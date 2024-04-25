"Πρόκειται ουσιαστικά για μία προσωπική διένεξη, κατόπιν σκαιότατης υβριστικής συμπεριφοράς του συναδέλφου μου κ. Γραμμένου σε βάρος της μητρός μου αλλά και εμού, χωρίς το παραμικρό πολιτικό υπόβαθρο ή σκοπιμότητα και χωρίς φυσικά σε καμία περίπτωση να έχω πρόθεση να τον εμποδίσω να ασκήσει τα κοινοβουλευτικά του καθήκοντα".

Αυτό αναφέρει μεταξύ άλλων σε υπόμνημα που παρέδωσε στην ανακρίτρια, ο ανεξάρτητος βουλευτής (που εκλέχθηκε με τους "Σπαρτιάτες") Κωνσταντίνος Φλώρος, για να αντικρούσει την κατηγορία της βιαιοπραγίας κατά του βουλευτή της Ελληνικής Λύσης, Βασίλη Γραμμένου, κατά την άσκηση των καθηκόντων του, που τον βαρύνει μετά το χθεσινό επεισόδιο στην Βουλή. Ο κ. Φλώρος αφέθηκε ελέυθερος μετά την απολογία του, με τον όρο να μην προσεγγίζει σε απόσταση μικρότερη των 50 μέτρων τον κ. Γραμμένο.

Στο πολυσέλιδο υπόμνημα που κατέθεσε ο κ. Φλώρος, αναφέρει πως προκλήθηκε έντονα από τον βουλευτή της Ελληνικής Λύσης, Βασίλη Γραμμένο, ενώ τονίζει πως δεν τον γρονθοκόπησε. Όπως ισχυρίζεται, ο κ. Γραμμένος ήταν αυτός που ξεκίνησε λεκτική επίθεση σε βάρος του: "Ο κ. Γραμμένος απευθύνθηκε στο πρόσωπό μου, αποκαλώντας με 'σκουπίδι' και φωνάζοντάς μου να το βουλώσω. Μετά του απάντησα «'Αντε ρε μη μιλάς εσύ…», και εκείνος εξαπέλυσε έναν οχετό ύβρεων αναφέροντας επί λέξη: «Γ.. τη μανούλα σου». Και ενώ εξερχόταν της αίθουσας συνέχισε: «Εσένα την μανούλα σου θα την... Θα σε πάω και με τα βραχιολάκια μέσα. Θα το θυμάσαι π..". Προφανώς έχασα την ψυχραιμία μου, και ακολούθησα τον κ. Γραμμένο εκτός της αιθούσης, όπου συνέχισε τις ύβρεις, τις απειλές και την ίδια εριστική συμπεριφορά, όχι μόνο σε βάρος μου, αλλά και σε βάρος του παρισταμένου μάρτυρα Αστυνομικού".

Ο κατηγορούμενος βουλευτής αναφέρει επίσης:

«Αμφότεροι, πάντοτε κατά τον μάρτυρα αστυνομικό, προσπαθούσαμε να απωθήσουμε ο ένας τον άλλον, ενώ αναφέρει ότι η μόνη δική μου ενέργεια ήταν να προσπαθήσω να πιάσω τον κ. Γραμμένο στο ύψος της μύτης, με τον ίδιο να πέφτει κάτω τελικά. Επομένως, ουδέποτε τον χτύπησα στο πρόσωπο, όπως αναληθώς αναφέρει στην κατάθεσή του, ουδέποτε τον γρονθοκόπησα όπως ψευδώς διαδίδεται, ουδέποτε έλαβε χώρα κάτι περαιτέρω από τα ανωτέρω".

Να σημειωθεί ότι από την πλευρά του, το θύμα της δικογραφίας, βουλευτής Βασίλης Γραμμένος, σε δηλώσεις του έχει υποστηρίξει πως δεν είπε απολύτως τίποτε στον κ. Φλώρο και πως δέχθηκε γροθιά από τον κατηγορούμενο με αποτέλεσμα να τραυματιστεί.



Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.