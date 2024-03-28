Το ερώτημα προς τη ΝΔ αν μπορεί να δεσμευτεί ότι θα ψηφίσει συγκρότηση Προανακριτικής για τα Τέμπη μιας ή δυο συνεδριάσεων, ώστε να ενεργοποιηθεί άμεσα το άρθρο 86 του Συντάγματος και να οδηγηθεί ο κ. Καραμανλής και όσα πολιτικά πρόσωπα εμπλέκονται στην υπόθεση στην τακτική Δικαιοσύνη, προκειμένου να δικαστούν με βάση τις μηνύσεις των συγγενών των θυμάτων, απευθύνει η εκπρόσωπος Τύπου του ΣΥΡΙΖΑ.

Η Βούλα Κεχαγιά αναφέρει σε ανάρτηση της στο Χ:

«Μπορεί να δεσμευτεί η ΝΔ ότι θα ψηφίσει τη συγκρότηση προανακριτικής Επιτροπής για τα Τέμπη μιας η δυο συνεδριάσεων προκειμένου να ενεργοποιηθεί άμεσα το άρθρο 86 του Συντάγματος και να οδηγηθεί ο κ. Καραμανλής και όσα πολιτικά πρόσωπα εμπλέκονται στην υπόθεση στην τακτική δικαιοσύνη ώστε να δικαστούν με βάση τις μηνύσεις των συγγενών των θυμάτων;».

Μπορεί να δεσμευτεί η ΝΔ ότι θα ψηφίσει τη συγκρότηση προανακριτικης Επιτροπής για τα Τέμπη μιας η δυο συνεδριάσεων προκειμένου να ενεργοποιηθεί άμεσα το άρθρο 86 του Συντάγματος και να οδηγηθεί ο κ. Καραμανλής και όσα πολιτικά πρόσωπα εμπλέκονται στην υπόθεση στην τακτική… — Voula Kexagia (@bkex) March 28, 2024

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.