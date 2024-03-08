Τους πρώτους 17 υποψήφιους Ευρωβουλευτές της ΝΙΚΗΣ παρουσίασε το κόμμα το Δημοκρατικό Πατριωτικό Κίνημα, ανακοινώνοντας επίσημα την κάθοδό του στις ερχόμενες ευρωεκλογές στις 9 Ιουνίου.

Ανάμεσά τους είναι ο Καθηγητής Σεισμολογίας και Δ/ντης Γεωδυναμικού Ινστιτούτου Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών, Ακης Τσελέντης και ο γνωστός ηθοποιός Νίκος Αναδιώτης.

«Όπως και στην επιλογή των υποψηφίων των εθνικών εκλογών, έτσι και για τις ευρωεκλογές, η ΝΙΚΗ επιλέγει ως υποψηφίους, ανθρώπους που ζουν βιωματικά την παράδοση της Ρωμιοσύνης και γι’ αυτό αποτελεί τιμή για εμάς η συμμετοχή τους στα ψηφοδέλτιά μας.

Οι υποψήφιοι που ανακοινώνουμε σήμερα καθώς και αυτοί που θα ανακοινωθούν το επόμενο διάστημα, διακρίνονται για την Πίστη, την φιλοπατρία, την προσήλωση στον ιερό θεσμό της παραδοσιακής οικογένειας, την σοβαρότητα, την ομοψυχία, το πνεύμα συνεργασίας, την υψηλή επαγγελματική τους κατάρτιση και επιλέχτηκαν από τα όργανα του Κινήματος. Αποτελούν εκλεκτά μέλη, τόσο στις τοπικές κοινωνίες που δραστηριοποιούνται, όσο και πανελλαδικά και ως εκ τούτου, κοσμούν τα ψηφοδέλτιά μας αναφέρεται στην ανακοίνωση.



Οι πρώτοι 17, από τους 42 υποψήφιους του Δημοκρατικού Πατριωτικού κινήματος «ΝΙΚΗ» είναι οι εξής:



1) Σταυρόπουλος Γεώργιος Αθήνα FETCS, MBA Δ/ντης Καρδιοχειρουργικής Κλινικής ΓΝΑ «Ιπποκράτειο»



2) Τσελέντης Γεράσιμος (Άκης) Αθήνα Καθηγητής Σεισμολογίας Παν/μιου Αθηνών

Δ/ντης Γεωδυναμικού Ινστιτούτου Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών

Διευθυντής Εθνικού Κέντρου Τσουνάμι



3) Ηλιόπουλος Φώτης Πάτρα Ειδικός Ορθοδοντικός



4) Αναδιώτης Νικόλαος Αίγιο Ηθοποιός



5) Χιωτακάκος Δημήτριος Αττική Διδάκτωρ Πληροφορικής & Τηλεπικοινωνιών Σύμβουλος Επιχειρήσεων



6) Καλυβιώτης Ραφαήλ Αθήνα Πολιτικός Επιστήμονας Υπ. Διδάκτορας Γεωπολιτικής Συντονιστής Δικτύου Ελλήνων Συντηρητικών, Στέλεχος στον ναυτιλιακό κλάδο, Τακτικός Αρθρογράφος στις Εφημερίδες Εστία και Δημοκρατία, Συνιδρυτής της ενημερωτικής ιστοσελίδας newsfire.gr Διαχειριστής του πολιτικού καναλιού Right2thebone



7) Μαγγίνας Νικόλαος Έβρος Δικηγόρος, Δασολόγος Περιβαλλοντολόγος MSc στην περιβαλλοντική πολιτική και ολοκληρωμένη ανάπτυξη της υπαίθρου.



8) Σαμαράς Ανέστης Χριστιανίδης Αριδαία Οικονομολόγος



9) Καραΐσκος Κωνσταντίνος Κομοτηνή Καθηγητής Μέσης εκπαίδευσης Δημοτικός Σύμβουλος Κομοτηνής με την Παράταξη Πολιτών Σπάρτακος, πρ Διευθυντής εφημερίδας ΑΝΤΙΦΩΝΗΤΗΣ



10) Ιντζές Ιωάννης Πιερία Αντιστράτηγος ε.α. Τομεάρχης Εθνικής Άμυνας ΝΙΚΗΣ



11) Κωστίδης Αβραάμ Θεσσαλονίκη Ξεναγός



12) Γανωτή Μάρθα Βόλος Συνταξιούχος Τραπεζικός Υπάλληλος



13) Πελίδου Ερριέτα Θεσσαλονίκη Ιατρός, Καθηγήτρια Νευρολογίας Πανεπιστημίου Ιωαννίνων



14) Φούσα Αθηνά Ιωάννινα Νομικός Επιχειρηματίας



15) Βλαχόπουλος Γεώργιος Μόναχο, Γερμανία Δικηγόρος Αθήνα-Μόναχο



16) Καλαϊτζαντωνάκης Σπυρίδων Εμμανουήλ Ρέθυμνο Αγιογράφος



17) Ανθρακεύς Γεώργιος Αθήνα Δρ. Νομικής του Πανεπιστημίου του Αμβούργου, Δικηγόρος Αθηνών και Μεταδιδακτορικός ερευνητής του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών





Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

