Εάν είχε τηρηθεί απαρέγκλιτα, από όλα τα εμπλεκόμενα μέρη, ο Γενικός Κανονισμός Κυκλοφορίας, το δυστύχημα δεν θα είχε συμβεί τόνισε ο εισηγητής της πλειοψηφίας Λ. Τσαβδαρίδης ανοίγοντας τη συζήτηση στην Ολομέλεια της Βουλής επί του πορίσματος της εξεταστικής επιτροπής για «τη διερεύνηση του εγκλήματος των Τεμπών». Όπως είπε ο κ. Τσαβδαρίδης, το τραγικό δυστύχημα αποτέλεσε μια από τις πλέον μαύρες στιγμές τής σύγχρονης ιστορίας της χώρας μας, όχι μόνο γιατί άφησε πίσω 57 νεκρούς και βύθισε στο πένθος τις οικογένειες τους, αλλά και γιατί έφερε στην επιφάνεια, με τον πλέον βίαιο τρόπο, όλες τις διαχρονικές παθογένειες της δημόσιας διοίκησης, που σε συνδυασμό με τα τεράστια ανθρώπινα λάθη βούλιαξαν το σύνολο του έθνους μας στην οδύνη και οδήγησαν στην πάνδημη απαίτηση για ταχύτατη απονομή δικαιοσύνης».

Ο βουλευτής της ΝΔ απέκρουσε τις αιτιάσεις της αντιπολίτευσης για συγκάλυψη, τονίζοντας μάλιστα τη συμβολή του κυβερνώντος κόμματος στην διερεύνηση της υπόθεσης, αποδεχόμενο την πρόταση του ΚΚΕ για σύσταση εξεταστικής επιτροπής.

Σημείωσε παράλληλα πως στερείται λογικής η άποψη ότι η λειτουργία του τραίνου είναι επισφαλής όπου δεν λειτουργούν αυτοματοποιημένα συστήματα, κάτι που βεβαίωσαν όλοι σχεδόν οι μάρτυρες, προσέθεσε ο κ. Τσαβδαρίδης.

Ο βουλευτής της ΝΔ είπε ότι «η απόδοση ευθυνών στους άμεσα εμπλεκόμενους στο τραγικό δυστύχημα, καθώς και στα πρόσωπα που κατείχαν υπεύθυνες θέσεις στους αρμόδιους οργανισμούς, αλλά και στις εταιρείες, είναι ήδη στα χέρια της τακτικής δικαιοσύνης», καθώς και ότι «η πολιτική ευθύνη αντικειμενικά αναλήφθηκε από τον τότε υπουργό Κώστα Καραμανλή, με την άμεση παραίτησή του την ημέρα του τραγικού δυστυχήματος, πράξη που, εκτός των άλλων, διευκόλυνε τον έλεγχο της υπόθεσης».

Για τις προτάσεις ΠΑΣΟΚ και ΣΥΡΙΖΑ για σύσταση προανακριτικής, ο κ. Τσαβδαρίδης είπε ότι δεν είχαν σχέση με το δυστύχημα, μιας και βασίστηκαν στην έρευνα της Ευρωπαίας εισαγγελέως, η οποία αφορούσε αποκλειστικά και μόνο την οικονομική διαχείριση της σύμβασης 717.

Ο κ. Τσαβδαρίδης έκλεισε την τοποθέτησή του λέγοντας ότι κανένα πόρισμα και καμία τιμωρία δεν αρκεί να σβήσει τον πόνο των συγγενών, ότι στέκεται ενώπιον τους με ταπείνωση, και ότι σέβεται τον αγώνα τους για δικαιοσύνη.

Φάμελλος: Η ελληνική Βουλή έχει την ευθύνη της αποκάλυψης της αλήθειας

«Κυρίες και κύριοι βουλευτές της συμπολίτευσης έχετε όλοι μια πολύ μεγάλη ευθύνη: Αν θα κάνετε ό,τι είναι δυνατόν να αποκαλυφθεί η αλήθεια ή θα κουβαλάτε το στίγμα της συγκάλυψης. Και αυτή η ευθύνη βαρύνει την ελληνική Βουλή, αλλά και την ελληνική Δικαιοσύνη που ερευνά το δυστύχημα», τόνισε ο πρόεδρος της ΚΟ του ΣΥΡΙΖΑ ΠΣ Σωκράτης Φάμελλος μιλώντας στη Βουλή στη συζήτηση για το πόρισμα της Εξεταστικής για τα Τέμπη.

Είπε ότι «παρά τις συντονισμένες προσπάθειες της κυβέρνησης και των φιλικών της μέσων ενημέρωσης, να μειωθεί το κοινωνικό αποτύπωμα αυτού του εγκλήματος, όπως είδαμε και τη Δευτέρα με την αποσιώπηση της παρέμβασης της κυρίας Καρυστιανού στην Επιτροπή Αναφορών του Ευρωκοινοβουλίου, η εθνική τραγωδία των Τεμπών έχει σημαδέψει τη χώρα μας. Και το έγκλημα των Τεμπών μεγεθύνεται κάθε μέρα από την συντονισμένη προσπάθεια του κ. Μητσοτάκη και της ΝΔ να συγκαλύψουν τις ευθύνες».

Σχολίασε ότι «η σημερινή απουσία του κ. Μητσοτάκη, δεν αποτελεί απλά επιβεβαίωση της συγκάλυψης, αλλά προσβολή των θυμάτων του εγκλήματος και του καθολικού κοινωνικού αιτήματος για δικαιοσύνη». Είπε ότι «ο κ. Μητσοτάκης απουσιάζοντας σήμερα δεν συμμετέχει στη συζήτηση της ελληνικής Βουλής για δικαιοσύνη- και μην επιχειρήσετε συμψηφισμούς με άλλες υποθέσεις για τον νόμο περί ευθύνης υπουργών γιατί μιλάμε για το μεγαλύτερο σιδηροδρομικό δυστύχημα στη χώρα». Υποστήριξε ότι η κοινωνία δεν πιστεύει την κυβέρνηση και ότι «το σκάνδαλο της συγκάλυψης έχει περάσει τα σύνορα της χώρας μας».

Σήμερα πέφτει η αυλαία σε μια «εξεταστική-παρωδία» είπε στην ομιλία του ο εισηγητής της μειοψηφίας, και βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ, Β. Κόκκαλης περιγράφοντας ως «προσβλητικό και ντροπιαστικό» το πόρισμα της πλειοψηφίας για αποκλειστική ευθύνη σταθμάρχη και μηχανοδηγών. Επέκρινε επίσης την πλειοψηφία διότι δεν δέχθηκε την κλήση μαρτύρων τους οποίους εξέτασε ο ανακριτής Λάρισας, καθώς και για την «άρνησή» της για προανακριτική σε βάρος του Κ. Αχ. Καραμανλή με βάση την έρευνα της Ευρωπαίας εισαγγελέως για τη σύμβαση «717».

Ο κ. Κόκκαλης στάθηκε στην ευθύνη του κ. Καραμανλή λέγοντας ότι η ΝΔ πρέπει να δεχθεί την ασυλία του όπως δέχεται και ο προκάτοχός του, ο κ. Σπίρτζης. Λέτε ότι έχετε εμπιστοσύνη στη Δικαιοσύνη, παρότι δεν μπορεί να κάνει κατηγορητήριο σε υπουργό, λόγω του σχετικού νόμου «περί ευθύνης υπουργών» είπε ο κ. Κόκκαλης, καλώντας την πλειοψηφία να συναινέσει σε δήλωση ότι οι υπεύθυνοι υπουργοί θα πάνε στον φυσικό δικαστή για έρευνα. Τέλος είπε ότι η απουσία του πρωθυπουργού από τη συζήτηση αποτελεί ομολογία ενοχής.

Στο αίτημα των συγγενών θυμάτων των Τεμπών, της κυρίας Καρυστιανού και του κ. Ασλανίδη στη Βουλή, να αναγνωριστεί το προβάδισμα του ενωσιακού δικαίου έναντι του εθνικού, και τη μη εφαρμογή διατάξεων που σχετίζονται με ενδεχόμενες ευθύνες υπουργών, αναφέρθηκε η βουλευτής του ΠΑΣΟΚ-Κινήματος Αλλαγής Μ. Αποστολάκη. Έκανε μάλιστα λόγο για «οργανωμένη συγκάλυψη της μεγαλύτερης σιδηροδρομικής τραγωδίας στη χώρα μας», η οποία έχει ονοματεπώνυμο: Αποτελεί συνειδητή πολιτική απόφαση και στάθμιση του πρωθυπουργού που επιλέγει να προστατέψει τους υπουργούς του». Όπως είπε, κατά την πρόσφατη συζήτηση για την ψήφιση του σχεδίου νόμου για την ίδρυση παραρτημάτων ξένων πανεπιστημίων στην Ελλάδα, η κυβερνητική πλειοψηφία υποστήριξε με διαπρύσιους λόγους το προβάδισμα του ενωσιακού δικαίου έναντι των συνταγματικών ρυθμίσεων του άρθρου 16. «Είχε όμως στο μυαλό της φιλο-επιχειρηματικά συμφέροντα. Αναρωτιέμαι, θα πράξει το ίδιο τώρα που το θέμα δεν αφορά επιχειρηματικά συμφέροντα;» είπε η κυρία Αποστολάκη. Επέκρινε επίσης την κυβερνητική πλειοψηφία για την άρνησή της να δεχθεί το αίτημα του κόμματός της να συσταθεί προανακριτική επιτροπή με βάση το πόρισμα της Ευρωπαίας εισαγγελέως για τη μη ολοκλήρωση της σύμβασης 717, η οποία, όπως είπε, τελεί σε αιτιώδη συνάφεια με το δυστύχημα των Τεμπών.

Για «πόρισμα-ντροπή» και για «μνημείο συγκάλυψης και αποθέωσης της ατομικής ευθύνης, για να μπαζωθεί η αλήθεια και οι τεράστιες πολιτικές και κυρίως ποινικές ευθύνες» που βαρύνουν την πλειοψηφία, έκανε λόγο στην ομιλία της η βουλευτής του ΚΚΕ, Μ. Κομνηνάκα. Σημείωσε μάλιστα ότι καθοριστικό ρόλο για να μην επιτρέψει να ευοδωθεί αυτή η προσπάθεια, έπαιξε η πρωτοβουλία του ΚΚΕ για τη συγκρότηση της εξεταστικής επιτροπής. «Και μην καμώνεστε ότι δήθεν ψηφίσατε την εξεταστική επιτροπή διότι θέλατε δήθεν να έρθουν όλα στο φως. Την ανάγκη, φιλοτιμία κάνατε, διότι ξέρετε ότι μπορούσε να ψηφιστεί και χωρίς τις ψήφους της πλειοψηφίας, σε αντίθεση με την προανακριτική, που, όπως ήταν αναμενόμενο, την καταψηφίσατε» είπε η κυρία Κομνηνάκα. Σημείωσε επίσης ότι παρά τις «απαράδεκτες μεθοδεύσεις της πλειοψηφίας για αποκλεισμούς μαρτύρων, όπως και τις ανέξοδες αντιπαραθέσεις με τα άλλα κόμματα, επιδιώκοντας ο καθένας σας να κρύψει τις ευθύνες της δικής του κυβερνητικής περιόδου, η εξεταστική επιτροπή επέτρεψε να έρθουν στην επιφάνεια πολλά και αποκαλυπτικά στοιχεία, για την απόδοση τόσο των πολιτικών αλλά κυρίως και των ποινικών ευθυνών, σε όλο τους το εύρος».

Για τη «μεγαλύτερη σύγχρονη ανθρωποθυσία στο βωμό της διαφθοράς και της διαπλοκής, του αμαρτωλού τριγώνου: πολιτικά πρόσωπα, υπηρεσιακοί παράγοντες και μεγαλοεργολάβοι, μίλησε ο βουλευτής της Ελληνικής Λύσης, Π. Σαράκης. Όπως είπε, πρόκειται για μια «μία ανείπωτη τραγωδία στην οποία υποκρύπτεται ένα έγκλημα πολιτικό, ποινικό, αλλά και ηθικό». Σύμφωνα με τον κ. Σαράκη, «η ελληνική κοινωνία, πέρα και πάνω από κομματικές προτιμήσεις, αντιλαμβάνεται με πλήρη διαύγεια και νηφαλιότητα, ότι επιχειρείται μεθοδικά και συστηματικά, να εκτραπεί η πορεία της διερεύνησης του εγκλήματος των Τεμπών, προς μία συγκεκριμένη κατεύθυνση: Αυτή της απόδοσης του δυστυχήματος σε ανθρώπινο λάθος, και, μακριά από τις ευθύνες εκείνων που άφησαν να εκτελείται η αμαρτωλή σύμβαση 717 [...] για να εξυπηρετήσουν τα αδηφάγα οικονομικά συμφέροντα των εθνικών εργολάβων, με τους συνεταίρους τους, πολυεθνικούς μονοπωλιακούς κατασκευαστικούς ομίλους».

Η βουλευτής της Νέας Αριστεράς, Π. Πέρκα είπε ότι η εξεταστική επιτροπή απετέλεσε «ντροπή» για το ελληνικό Κοινοβούλιο. Απευθυνόμενη στους βουλευτές της συμπολίτευσης είπε ότι «η συμμετοχή σας στην προσπάθεια συγκάλυψης θα σας ακολουθεί στον πολιτικό και όχι μόνο βίο σας». «Υποστηρίξατε την βολική για σας πρόταση του ΚΚΕ για εξεταστική και όχι προανακριτική», προσέθεσε, σημειώνοντας ότι «"με το καλημέρα", είχαμε αποκλεισμό μελών της επιτροπής, άρνηση για διακομματικό προεδρείο και αποκλεισμό μαρτύρων-κλειδιά».

Τη διερεύνηση από τη Δικαιοσύνη των ποινικών ευθυνών των πολιτικών προσώπων ζήτησε στην ομιλία του ο βουλευτής της ΚΟ Σπαρτιάτες, Π. Δημητριάδης. Όπως είπε, το πόρισμα της πλειοψηφίας είναι ελλιπές και αφήνει πάρα πολλά σκοτεινά σημεία, λόγω της απόφασής της να σταματήσει τις εργασίες της επιτροπής χωρίς να καλέσει ουσιώδεις μάρτυρες και πριν κατατεθεί στην επιτροπή η δικογραφία του εφέτη ανακριτή Λάρισας. Παρά τις διαβεβαιώσεις τους ότι θα χυθεί άπλετο φως και για ανοιχτό κατάλογο μαρτύρων, δεν εκλήθησαν όσοι μιλούσαν για τα αίτια της πυρκαγιάς μετά τη σύγκρουση των τραίνων, είπε ο κ. Δημητριάδης.

Επίθεση στον πρωθυπουργό και τη ΝΔ εξαπέλυσε ο βουλευτής της ΚΟ Νίκη, Τ. Οικονομόπουλος λέγοντας ότι «το πιο προβληματικό απολειφάδι του ελληνικού κράτους, εδώ και 50 χρόνια, είστε εσείς και ότι αντιπροσωπεύετε: Η διεφθαρμένη κομματοκρατία από μία δράκα πολιτικάντηδων, που δεν αγαπούν ούτε νοιάζονται τον ελληνικό λαό». «Όταν ένα έγκλημα της εκτελεστικής εξουσίας ξεπλένεται από μέλη της νομοθετικής εξουσίας, που παριστάνουν την δικαστική εξουσία, αυτό λέγεται κουρέλιασμα της διάκρισης των εξουσιών» είπε ο κ. Οικονομόπουλος.

«Δεν θα επιτρέψουμε ποτέ την ύβρι της απώθησης της μνήμης των 57 νεκρών των Τεμπών στη χώρα τής λησμοσύνης» είπε στην ομιλία της η βουλευτής της Πλεύσης Ελευθερίας, Ελ. Καραγεωργοπούλου. «Μαζί με τους συγγενείς των δολοφονημένων, μαζί με το 1.350.000 πολίτες που υπέγραψαν το ψήφισμα, μαζί με όλους τους πολίτες της χώρας, που διψούν για την αλήθεια, τη μνήμη, τη δικαιοσύνη, τη δημοκρατία και την ελευθερία, θα παλέψουμε για την ολοκλήρωση της αρχέγονης διαδικασίας: ύβρις, άτη, νέμεσις και τίσις» είπε η κυρία Καραγεωργοπούλου.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

