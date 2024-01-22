Βουλή-Επιστολική ψήφος: Τρεις τροπολογίες κατέθεσε ο ΣΥΡΙΖΑ

Τρεις τροπολογίες κατέθεσε το κόμμα της αξιωματικής αντιπολίτευσης στο σχέδιο του Υπουργείου Εσωτερικών για την «Εκλογή ευρωβουλευτών, διευκόλυνση εκλογέων μέσω επιστολικής ψήφου, εκκαθάριση καταλόγων και λοιπές διατάξεις» που συζητείται στην Ολομέλεια.

Με την πρώτη τροπολογία προτείνονται αλλαγές για τα άρθρα 8, 9, 10, 11, 12, 15, 16 και 17 του σχεδίου νόμου. Ειδικότερα ο ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ ζητά την τροποποίηση της παραγράφου 4 του άρθρου 8 που αφορά την Ειδική Επιτροπή Ελέγχου Εγγραφής Εκλογέων Επιστολικής Ψήφου με ρυθμίσεις προκειμένου να υπάρξουν αυξανόμενοι όροι διαφάνειας λειτουργίας της Επιτροπής και διοικητικός έλεγχος. Την τροποποίηση του άρθρου 9 του νομοσχεδίου για την μεγαλύτερη προστασία της διαδικασίας της ψηφοφορίας από τη διπλοψηφία και την επακόλουθη νοθεία του εκλογικού αποτελέσματος. Την τροποποίηση του άρθρου 10 για την οργανωτική διευθέτηση της σύστασης των Επιτροπών Συλλογής Επιστολικής Ψήφου και εκλογικών τμημάτων επιστολικής ψήφου. Την τροποποίηση του άρθρου 11 του σχεδίου νόμου με στόχο την αποτροπή των πρακτικών «άγρας ψήφων» και της «οικογενειακής ψήφου». Την τροποποίηση του άρθρου 12 με ρυθμίσεις που αποσκοπούν στη διευκόλυνση της αυτόνομης άσκησης του εκλογικού δικαιώματος των τυφλών ατόμων με βοηθητικό εξοπλισμό που ανταποκρίνεται στις ιδιαίτερες ανάγκες τους. Την τροποποίηση του άρθρου 15 για την οργανωτική διευθέτηση της σύστασης Επιτροπών Συλλογής Επιστολικής Ψήφου και εκλογικών τμημάτων επιστολικής ψήφου βάσει των 13 Περιφερειών και ανά ήπειρο. Την τροποποίηση του άρθρου 17 με διατάξεις που έχουν ως στόχο την παρακολούθηση με όρους διαφάνειας και δημοκρατικής συμμετοχής της λειτουργίας της ειδικής εφαρμογής εγγραφής εκλογέων που επιθυμούν να ασκήσουν το εκλογικό τους δικαίωμα με επιστολική ψήφο.

Η δεύτερη τροπολογία που κατέθεσε ο ΣΥΡΙΖΑ αφορά την «αξιοποίηση καινοτομιών και ψηφιακών μέσων για τον εκσυγχρονισμό και τη διαφάνεια της εκλογικής διαδικασίας». Με την προτεινόμενη διάταξη, όπως αναφέρεται στην Αιτιολογική Έκθεση της τροπολογίας «επιδιώκεται η αξιοποίηση καινοτομιών και ψηφιακών μέσων για τον εκσυγχρονισμό και τη διαφάνεια της εκλογικής διαδικασίας και ιδίως της διαδικασίας άσκησης του εκλογικού δικαιώματος με οφέλη για την διοίκηση και τον πολίτη»

Η τρίτη τροπολογία αφορά διατάξεις σχετικά με την «διευκόλυνση αυτόνομης άσκησης εκλογικού δικαιώματος ατόμων με αναπηρία» με προβλέψεις βοηθητικού εξοπλισμού που ανταποκρίνεται στις ιδιαίτερες ανάγκες τους, την ορατότητα και την προσβασιμότητα τους στα εκλογικά τμήματα.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

