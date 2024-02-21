Του Γιάννη Ανυφαντή

Την επιστροφή του Γαβριήλ Σακελλαρίδη στην πολιτική μετά από σχεδόν 9 χρόνια επισφράγισε η συνάντησή του με τον πρόεδρο της Κ.Ο της Νέας Αριστεράς, Αλέξη Χαρίτση στα γραφεία του κόμματος στον 2ο όροφο της Βουλής, λίγο μετά τις 17.30 το απόγευμα.

Μετά από συζήτηση περίπου μισής ώρας, οι δύο άνδρες προχώρησαν σε δηλώσεις στο περιστύλιο της Βουλής, με τον Γαβριήλ Σακελλαρίδη, εμφανώς συγκινημένο, να αναλαμβάνει το ρόλο του υπεύθυνου πολιτικού σχεδιασμού στη Νέα Αριστερά. «Είναι πολύ μεγάλη χαρά για εμένα μετά από χρόνια απουσίας νιώθω ότι επιστρέφω στο σπίτι μου», σχολίασε ο κ. Σακελλαρίδης, απευθύνοντας κάλεσμα «σε όλους τους ανθρώπους που έχουν απογοητευτεί να ενώσουν τις δυνάμεις τους με την Νέα Αριστερά». «Η Νέα Αριστερά και θέλει και μπορεί να σηκώσει το βάρος που της αναλογεί», τόνισε χαρακτηριστικά, αποφεύγοντας πάντως να σχολιάσει αν θα είναι υποψήφιος ευρωβουλευτής με το κόμμα.

«Με μεγάλη χαρά καλωσορίζω τον αγαπητή φίλο και σύντροφο, είμαστε εδώ για να ανταποκριθούμε στη μεγάλη ευθύνη της Νέας Αριστεράς να αποτελέσει την πειστική και αξιόπιστη διέξοδο που έχει ανάγκη η ελληνική κοινωνία. Τώρα είναι η ώρα της συνένωσης δυνάμεων. Ο Γαβριηλ μπαίνει στην πρώτη γραμμή και αναλαμβάνει τον κρίσιμο ρόλο του υπεύθυνου πολιτικού σχεδιασμού της Νέας Αριστεράς», δήλωσε στο περιστύλιο ο Αλέξης Χαρίτσης.

Σε ερώτηση δημοσιογράφων για το πως σχολιάζουν όσα γίνονται το τελευταίο διάστημα στον ΣΥΡΙΖΑ, οι δύο άνδρες απάντησαν πως σήμερα είναι εδώ για να μιλήσουν για τη Νέα Αριστερά.

Πηγή: skai.gr

