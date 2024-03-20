Επίθεση εξαπέλυσε ο ΣΥΡΙΖΑ προς τον κυβερνητικό εκπρόσωπο, Παύλο Μαρινάκη, με αφορμή δηλώσεις του σε τηλεοπτικό σταθμό με τις οποίες κατηγόρησε την αντιπολίτευση για προσπάθεια να αποκομίσει μικροπολιτικά οφέλη από την υπόθεση των Τεμπών

Ειδικότερα, ο κ. Μαρινάκης ερωτηθείς για το αίτημα συγγενών των θυμάτων των Τεμπών να μην ισχύσει ο νόμος περί ευθύνης υπουργών και τις αντιδράσεις της αντιπολίτευσης απάντησε ότι «είναι άλλο πράγμα να σταθείς δίπλα στους συγγενείς των θυμάτων και να βοηθήσεις να αποδοθεί δικαιοσύνη, και είναι άλλο πράγμα να είσαι παντού δίπλα τους σαν βδέλλα και να προσπαθείς να αποκομίσεις μικροπολιτικά οφέλη».

Στις δηλώσεις του κ. Μαρινάκη απάντησε ο ΣΥΡΙΖΑ με ανακοίνωσή του, αναφέροντας ότι «να τον ενημερώσουμε πως το μόνο "αίμα" που κύλησε από αυτήν την ανείπωτη τραγωδία προκλήθηκε από την αμέλεια του υπουργού της κυβέρνησης του,- τον οποίο και προστατεύει - πνίγοντας στο πένθος τις οικογένειες των θυμάτων.»

Αναλυτικά η ανακοίνωση του ΣΥΡΙΖΑ:

Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος κ. Μαρινάκης, σήμερα στον τηλεοπτικό σταθμό ΑΝΤ1 μίλησε για «πολιτικές βδέλλες», αναφερόμενος στο έγκλημα των Τεμπών.



Να τον ενημερώσουμε πως το μόνο "αίμα" που κύλησε από αυτήν την ανείπωτη τραγωδία προκλήθηκε από την αμέλεια του υπουργού της κυβέρνησης του,- τον οποίο και προστατεύει - πνίγοντας στο πένθος τις οικογένειες των θυμάτων. Πολιτικός καιροσκόπος δεν είναι αυτός που παλεύει για να βρουν δικαιοσύνη οι πολίτες που έχουν βάναυσα πληγωθεί από το κράτος του κ. Μητσοτάκη και που δεν μπορούν να βρουν δικαίωση μέσα στη χώρα τους όπου ισχύουν όλων των τύπων οι ασυλίες.



Με όσα είπε ο κ. Μαρινάκης έδειξε για μια ακόμη φορά πως η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας στερείται ευθιξίας και κατανόησης και εν τέλει ενσυναίσθησης, όσο κι αν η κυβέρνηση του προσπαθεί να αποπροσανατολίσει με στημένα άρθρα.



Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, στην ίδια συνέντευξη προχώρησε σε μια τεράστια "αποκάλυψη"! Σε σχέση με την υποκλοπή των προσωπικών δεδομένων των αποδήμων μας και την παράδοση τους στην κ. Ασημακοπούλου (και ποιος ξέρει και που αλλού) είπε ότι ήταν απλά «τρία άτομα που αντάλλασσαν emails"). Αλήθεια κ. Μαρινάκη; Το γεγονός πως η Νέα Δημοκρατία έχει κάνει "παραμάγαζο" της το υπουργείο Εσωτερικών είναι μια απλή ανταλλαγή emails μεταξύ τριών γαλάζιων φίλων;



Σ αυτό το συμπέρασμα κατέληξε η "έρευνα" του Μέγαρου Μαξίμου;



Όσο η κυβέρνηση επιχειρεί άρον άρον να υποβαθμίσει το νέο της σκάνδαλο σε βαθμό μπαζώματος, όπως συνηθίζει άλλωστε, ο ΣΥΡΙΖΑ ΠΣ θα φροντίζει για την αποκάλυψη όλων των πτυχών του.



Σε ό,τι αφορά το τσουνάμι αγωγών κατά του δημοσίου που έχουν κάνει δεκάδες απόδημοι μετά τη σκανδαλώδη διαρροή των προσωπικών τους δεδομένων η κυβέρνηση φαίνεται πως δεν ανησυχεί. Τις αποζημιώσεις δεν θα κληθεί να τις πληρώσει ούτε ο κ. Μητσοτάκης, ούτε η κυρία Κεραμέως, αλλά ο ελληνικός λαός.





Πηγή: skai.gr

