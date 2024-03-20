Φάμελλος στη Βουλή για Τέμπη: Η ελληνική Βουλή έχει την ευθύνη της αποκάλυψης της αλήθειας

«Κυρίες και κύριοι βουλευτές της συμπολίτευσης έχετε όλοι μια πολύ μεγάλη ευθύνη: Αν θα κάνετε ό,τι είναι δυνατόν να αποκαλυφθεί η αλήθεια ή θα κουβαλάτε το στίγμα της συγκάλυψης. Και αυτή η ευθύνη βαρύνει την ελληνική Βουλή, αλλά και την ελληνική Δικαιοσύνη που ερευνά το δυστύχημα», τόνισε ο πρόεδρος της ΚΟ του ΣΥΡΙΖΑ ΠΣ Σωκράτης Φάμελλος μιλώντας στη Βουλή στη συζήτηση για το πόρισμα της Εξεταστικής για τα Τέμπη.

Είπε ότι «παρά τις συντονισμένες προσπάθειες της κυβέρνησης και των φιλικών της μέσων ενημέρωσης, να μειωθεί το κοινωνικό αποτύπωμα αυτού του εγκλήματος, όπως είδαμε και τη Δευτέρα με την αποσιώπηση της παρέμβασης της κυρίας Καρυστιανού στην Επιτροπή Αναφορών του Ευρωκοινοβουλίου, η εθνική τραγωδία των Τεμπών έχει σημαδέψει τη χώρα μας. Και το έγκλημα των Τεμπών μεγεθύνεται κάθε μέρα από την συντονισμένη προσπάθεια του κ. Μητσοτάκη και της ΝΔ να συγκαλύψουν τις ευθύνες».

Σχολίασε ότι «η σημερινή απουσία του κ. Μητσοτάκη, δεν αποτελεί απλά επιβεβαίωση της συγκάλυψης, αλλά προσβολή των θυμάτων του εγκλήματος και του καθολικού κοινωνικού αιτήματος για δικαιοσύνη». Είπε ότι «ο κ. Μητσοτάκης απουσιάζοντας σήμερα δεν συμμετέχει στη συζήτηση της ελληνικής Βουλής για δικαιοσύνη- και μην επιχειρήσετε συμψηφισμούς με άλλες υποθέσεις για τον νόμο περί ευθύνης υπουργών γιατί μιλάμε για το μεγαλύτερο σιδηροδρομικό δυστύχημα στη χώρα». Υποστήριξε ότι η κοινωνία δεν πιστεύει την κυβέρνηση και ότι «το σκάνδαλο της συγκάλυψης έχει περάσει τα σύνορα της χώρας μας».

Πηγή: skai.gr

