Γιάννης Οικονόμου - Βουλή: Τραμπισμός α αλ γκρέκα, αυτή τη φορά με επισπεύδοντα τον κ. Ανδρουλάκη

Για «τραμπισμό α λα γκρέκα» που έχει στόχο τη Δημοκρατία έκανε λόγο ο βουλευτής της ΝΔ Γιάννης Οικονόμου, μιλώντας στη Βουλή στη συζήτηση για την πρόταση δυσπιστίας που κατέθεσε ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ Νίκος Ανδρουλάκης.

Ο κ. Οικονόμου μίλησε για «πρακτικές αμφισβήτησης της Δημοκρατίας από την αντιπολίτευση» και σημείωσε ότι «κύκλοι θέλουν την Ελλάδα σε μόνιμη κρίση».

Αναλυτικά ο κ. Οικονόμου ανέφερε: «Πριν από δύο χρόνια σχεδόν είχα αναφερθεί, ως κυβερνητικός εκπρόσωπος, στον τραμπισμό αλά γκρέκα, αποδοκιμάζοντας πρακτικές αμφισβήτησης της δημοκρατίας που τότε εισήγαγε στο εγχώριο πολιτικό σκηνικό ο ΣΥΡΙΖΑ.

Αυτές τις πρακτικές, τις οποίες έχουν υιοθετήσει αρκετές πολιτικές παρατάξεις της παγκόσμιας ακροδεξιάς, τις αποδοκίμασε κατηγορηματικά ο ελληνικός λαός στις εκλογές του Ιουνίου του 2023. Αυτές τις πρακτικές, σε εντονότερη και χειρότερη μορφή, τις ξαναβλέπουμε σήμερα από μερίδα των κομμάτων της αντιπολίτευσης, με επισπεύδοντα αυτή τη φορά τον κ. Ανδρουλάκη, ο οποίος πασχίζει εμμονικά και λυσσαλέα να διασύρει την Ελλάδα, εμφανίζοντάς την ως προβληματική χώρα.

Θα μπορούσε κανείς να αναρωτηθεί γιατί ο κ. Ανδρουλάκης και τα υπόλοιπα κόμματα που τον ακολουθούν συνεχίζουν στην επιζήμια για την Ελλάδα και αποδοκιμασμένη από τους πολίτες γραμμή του τραμπισμού αλά γκρέκα.

Ας μη γελιόμαστε. Και τότε και τώρα το επίδικο είναι μεγαλύτερο από τις κομματικές ισορροπίες και τους εσωκομματικούς συσχετισμούς. Ξεπερνά την ανασφάλεια του κ. Ανδρουλάκη και τον βοναπαρτισμό του κ. Κασσελάκη.

Το επίδικο ήταν και είναι το ποιος κυβερνά αυτό τον τόπο, όπως θρυλείται ότι είχε αναρωτηθεί σε πολύ σκοτεινές εποχές ο Κωνσταντίνος Καραμανλής. Εδώ και αρκετό καιρό κύκλοι, με πλοκάμια σε πολλούς χώρους και δραστηριότητες, έχουν ενοχληθεί από το γεγονός ότι η χώρα έχει ισχυρή, σταθερή, πλειοψηφική μονοκομματική κυβέρνηση και δεν υπάρχουν αδύναμοι κυβερνητικοί εταίροι και ετερόφωτες μονάδες που θα ήταν εύκολη λεία νταραβερτζήδων και ενδιάμεσων.

Κύκλοι που θέλουν μια Ελλάδα σε μόνιμη κρίση για να επωφελούνται οι ίδιοι και όσοι συντονίζονται με αυτούς. Μια Ελλάδα αδύναμη, μια Ελλάδα στα εξωτερικά όρια του ευρωπαϊκού κεκτημένου, μια Ελλάδα μικρή και βαλκανική. Και αυτό τους το όραμα μπορεί να εξυπηρετηθεί με μια μεταπολιτική κατάσταση, την οποία και επιδιώκουν.

Βούτυρο στο ψωμί τους είναι η απέκδυση της πολιτικής από την ουσία της, η αποϊδεολογικοποίηση της πολιτικής ή ακόμα και η πλήρης αποπολιτικοποίηση της άσκησης διακυβέρνησης. Γιατί έτσι θα οδηγούμασταν σε κόμματα μικρά και αδύναμα. Κόμματα χωρίς ταυτότητα, χωρίς αναφορά σε ιδεολογία, σε αρχές και σε αξίες. Και όλα αυτά για να μπορούν να ποδηγετούν τις εξελίξεις και να έχουν τα πάντα υπό τον έλεγχό τους.

Τι άλλαξε το τελευταίο διάστημα, ώστε να εκδηλώνεται αυτό το σχέδιο ξανά, τώρα, παρότι έχουμε μια Κυβέρνηση με νωπή και ισχυρότατη εντολή; Στις προηγούμενες απόπειρές τους έλειπε ένα πολύ ισχυρό δομικό στοιχείο: το συναίσθημα. Χωρίς κάποια συναισθηματική βάση δεν μπορεί να ευδοκιμήσει η προπαγάνδα και ο τραμπισμός.

Και τη βάση αυτή την έχτισαν πάνω στην τραγωδία των Τεμπών. Μια τραγωδία που πληγώνει βαθιά την κοινωνία μας. Που είναι ένα ανοιχτό συλλογικό τραύμα. Πάνω στον πόνο των γονιών και των συγγενών, έχτισαν ένα ψευδές αφήγημα περί δήθεν ολιγωρίας και συγκάλυψης. Αφήγημα που χτίστηκε επιμελώς με τη διασπορά ψεμάτων και την παραποίηση γεγονότων.

Και αφού χτίστηκε αυτό το αφήγημα, και αφού δηλητηρίασε η προπαγάνδα μεγάλο μέρος της κοινής γνώμης, προχωρούν στην επόμενη φάση: στην αμφισβήτηση της νωπής ισχυρότατης λαϊκής εντολής, στην αμφισβήτηση της αποτελεσματικότητας και του κύρους της ελληνικής Δικαιοσύνης, στη νόθευση των θεσμών.

Δεν σταμάτησαν όμως εκεί. Ο ένας από τους συνεταίρους στην πρόταση μομφής ζήτησε να γίνουν εκλογές στην Ελλάδα με διεθνείς παρατηρητές. Με διεθνείς παρατηρητές! Η πρόταση του κ. Κασσελάκη για εκλογές με διεθνείς παρατηρητές είναι εξωφρενική. Υποβαθμίζει διεθνώς την Ελλάδα , προσβάλει δημόσιους και πολιτειακούς λειτουργούς , υποτιμά τους πολίτες.

Μέχρι σήμερα όλοι αναγνώριζαν ότι είχαμε μια αντιπολίτευση πολιτικά αδύναμη, χωρίς μπούσουλα, χωρίς επιχειρήματα, εγκλωβισμένη σε σχήματα και φρασεολογία του περασμένου αιώνα, που σε καμιά περίπτωση δεν μπορούσε να αποτελέσει εναλλακτική. Με την κατάθεση της πρόταση σε μομφής συνειδητοποιούμε όλοι ότι η πατρίδα υποφέρει από μια αντιπολίτευση που δεν ορρωδεί προ ουδενός. Που δεν διστάζει να καταφύγει στον έσχατο ξεπεσμό: να καλλιεργήσει κλίμα ανωμαλίας πάνω σε μια τραγωδία που έχει συγκλονίσει όλη τη χώρα.

Ας μην ξεχνάμε όμως ότι τα λαϊκά δικαστήρια στην πλατεία Συντάγματος τα πλήρωσε ακριβά η πατρίδα. Και τα πλήρωσε και το ΠΑΣΟΚ επιμέρους. Όποτε είναι δίπλα ανήκουστο αυτό που κάνει σήμερα ο κ. Ανδρουλάκης.

Η Δικαιοσύνη, για να φέρει αποτέλεσμα, χρειάζεται χρόνο και εμπιστοσύνη. Οι πολιτικοί δεν είναι δικαστές κι οι δικαστές δεν είναι πολιτικοί. Οφείλουμε και πρέπει να διαφυλάξουμε τη θεσμική ισορροπία. Να στηρίξουμε τη Δικαιοσύνη, να μην της βάλουμε το παραμικρό εμπόδιο και να αποδεχθούμε το αποτέλεσμα των ερευνών της. Η υπόθεση των Τεμπών είναι τόσο σημαντική, που δεν προσφέρεται για κανενός είδους εκμετάλλευση, από όπου κι αν προέρχεται κι όποιο κίνητρο κι αν έχει.

Η Νέα Δημοκρατία είναι κόμμα αρχών. Κόμμα με ιστορία, με παράδοση, με ρίζες στον κόσμο που δίνει σημασία στις συντηρητικές αξίες -την οικογένεια, το έθνος, την πίστη -και τις φιλελεύθερες αρχές - τη δημοκρατία, το κράτος δικαίου, την ελευθερία.

Και αυτή είναι μια μεγάλη μας διαφορά. Ποτέ αυτή η παράταξη δε θα διανοούνταν να συκοφαντεί με ανυπόστατους ισχυρισμούς την πατρίδα στο εξωτερικό. Ποτέ δε θα τολμούσε να κουνά στους αντιπάλους της το δάχτυλο για το κράτος δικαίου, αν πρώτα δεν είχε προχωρήσει σε διαδικασίες αυτοκάθαρσης από εκείνους που η δικαιοσύνη καταδίκασε για τη συμπεριφορά που είχαν ως υπουργοί στο κράτος δικαίου. Εσείς όχι μόνον αυτοκάθαρση δεν κάνατε, αλλά σε αυτή τη συζήτηση το τερματίσατε σε επίπεδο κυνισμού και αμετροέπειας. Επιλέξατε για εισηγητή σας στη συζήτηση αυτή, σε μια συζήτηση που μέμφεστε την κυβέρνηση για δήθεν συγκάλυψη, για χειραγώγηση, για καταστρατήγηση του κράτους δικαίου, τον αμετάκλητα καταδικασμένο με 13-0 υπαρχηγό σας.

Η κοινοβουλευτική ομάδα της Νέας Δημοκρατίας, αρραγής και περήφανη που στηρίζει και εκπροσωπεί ένα κόσμο αρχών και αξιών, υπερασπίζεται ακλόνητα το αίτημα της κοινωνίας τόσο για απονομή Δικαιοσύνης στην τραγωδία των Τεμπών όσο και για απόκρουση του τραμπισμού αλά γκρέκα, ο οποίος έχει ως στόχο την ίδια τη δημοκρατία μας.

Για αυτό και καταψηφίζουμε την πρόταση μομφής».

Πηγή: skai.gr

