηκε με αντιπροσωπεία της Συνομοσπονδίας της Ινδικής Βιομηχανίας (CII).

Κατά τη διάρκεια της συνάντησης συζητήθηκαν προοπτικές και τρόποι ενίσχυσης της διμερούς οικονομικής συνεργασίας. Ιδιαίτερη έμφαση δόθηκε στον σχεδιασμό για την ίδρυση Ελληνο-ινδικού Εμπορικού Επιμελητηρίου. Για τον σκοπό αυτό, άλλωστε, το επόμενο χρονικό διάστημα θα επισκεφθεί την Αθήνα επιχειρηματική αποστολή της Συνομοσπονδίας Ινδικής Βιομηχανίας.

Ο Πρωθυπουργός παρουσίασε τις προοπτικές της ελληνικής οικονομίας, που βρίσκεται σε σταθερή τροχιά ανάπτυξης και υπογράμμισε ότι υπάρχουν μεγάλες επενδυτικές ευκαιρίες, ιδιαίτερα στους τομείς των υποδομών και των κέντρων logistics, της ενέργειας, της γεωργίας και των φαρμακευτικών προϊόντων.

Ο Πρωθυπουργός έκανε ιδιαίτερη αναφορά στη σημασία του IMEC, του διαδρόμου Ινδίας-Μέσης Ανατολής-Ευρώπης και του ρόλου που μπορεί να παίξει η Ελλάδα, ως κόμβος αυτού του σημαντικού εμπορικού διαδρόμου, αλλά και ως έντιμος συνομιλητής των χωρών της περιοχής.

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης μίλησε ακόμα για τις πρωτοβουλίες που έχει αναλάβει η Ελλάδα για τη διαφοροποίηση των πηγών ενέργειας και τη συνδεσιμότητα, τον Κάθετο Διάδρομο, καθώς και για τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας.

Στη συνάντηση συμμετείχαν, από την ελληνική πλευρά, η Πρέσβης της Ελλάδας στο Νέο Δελχί Αλίκη Κουτσομητοπούλου, ο Επικεφαλής του Οικονομικού Γραφείου του Πρωθυπουργού Αλέξης Πατέλης και η Ειδική Σύμβουλος Διεθνούς Πολιτικής και Δημόσιας Διπλωματίας του Πρωθυπουργού Αριστοτελία Πελώνη.

Από την ινδική πλευρά συμμετείχαν οι R. Dinesh (Πρόεδρος CII, Chairman, TVS Supply Chain Soluwons Limited), Chandrajit Banerjee (Γενικός Διευθυντής CII), Baba Kalyani (Chairman and Managing Director, Bharat Forge Limited), Srinivas Bommidala (Chairman, International Airports GMR Group), Sunjay Kapur (Πρόεδρος CII Europe, Chairman, Sona Comstar), Vikram Shroff (Vice-Chairman και Co-CEO, UPL Ltd.), Uday Khemka (Vice Chairman, SUN Group).

Στη συνέχεια, ο Πρωθυπουργός ξεναγήθηκε στο αεροδρόμιο του Νέου Δελχί, το οποίο διαχειρίζεται η εταιρεία GMR, που χτίζει το νέο αεροδρόμιο στο Καστέλι.

Πηγή: skai.gr

