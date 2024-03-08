Ολοκληρώθηκε η ονομαστική ψηφοφορία, επί της αρχής και επί των άρθρων για τα μη κρατικά πανεπιστήμια, την οποία ζήτησαν η Νέα Δημοκρατία, ο ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ και το ΚΚΕ. Σημειώνεται ότι η ολοκλήρωση της ψηφοφορίας καθυστέρησε, καθώς η πρόεδρος της Πλεύσης Ελευθερίας Ζωή Κωνσταντοπούλου εξέτασε ενδελεχώς το νομοσχέδιο, διαβάζοντας μία προς μία τις 205 διατάξεις μαζί με τους συνεργάτες της, προκειμένου να λάβει την τελική απόφαση.

«Συζητάμε επί ενός νομοσχεδίου που έχει ιστορικά χαρακτηριστικά. Σταχυολογώ πάρα πολύ γρήγορα. Η ψηφοφορία είναι ονομαστική στα άρθρα. Έχουμε όλη την δυνατότητα να δείξουμε αν θα καταψηφίσετε τα άρθρα που αποτελούν πρόταση των πρυτάνεων; Ιδού η Ρόδος... Σας καλούμε να τα υιοθετήσετε. Πρόταση των πρυτάνεων ήταν. Μια συζήτηση ένα αίτημα δεκαετιών, σήμερα γίνεται πραγματικότητα» τόνισε ο Κυριάκος Πιερρακάκης στην καταληκτική του τοποθέτηση πριν από την έναρξη της ονομαστικής ψηφοφορίας επί του νομοσχεδίου.



«Μετά από δεκαετίες συζήτησης γίνεται νόμος του κράτους αυτή η μεγάλη ιστορική αλλαγή. Σας καλώ να την ψηφίσουμε όλοι μαζί» σημείωσε ο υπουργός Παιδείας. «Σε εκείνους που δεν την υποστηρίζουν σήμερα θα πω το εξής: Δεν έχουμε τίποτα να φοβηθούμε δεν έχετε τίποτα να φοβηθείτε και η ευθύνη είναι επάνω μας, για να σας πείσουμε» ανέφερε.

Νωρίτερα, οι αντεγκλήσεις ανάμεσα στον Κυριάκο Μητσοτάκη, τον Σωκράτη Φάμελλο και τον Νίκο Ανδρουλάκη ανέβασαν το θερμόμετρο στα ύψη, με τον πρωθυπουργό να καταγγέλλει την αντιπολίτευση για υποκριτική στάση και αναχρονιστική αντίληψη, και τους άλλους πολιτικούς αρχηγούς να κάνουν λόγο για «πανεπιστήμια του ενός ορόφου» και για «ανωτατοποίηση κολεγίων».



Το νομοσχέδιο αναμένεται να ψηφισθεί σε λίγη ώρα. Αναμένεται να υπερψηφιστεί από την κυβερνητική πλειοψηφία, δηλαδή 158 βουλευτές της ΝΔ, ενώ αναμένεται να το επιψηφίσει και ο ανεξάρτητος βουλευτής από το κόμμα των Σπαρτιατών Χάρης Κατσιβαρδάς. Η αντιπολίτευση επί της αρχής αναμένεται να καταψηφίσει το νομοσχέδιο, ανάμεσά τους και οι 32 βουλευτές του ΠΑΣΟΚ, παρά τις αντίθετες φωνές της Νάντιας Γιαννακοπούλου και του Οδυσσέα Κωνσταντινόπουλου μετά την κομματική πειθαρχία που επέβαλε ο Νίκος Ανδρουλάκης.

Σε ό,τι αφορά την ψηφοφορία επί των άρθρων, ΚΚΕ και Νίκη θα καταψηφίσουν όλα τα άρθρα του νομοσχεδίου, ενώ τα υπόλοιπα κόμματα της αντιπολίτευσης, ΣΥΡΙΖΑ, ΠΑΣΟΚ, Σπαρτιάτες, Ελληνική Λύση, Πλεύση Ελευθερίας Νέα Αριστερά θα υπερψηφίσουν κάποια άρθρα που θεωρούν ότι αναβαθμίζουν το δημόσιο πανεπιστήμιο.

Κατατέθηκε, εν μέσω αντεγκλήσεων με την αντιπολίτευση, από τον κοινοβουλευτικό εκπρόσωπο της ΝΔ, Κώστα Τσιάρα, η πρόταση του κυβερνώντος κόμματος για ονομαστική ψηφοφορία στο σχέδιο νόμου με τίτλο «Ενίσχυση του Δημόσιου Πανεπιστημίου - Πλαίσιο λειτουργίας μη κερδοσκοπικών παραρτημάτων ξένων πανεπιστημίων».

Όπως είπε ο κ, Τσιάρας, «σύμφωνα με το άρθρο 72 του Κανονισμού της Βουλής, η κοινοβουλευτική ομάδα της ΝΔ καταθέτει πρόταση ονομαστικής ψηφοφορίας επί της αρχής, των άρθρων και του συνόλου του συγκεκριμένου νομοσχεδίου που συζητάμε».

«Αυτό που προτείνετε για τα ΑΕΙ δεν είναι σκανδιναβικό μοντέλο, είναι σκανδιναβικό σταυρόλεξο»

Νωρίτερα, ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης πήρε τον λόγο μετά τις ομιλίες του Σωκράτη Φάμελλου και του Νίκου Ανδρουλάκη για να απαντήσει αρχικά στις προσωπικές επιθέσεις, που όπως, είπε δέχτηκε από τον πρόεδρο του ΣΥΡΙΖΑ.

Απευθυνόμενος στον Νίκο Ανδρουλάκη ο κ. Μητσοτάκης είπε: «Δεν μπορούμε να σας παρακολουθήσουμε με τις οβιδιακές σας μεταμορφώσεις και τις πιρουέτες σας. Αυτό που προτείνετε δεν είναι σκανδιναβικό μοντέλο, είναι σκανδιναβικό σταυρόλεξο».

Επίσης, πρόσθεσε: «Με το να υψώνετε τον τόνο της φωνής σας και να είστε τόσο θυμωμένος, περνάτε το μήνυμα ότι τα επιχειρήματά σας δεν είναι τόσο στέρεα».

Ο πρωθυπουργός τόνισε: «Κινούμαστε στα όρια του Συντάγματος διότι το Σύνταγμα είναι ένα ζωντανό κείμενο που προσαρμόζεται και στα κείμενα της ευρωπαίκής νομοθεσίας, και γιαυτό δεν μιλάμε για σύσταση πανεπιστημίου, μιλάμε μόνο για εγκατάσταση στην Ελλάδα παραρτημάτων πανεπιστημίων που υπάρχουν στο εξωτερικο».

Πρόσθεσε ότι πρόθεσή μας είναι να προχωρήσουμε στην αλλαγή του άρθρου 16 και συμπλήρωσε: «Δεσμευέστε ότι θα αναθεωρήσετε το άρθρο 16; Μην έρθετε πάλι να μας πείτε δε μου αρέσει η διατύπωση, κάτι μου ξινίζει...»

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.