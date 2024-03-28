Λογαριασμός
Κεχαγιά: Δεσμεύεται η ΝΔ για Προανακριτική δυο συνεδριάσεων ώστε να ενεργοποιηθεί το άρθρο 86;

Ανάρτηση της εκπροσώπου του ΣΥΡΙΖΑ Βούλας Κεχαγιά

συριζα

Το ερώτημα προς τη ΝΔ αν μπορεί να δεσμευτεί ότι θα ψηφίσει συγκρότηση Προανακριτικής για τα Τέμπη μιας ή δυο συνεδριάσεων, ώστε να ενεργοποιηθεί άμεσα το άρθρο 86 του Συντάγματος και να οδηγηθεί ο κ. Καραμανλής και όσα πολιτικά πρόσωπα εμπλέκονται στην υπόθεση στην τακτική Δικαιοσύνη, προκειμένου να δικαστούν με βάση τις μηνύσεις των συγγενών των θυμάτων, απευθύνει η εκπρόσωπος Τύπου του ΣΥΡΙΖΑ.

Η Βούλα Κεχαγιά αναφέρει σε ανάρτηση της στο Χ:

«Μπορεί να δεσμευτεί η ΝΔ ότι θα ψηφίσει τη συγκρότηση προανακριτικής Επιτροπής για τα Τέμπη μιας η δυο συνεδριάσεων προκειμένου να ενεργοποιηθεί άμεσα το άρθρο 86 του Συντάγματος και να οδηγηθεί ο κ. Καραμανλής και όσα πολιτικά πρόσωπα εμπλέκονται στην υπόθεση στην τακτική δικαιοσύνη ώστε να δικαστούν με βάση τις μηνύσεις των συγγενών των θυμάτων;».

