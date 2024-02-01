Κασσελάκης: Ολοκληρωμένο, μακρόπνοο εθνικό σχέδιο για τον τουρισμό

Την αναγκαιότητα ο τουρισμός να εντάσσεται σε ένα συνολικό εθνικό σχέδιο υπογράμμισε ο Στέφανος Κασσελάκης σε συνάντηση εργασίας με φορείς του Τουρισμού. Ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ ΠΣ, τόνισε ότι «θα έχετε ανοικτό μυαλό και τεχνοκρατική προσέγγιση από εμάς», προσθέτοντας ότι «μπορούμε να φτιάξουμε αυτό το εθνικό σχέδιο και να πετύχει για όλους τους Έλληνες και τις Ελληνίδες».

Ο κ. Κασσελάκης εξέφρασε ειδικότερα τη θέση ότι «χρειάζεται ολοκληρωμένο και μακρόπνοο σχέδιο που να συνδυάζει και υποδομές και πολιτισμό για να μπορέσει να ενισχύσει την τουριστική μας δραστηριότητα». Αναφέρθηκε στον πολιτισμό ως συγκριτικό πλεονέκτημα της χώρας μας, επισημαίνοντας ότι αυτό αφορά και την πολιτιστική κληρονομιά και τον σύγχρονο πολιτισμό μας. «Ο τουρισμός πρέπει να είναι συμπληρωματικός στον πολιτισμό μας, ώστε ο τουρισμός να διαρκεί 12 μήνες και όχι μόνο τη σεζόν», και να αφορά το σύνολο της χώρας. Πρόσθεσε ότι πρέπει να συνδυαστούν με τις υποδομές όλες οι διαφορετικές προσεγγίσεις των κάθε περιοχών. Όπως ανέπτυξε, «η χώρα πέρασε από δέκα χρόνια μνημόνιο, κόβιντ, έχει αποδομηθεί το δημόσιο σε μεγάλο βαθμό και υπάρχουν δυσκολίες στο να υπάρξει αποκέντρωση στη χώρα». Τόνισε ότι οι εργαζόμενοι στον τουρισμό ανά τη χώρα χρειάζονται σταθερότητα, «άρα το θέμα των συγκοινωνιών, της δημόσιας υγείας, της δημόσιας παιδείας και έξω από την Αθήνα είναι ο τρόπος που μπορούμε να στηρίξουμε και τον τουρισμό σε όλη την επικράτεια».

Ο κ. Κασσελάκης επισήμανε ότι από τον τουρισμό ζουν πάρα πολλές οικογένειες, υπογραμμίζοντας ότι είναι «ένα κύριο όχημα ανθεκτικότητας και μαζί με τη ναυτιλία είναι από τις πιο εξωστρεφείς δραστηριότητες των Ελλήνων». Πρόσθεσε ότι υπάρχει η προσέγγιση κατά την οποία πρέπει να αναπτυχθεί ακόμα περισσότερο ο τουρισμός ώστε να αυξηθεί από το 20% που είναι αυτή τη στιγμή η προσφορά του στην οικονομική δραστηριότητα της χώρας, εμπλουτίζοντας τον και με τον πολιτισμό και μέσω της αποκέντρωσης. Στο ίδιο πλαίσιο, είπε ότι ο τουρισμός ως μέρος της «πίτας» πρέπει να αυξηθεί ώστε να μπορέσει να υπάρξει «επένδυση» στις υποδομές και τις τοπικές ανάγκες για να μειωθούν οι ανισότητες. «Έχουμε ένα θησαυρό, πρέπει να τον αξιοποιήσουμε και αν το κάνουμε θα μπορέσει να υπάρχει και μια σύγκλιση με την Ευρώπη μακροπρόθεσμα» είπε, τονίζοντας ότι τώρα οι δημοσιονομικοί στόχοι επιτυγχάνονται με «φτωχοποίηση» των πολιτών.

Η τομεάρχης Τουρισμού του ΣΥΡΙΖΑ ΠΣ Καλλιόπη Βέττα τόνισε τη σημασία που δίνει η αξιωματική αντιπολίτευση στον τουρισμό. «Ο τουρισμός πρέπει να είναι βιώσιμος, που σημαίνει σεβασμός στο περιβάλλον, ανάπτυξη για τις επιχειρήσεις και σεβασμός στους εργαζόμενους». «Θα είμαστε δίπλα σας» είπε. Η πρώην τομεάρχης Τουρισμού Κατερίνα Νοτοπούλου ανέφερε ότι «εγγυόμαστε ότι θα συνεχίσουμε να στεκόμαστε δίπλα σας σε όλα τα δίκαια αιτήματα, πιστεύω ακράδαντα ότι θα πρέπει να διεκδικήσουμε όλοι μαζί περισσότερο για να τα πετύχουμε». Η ευρωβουλευτής και πρώην υπουργός Τουρισμού Έλενα Κουντουρά αναφέρθηκε στο έργο της κυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ στο πεδίο του τουρισμού, λέγοντας ότι «η κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ ήταν η πρώτη που αναγνώρισε την αξία του τουρισμού, πόσο παραγωγικό υπουργείο είναι, πόσα μεγέθη εξαρτώνται από αυτόν». Είπε ότι επί θητείας της στο υπουργείο επί ΣΥΡΙΖΑ «είχαμε μια τουριστική στρατηγική που απέδωσε τα μέγιστα» και πως όταν έφυγε και πήγε στην ευρωβουλή «είχαμε σπάσει όλα τα ρεκόρ σε έσοδα και αφίξεις» ενώ, όπως είπε, υπήρξε και έκρηξη επενδύσεων στον τομέα. «Ο τουρισμός είναι πολλαπλασιαστής εσόδων» υπογράμμισε.

Στη συνάντηση συμμετείχαν: ο ΣΕΤΕ - Σύνδεσμος Ελληνικών Τουριστικών Επιχειρήσεων, η FEDHATTA - Ομοσπονδία Ελληνικών Συνδέσμων Γραφείων Ταξιδίων & Τουρισμού, η ΕΠΕΣΤ - Ένωση Πλοιοκτητών Ελληνικών Σκαφών Τουρισμού, η ΕΛΙΜΕ - Ένωση Λιμένων Ελλάδος, η ΣΕΕΝ - Σύνδεσμος Επιχειρήσεων Επιβατηγού Ναυτιλίας, η HAPCO & DES - Σύνδεσμος Ελλήνων Επαγγελματιών Οργανωτών Συνεδρίων, η ΠΟΞΕΝ - Πανελλήνια Ομοσπονδία Ξεναγών, η ΣΤΕΕΑΕ - Σύνδεσμος Τουριστικών Επιχειρήσεων Ενοικιάσεως Αυτοκινήτων Ελλάδος, η ΓΕΠΟΕΤ - Γενική Πανελλαδική Ομοσπονδία Επιχειρήσεων Τουρισμού και η ΣΕΤΕΥΔΑ - Σύνδεσμος Ελληνικών Τουριστικών Επιχειρήσεων Υπαίθριων Δραστηριοτήτων Αναψυχής.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.