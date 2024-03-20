Στην εκδήλωση για την παραλαβή τριών ελικοπτέρων τύπου Romeo MH-60R Seahawk από το Πολεμικό Ναυτικό, στην Αεροπορική Βάση Κοτρωνίου βρέθηκε σήμερα, Τετάρτη ο πρωθυπουργός, Κυριάκος Μητσοτάκης.

«Τα ελικόπτερα αυτά ενισχύουν την αξία τους σε μία εποχή, σε καιρούς που δυστυχώς εντείνεται η γεωπολιτική αστάθεια στην ευρύτερη περιοχή μας. Και παρά την ηρεμία που ευτυχώς επικρατεί τώρα στο Αιγαίο δεν πρέπει να ξεχνούμε ότι και οι εξ ανατολών γείτονές μας επιταχύνουν το δικό τους εξοπλιστικό πρόγραμμα. Επιβάλλονται συνεχώς οι προσεγγίσεις όμως σε καμιά περίπτωση δεν επιτρέπονται οι ψευδαισθήσεις. Και όλοι οφείλουμε να είμαστε προσηνείς αλλά ποτέ αφελείς, μένοντας προσηλωμένοι στην πυξίδα που δείχνει πάντα την ειρήνη, το διεθνές δίκαιο και τη συνεργασία», δήλωσε μεταξύ άλλων ο πρωθυπουργός.

Παρόν στην παρουσίαση ήταν και ο υπουργός Άμυνας, Νίκος Δένδιας ο οποίος νωρίτερα σε ανάρτησή του στο Χ έγραψε:

«Παραλαμβάνουμε σήμερα, στην τελετή παρουσία του @PrimeministerGR Κυριάκου Μητσοτάκη στη Βάση του Πολεμικού Ναυτικού στον Μαραθώνα, τα νέα ελικόπτερα MH-60 ROMEO. Η Ελλάδα ακόμη πιο δυνατή!»

— Nikos Dendias (@NikosDendias) March 20, 2024

Η Ελλάδα θα παραλάβει συνολικά επτά τέτοιου τύπου ελικόπτερα. Μετά την παραλαβή των τριών πρώτων ελικοπέρων, τα υπόλοιπα τέσσερα θα αφιχθούν το 2025, ολοκληρώνοντας την αγορά του Πολεμικού Ναυτικού της Ελλάδας. Τα λεικόπτερα διαθέτουν εξελιγμένα συστήματα εντοπισμού, κρούσης, αλλά και αντιμέτρων που προσφέρουν ξεχωριστές δυνατότητες στον τρισδιάστατο χώρο μάχης των ναυτικών συγκρούσεων της εποχής μας.

Ολόκληρη η ομιλία του Κυριάκου Μητσοτάκη

«Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι στην κυβέρνηση και στη Βουλή, κύριοι Αρχηγοί των Ενόπλων Δυνάμεων, αγαπητά στελέχη των Ενόπλων Δυνάμεων, κυρίες και κύριοι,

Σήμερα είναι πράγματι μια μεγάλη μέρα για το Πολεμικό μας Ναυτικό, καθώς υποδεχόμαστε τα πρώτα τρία από τα επτά συνολικά νέα ελικόπτερα Romeo. Οι θάλασσες και οι ουρανοί μας θωρακίζουν έτσι ακόμα περισσότερο την αμυντική ασπίδα τους και οι Ένοπλες Δυνάμεις μας κάνουν ένα ακόμα σημαντικό βήμα εκσυγχρονισμού και αναβάθμισης της επιχειρησιακής τους ικανότητας.

Τα MH-60 Romeo είναι καρποί, αγαπητέ κ. Πρέσβη, του Διακρατικού Προγράμματος το οποίο συνυπογράψαμε με τις Ηνωμένες Πολιτείες και θέλω με την ευκαιρία αυτή να ευχαριστήσω και εγώ τον προηγούμενο Υπουργό Εθνικής Άμυνας, Νίκο Παναγιωτόπουλο, για τη σπουδαία δουλειά την οποία έκανε για τη δρομολόγηση αυτού του προγράμματος.

Η αξία του ξεπερνά τα 550 εκατομμύρια δολάρια και είναι μία επένδυση που θέλω να θυμίσω ότι μας ζητούσαν εδώ και πολύ καιρό και οι επιτελείς της Αεροπορίας του Πολεμικού Ναυτικού αλλά και οι ίδιοι οι χειριστές μας, με την Πολιτεία να ανταποκρίνεται, επιλέγοντας και αποκτώντας γρήγορα το πιο φημισμένο μέσο ναυτικών επιχειρήσεων στον ανθυποβρυχιακό όσο και στον πόλεμο επιφανείας.

Γιατί, πράγματι, όπως είδαμε και στο βίντεο και όπως μας είπε και ο κ. Αρχηγός, αυτά τα εξελιγμένα συστήματα εντοπισμού κρούσης αλλά και αντίμετρων που διαθέτουν τα ελικόπτερα Romeo προσφέρουν ξεχωριστές δυνατότητες σε αυτόν τον νέο τρισδιάστατο χώρο μάχης των ναυτικών συγκρούσεων της εποχής μας. Ώστε να μπορούν να επεμβαίνουν και να δρουν με δύναμη και ασφάλεια, δρώντας και επιχειρώντας ουσιαστικά από τα βάθη της θάλασσας μέχρι τον ανοιχτό ουρανό.

Σημαντική είναι τέλος και η διαλειτουργικότητα των νέων αποκτημάτων μας με άλλες μονάδες του Πολεμικού μας Ναυτικού -και τις φρεγάτες Belharra, φυσικά, που από το 2025 θα αρχίσουν να εντάσσονται στον στόλο μας. Σημαντική είναι και η συμβατότητά τους με τον αεροναυτικό εξοπλισμό των συμμάχων μας στο ΝΑΤΟ, ένα στοιχείο που ενδυναμώνει τον ρόλο της πατρίδας μας ως πυλώνα περιφερειακής ασφάλειας σε όλη τη Νοτιοανατολική Μεσόγειο.

Και μαζί με τα ήδη υφιστάμενα 11 Aegean Hawk ελικόπτερα, τα οποία το Ναυτικό μας τα πετά εδώ και σχεδόν 30 χρόνια, θα διαθέτουμε σύντομα 18 “κυνηγούς” υποβρυχίων, επιτρέποντας έτσι στη Ναυτική Αεροπορία μας να επιτελεί ακόμα πιο αποτελεσματικά την ιερή αποστολή της να κρατά ελεύθερες και ακέραιες τις θάλασσές μας.

Να στέκεται, όμως, και στο πλευρό του πολίτη καθημερινά, καθώς, όπως ακούσαμε, τα ελικόπτερα Romeo μπορούν παράλληλα να συμμετέχουν και σε επιχειρήσεις έρευνας και διάσωσης αλλά, εφόσον και αυτό χρειαστεί, και σε δράσεις που αφορούν την Πολιτική Προστασία.

Για τα τεχνικά τους χαρακτηριστικά νομίζω ότι μίλησαν ήδη οι πολύ πιο αρμόδιοι. Από την πλευρά μου θα σταθώ μόνο στο γεγονός ότι τα ελικόπτερα αυτά ενισχύουν την αξία τους σε μια εποχή, σε καιρούς που δυστυχώς εντείνεται η γεωπολιτική αστάθεια στην ευρύτερη περιοχή μας.

Και παρά την ηρεμία που, ευτυχώς, επικρατεί τώρα στο Αιγαίο, δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι και οι εξ ανατολών γείτονές μας επιταχύνουν το δικό τους εξοπλιστικό πρόγραμμα. Επιβάλλονται, συνεπώς, οι προσεγγίσεις, όμως, σε καμία περίπτωση δεν επιτρέπονται οι ψευδαισθήσεις.

Όλοι οφείλουμε να είμαστε προσηνείς αλλά ποτέ αφελείς, μένοντας προσηλωμένοι στην πυξίδα που δείχνει πάντα την ειρήνη, το Διεθνές Δίκαιο και τη συνεργασία, ταυτόχρονα όμως και σε διαρκή επιφυλακή για την προάσπιση των εθνικών μας δικαίων. Στην ψύχραιμη γραμμή που αυτή η κυβέρνηση υπηρετεί εδώ και σχεδόν μια πενταετία: στη γραμμή του πατριωτισμού της ευθύνης, χωρίς ακραία συνθήματα, χωρίς πολλά λόγια, αλλά με σχέδιο, με πράξεις, με απτά αποτελέσματα.

Το Ναυτικό μας, μετά από τα ελικόπτερα Romeo, περιμένει τις τρεις φρεγάτες Belharra και επιτέλους, μετά από αρκετά χρόνια, τις τορπίλες βαρέως τύπου για τα υποβρύχιά μας. Και η Αεροπορία μας έχει ήδη υποδεχθεί σχεδόν όλα τα 24 μαχητικά Rafale, προχωρά με μεγάλη ταχύτητα στον εκσυγχρονισμό των 83 F-16 Viper και βρίσκεται φυσικά και στο δρόμο για την απόκτηση των F-35.

Και όχι μόνο, διότι όπως είπε και ο κ. Υπουργός, οι Ένοπλες Δυνάμεις μας στρέφονται συνολικά προς την αμυντική τεχνολογία και προς την καινοτομία. Ήδη, μάλιστα, το Υπουργικό Συμβούλιο ενέκρινε την ίδρυση ενός διακλαδικού οργάνου για την Τεχνητή Νοημοσύνη και ενός φυσικά Τμήματος Πληροφορικής -κάτι που είμαι σίγουρος ότι θα χαροποιήσει ιδιαίτερα τον Αρχηγό του Γενικού Επιτελείου Εθνικής Άμυνας-, ενός Τμήματος Πληροφορικής στη Στρατιωτική Σχολή Αξιωματικών Σωμάτων. Ενώ, παράλληλα, αξιοποιείται η εγχώρια αμυντική βιομηχανία με αιχμή την ΕΑΒ, η οποία αναδιοργανώνεται πλήρως, αλλά φυσικά και τα ναυπηγεία μας.

Πάνω από όλα, ωστόσο, την ισχύ του στρατεύματος οικοδομεί η ακλόνητη αφοσίωση του έμψυχου δυναμικού του, όλων των γυναικών και των αντρών που φορούν με υπερηφάνεια το εθνόσημο, επαγρυπνώντας 24 ώρες το 24ωρο, 365 μέρες το χρόνο. Η ευγνωμοσύνη όλων των Ελληνίδων και όλων των Ελλήνων προς τους ενστόλους μας είναι δεδομένη και επιτρέψτε μου να την απευθύνω για ακόμα μία φορά στα δικά σας πρόσωπα.

Όπως δεδομένο φυσικά είναι και το ενδιαφέρον της πολιτείας, πάντα με βάση τις αντοχές της οικονομίας, κάτι που αποτυπώνεται και στις πρώτες αυξήσεις στο Δημόσιο ύστερα από 14 χρόνια, αλλά και σε στοχευμένες ενέργειες, όπως η διευθέτηση της εξέλιξης στους Εθελοντές Μακράς Διάρκειας και στους Οπλίτες Βραχείας Ανακατάταξης, όπως φυσικά και τα αυξημένα επιδόματα στα πληρώματα πλοίων σε αποστολές.

Πιστέψτε με, ξέρω καλά πόσο απέχουμε ακόμα από το σημείο εκείνο όπου η φροντίδα του κράτους θα αντανακλά πράγματι την τεράστια προσφορά σας. Όμως, σε αυτόν τον δρόμο βαδίζουμε κρατώντας πάντα τις Ένοπλες Δυνάμεις στην κορυφή των προτεραιοτήτων μας. Και αυτό ακριβώς συμβολίζει και η προμήθεια των νέων Romeo, που τώρα πλαισιώνονται από περισσότερους εκπαιδευμένους πιλότους, περισσότερους μηχανικούς.

Κλείνοντας, να συγχαρώ ακόμα μία φορά όλους όσοι εργάστηκαν ώστε να φτάσουμε σήμερα σε αυτή την ημέρα χαράς και υπερηφάνειας και φυσικά σε έναν τόπο όπως ο Μαραθώνας, που μεταφέρει στους αιώνες το μήνυμα του αγώνα για την υπεράσπιση της ελευθερίας. Όπως και τα καινούρια ελικόπτερά μας θα μεταφέρουν το ίδιο μήνυμα στους γαλάζιους ουρανούς και στο λευκό των κυμάτων που έχουν οι θάλασσές μας.

Καλή δύναμη, λοιπόν. Πάνω απ’ όλα, καλές, ασφαλείς πτήσεις. “Καλό κυνήγι”, όπως είπατε, κ. Αρχηγέ. Καλές προσνηώσεις, καλές προσγειώσεις.

Η σκέψη μας θα είναι πάντα δίπλα σας. Σας ευχαριστώ».

