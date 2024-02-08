Σε ολιγόωρους αποκλεισμούς των δρόμων αλλά και της Εγνατίας οδού προχώρησαν σήμερα οι αγρότες των μπλόκων Δυτικής Μακεδονίας.

Πιο συγκεκριμένα από τις 16.00 έως τις 17.30 παρέμεινε κλειστός η εθνική οδός Κοζάνης - Φλώρινας στο ύψος του Φιλώτα από το μπλόκο των αγροτών της Εορδαίας και της Βεγορίτιδας. Νωρίτερα στις 15.00 έως τις 16.00 οι αγρότες των Γρεβενών απέκλεισαν την Εγνατία οδό στο ύψος του κόμβου της Μυρσίνας.

Κατά την διάρκεια του ολιγόωρου αποκλεισμού επισκέφθηκε το μπλόκο ο μητροπολίτης Γρεβενών κ. Δαβίδ όπου εξέφρασε την αμέριστη συμπαράσταση του στον αγώνα τους ενώ ταυτόχρονα τους παρότρυνε να δείχνουν κοινωνική ευαισθησία και κατανόηση στους πολίτες που θα χρειαστούν να μετακινηθούν για λόγους ανάγκης εκτός Γρεβενών.

Το μεσημέρι στις 12.00 οι αγρότες που έχουν παρατάξει τα τρακτέρ τους στην είσοδο της Καστοριάς προχώρησαν στον συμβολικό αποκλεισμό του τελωνείου και με αγροτικά μηχανήματα άδειασαν κοπριά στον αύλειο χώρο.

Την ίδια ώρα οι αγρότες συνεχίζουν να ενισχύουν με τρακτέρ το μπλόκο στο τελωνείο της Νίκης στην Φλώρινα και προγραμματίζουν, το μεσημέρι της Παρασκευής, να προχωρήσουν στο κλείσιμο των συνόρων Φλώρινας -Μπίτολα για 4 ώρες, με αποκλεισμό μόνο των διερχόμενων φορτηγών.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

