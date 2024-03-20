Η απάντηση στις 57 οικογένειες δεν είναι το μίσος αλλά η δομική μεταρρύθμιση σε όσα μας πονάνε, τόνισε στην ομιλία του ο βουλευτής της ΝΔ, Δ. Μαρκόπουλος ο οποίος διετέλεσε πρόεδρος της εξεταστικής επιτροπής για «τη διερεύνηση του εγκλήματος των Τεμπών».

Όπως είπε, το έργο της επιτροπής δεν ήταν εύκολο αλλά ήταν «ένα μακροβούτι στη θλίψη και την οδύνη αυτών των οικογενειών» αν και υπήρξαν ορισμένοι που μας παρουσίασαν, περίπου, ως ανθρωπόμορφα τέρατα. Κι εμείς γονείς είμαστε και θυμάμαι τους συναδέλφους της πλειοψηφίας να ρωτάνε και να έχουν πραγματική αγωνία, είπε ο κ. Μαρκόπουλος.

Απευθυνόμενος προσωπικά στην επικεφαλής της Πλεύσης Ελευθερίας, ο κ. Μαρκόπουλος την κάλεσε να σταματήσει τον πολιτικό χουλιγκανισμό και το εμπόριο του πόνου: «Το μονοπώλιο του μίσους έχετε κα Κωνσταντοπούλου. Είστε έμπορος και εργολάβος του πόνου. Θέλετε να πείτε για την κυβέρνηση και για τον πρωθυπουργό, που από την πρώτη στιγμή με συντριβή έσπευσε στην Λάρισα ότι το μέλημα του, ποιο ήταν; Να κρύψει, λες και ήταν κάποιος δολοφόνος, τα στοιχεία; Είναι δυνατόν; Και είστε σοβαροί πολιτικοί; Εμείς υπερασπιστήκαμε την αλήθεια» υπογράμμισε ο κ. Μαρκόπουλος.

Παράλληλα, μίλησε για κάποιους που είδαν την υπόθεση των Τεμπών «ως μία ρεβάνς. Το είδαν ως ένα "come back" του ανορθολογισμού και των θεωριών συνωμοσίας». Ανέφερε επίσης ότι «κάποιοι επικαλούνται τώρα την Ευρώπη. Ποιοι; Εκείνοι που το 2015, όταν εμείς, με άλλες πολιτικές δυνάμεις, προσπαθούσαμε να την κρατήσουμε την Ελλάδα στην Ευρώπη, αυτοί ήθελαν να μας βγάλουν από την Ευρώπη. Και τώρα θέλουν μάλιστα και ευρωπαϊκή παρέμβαση. Δεν έχει κανείς το μονοπώλιο του πόνοι σε αυτή την αίθουσα. Όλοι πονέσαμε» επανέλαβε ο κ. Μαρκόπουλος.

Είπε επίσης ότι ως γονέας δεν θα έκλεινε τα μάτια εάν ένιωθε ότι υπάρχει κάτι μεμπτό: «Ως γονέας παρακολούθησα την εξεταστική και όχι ως πολιτικός. Και εάν έχω κάνει κάποια λάθη, ανθρώπινα, ζητώ συγνώμη» πρόσθεσε ο βουλευτής της ΝΔ.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

