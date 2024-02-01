Βουλή: Καθιερώνεται η 1η Φεβρουαρίου ως «Πανελλήνια Ημέρα Φιλάθλου»

Του Γιάννη Ανυφαντή

Την καθιέρωση της 1ης Φεβρουαρίου ως «Πανελλήνιας Ημέρας Φιλάθλου» ανακοίνωσε από τα έδρανα της Βουλής, ο αναπληρωτής υπουργός Αθλητισμού, Γιάννης Βρούτσης, κατά την δεύτερη ημέρα συζήτησης στην ολομέλεια, του νομοσχεδίου για την αντιμετώπιση της οπαδικής βίας.

Ο αναπληρωτής υπουργός έκανε δεκτή την τροπολογία, που κατέθεσε χθες το κόμμα της αξιωματικής αντιπολίτευσης, με τον Γιάννη Βρούτση να αναφέρει πως σήμερα «είναι η αποφράδα ημέρα που έπεφτε νεκρός ο Άλκης Καμπανός. Γι' αυτό θεωρώ ότι αυτή την ημέρα μπορούμε να την καθιερώσουμε ως 'Πανελλήνια Ημέρα Φιλάθλου'».

«Σαν κοινοβούλιο και σαν πολιτικό σύστημα αποτίουμε φόρο τιμής στην οικογένεια του θανόντος», τόνισε ο βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ, Θεόφιλος Ξανθόπουλος, με τον κοινοβουλευτικό εκπρόσωπο του ΠΑΣΟΚ, Δημήτρη Μάντζο να τονίζει πως «οφείλει να αποτελέσει ένα εφαλτήριο για διάλογο», προσθέτοντας πως πρέπει «να μιλήσουμε με θάρρος για την αθλητική βία».

Η τροπολογία αναμένεται να ψηφιστεί σήμερα, καθώς έχει ενταχθεί στο νομοσχέδιο του Υπουργείου Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού για την αντιμετώπιση της βίας στις αθλητικές συναντήσεις.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.