Ο Θεόδωρος Παπαθεοδώρου αντιπρόεδρος στο κόμμα «Δημοκράτες»

Ο Θεόδωρος Παπαθεοδώρου είναι από σήμερα ο αντιπρόεδρος του κόμματος Δημοκράτες όπως ανακοίνωσε ο πρόεδρος του κόμματος Ανδρέας Λοβέρδος μέσω βιντεοσκοπημένης παρουσίασης.

Ο κ. Λοβέρδος υπογράμμισε πως «ο Θεόδωρος Παπαθεοδώρου έχει έντονο παρελθόν, έντονο παρόν και μέλλον. Υπήρξε ένας πολιτικός με αξιοσημείωτη πορεία με σοβαρότητα και ευγλωττία. Τον καλωσορίζω με χαρά, αισθάνομαι τιμή και είμαι πάρα πολύ σίγουρος ότι η πορεία μας θα είναι μία πορεία νίκης».

Από την πλευρά του ο Θεόδωρος Παπαθεοδώρου αφού ευχαρίστησε τον Πρόεδρο δήλωσε: «Με τιμά η πρόταση του Ανδρέα Λοβέρδου και τον ευχαριστώ. Με τους ΔΗΜΟΚΡΑΤΕΣ θα παλέψουμε για την πολιτική στο κέντρο, στην Ελλάδα και την Ευρώπη, για την αναγέννηση της δημοκρατίας με ελευθερία, ασφάλεια και κοινωνική συνοχή. Σας καλούμε όλες και όλους να διεκδικήσουμε μαζί σε αυτές τις εκλογές την αυτόνομη πολιτική μας έκφραση με το κέντρο μπροστά, με την Ελλάδα μπροστά, στην Ενωμένη Ευρώπη. Με δύο λέξεις: Στο ΚΕΝΤΡΟ, ούτε δεξιά, ούτε αριστερά!»

Βιογραφικό Θεόδωρου Παπαθεοδώρου

Ο Θεόδωρος Παπαθεοδώρου γεννήθηκε στην Πάτρα το 1965 και εκεί τελείωσε το Πειραματικό Σχολείο και το Πρότυπο Κλασσικό Λύκειο. Είναι πανεπιστημιακός, καθηγητής Αντεγκληματικής Πολιτικής του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου, διετέλεσε Πρύτανης του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου κατά την περίοδο 2009-2012 και στη συνέχεια υφυπουργός Παιδείας από τον Ιούνιο του 2012 έως τον Ιούνιο του 2013 στην τρικομματική κυβέρνηση συνεργασίας.



Σπούδασε στη Νομική Σχολή Αθηνών και στη συνέχεια έκανε μεταπτυχιακές και διδακτορικές σπουδές στο Πανεπιστήμιο Poitiers στη Γαλλία.

Διετέλεσε επίκουρος καθηγητής στη Νομική Σχολή του Πανεπιστημίου της La Rochelle και Διευθυντής του Κέντρου Γαλλόφωνων Διεθνών Νομικών Σπουδών του ίδιου Πανεπιστημίου.

Κατά την περίοδο 2015-2019 διετέλεσε βουλευτής Αχαΐας.

Έχει δημοσιεύσει πολλά άρθρα και επιστημονικές μελέτες σε ελληνικά διεθνή νομικά περιοδικά, καθώς και μονογραφίες στα ελληνικά και γαλλικά.

Έχει διατελέσει εμπειρογνώμονας σε θέματα Ποινικής Δικαιοσύνης Ανηλίκων και Αντεγκληματικής Πολιτικής στο Συμβούλιο της Ευρώπη.

Το 2003 η Γαλλική Δημοκρατία του απένειμε το Παράσημο της Τάξης του Ακαδημαϊκού Φοίνικα.

