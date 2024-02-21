Παπαστεργίου: Χρειαζόμαστε την τεχνητή νοημοσύνη για να ζούμε ασφαλέστερα και να ενδυναμώσουμε τη δημοκρατία

«Η τεχνητή νοημοσύνη είναι θέμα εμπιστοσύνης. Αυτό είναι κάτι στο οποίο πρέπει να δώσουμε προσοχή. Χρειαζόμαστε την τεχνητή νοημοσύνη για να ζούμε ασφαλέστερα, να ζούμε πιο ευτυχισμένα, να οικοδομήσουμε καλύτερες κοινωνίες, να ενδυναμώσουμε τη Δημοκρατία" τόνισε ο υπουργός Ψηφιακής Διακυβέρνησης, Δημήτρης Παπαστεργίου, κατά την τοποθέτησή του στο συνέδριο Masters of Digital του οργανισμού DIGITALEUROPE με θέμα "Europe 2030: A Digital Powerhouse", το οποίο πραγματοποιείται στις Βρυξέλλες.

Σημείωσε ότι "η τεχνητή νοημοσύνη μπορεί να βοηθήσει σε αυτό, για παράδειγμα, απομονώνοντας την παραπληροφόρηση. Αυτό είναι κάτι για το οποίο πρέπει να δουλέψουμε μαζί" επισήμανε, σημειώνοντας ότι «η συμβολή μας πρέπει να σχετίζεται με το πώς μπορούμε να φέρουμε το κράτος στα χέρια των πολιτών και στα τηλέφωνά τους, και να τους πείσουμε ότι η τεχνολογία μπορεί να κάνει τη ζωή τους καλύτερη, ώστε να μας εμπιστευτούν, να πιστέψουν σε εμάς και να συμμετέχουν".

Υπογράμμισε ότι δεν πρέπει να υπάρχει φόβος για την τεχνητή νοημοσύνη, αν ακολουθηθούν "όσα έχει προβλέψει η Ευρωπαϊκή Ένωση στο Ai Act και προσδιορίσουμε τι θέλουμε να κάνει" .

Ο υπουργός Ψηφιακής Διακυβέρνησης, έκανε ιδιαίτερη αναφορά στη στρατηγική επιλογή της κυβέρνησης για την αξιοποίηση της τεχνητής νοημοσύνης στο Ελληνικό Δημόσιο, όπως επισημαίνεται σε σχετικό δελτίο Τύπου. Συγκεκριμένα, ο Δημήτρης Παπαστεργίου επεσήμανε: "Πριν από λίγους μήνες, ο πρωθυπουργός, Κυριάκος Μητσοτάκης, συγκρότησε συμβουλευτική επιτροπή για την τεχνητή νοημοσύνη, η οποία άρχισε να χαρτογραφεί τις δυνατότητες εφαρμογής της τεχνητής νοημοσύνης στη Δημόσια Διοίκηση και, φυσικά, τα οφέλη που θα αποκόμιζε η χώρα από αυτές". Ακόμη, ο Δημήτρης Παπαστεργίου αναφέρθηκε στη θετική ανταπόκριση των πολιτών στην πρώτη εφαρμογή τεχνητής νοημοσύνης του Ελληνικού Δημοσίου, καθώς ο Ψηφιακός Βοηθός-mAigov, καθημερινά απαντά κατά μέσο όρο σε 10.000 ερωτήσεις που τίθενται από τους πολίτες και αφορούν τη Δημόσια Διοίκηση.

Τόνισε επίσης τη σημασία που έχουν για την ανάπτυξη εφαρμογών τεχνητής νοημοσύνης και την ενίσχυση του ευρύτερου τεχνολογικού τομέα, η χρήση Πράσινης Ενέργειας, οι επενδύσεις σε ισχυρά υπολογιστικά συστήματα και η αύξηση των διαθέσιμων Ανοιχτών Δεδομένων. "Πρέπει να ανοίξουμε τα Δεδομένα μας και να δημιουργήσουμε ένα οικοσύστημα για όλες αυτές τις νέες εταιρίες που χρειάζονται Δεδομένα. Λέγεται ότι τα Δεδομένα είναι το νέο πετρέλαιο" ανέφερε τέλος.

Πηγή: skai.gr

