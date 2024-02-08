Οι αγρότες της Εύβοιας ξεσηκώθηκαν: «Πέρα-δώθε» με τα τρακτέρ στη Χαλκίδα

Δεν είναι διατεθειμένοι να κάνουν, όπως έχει γίνει για τα καλά αντιληπτό, πίσω στα αιτήματα τους οι αγρότες και στην Εύβοια.

Στο πλαίσιο του Πανευβοϊκού αγροτικού συλλαλητήριου που έγινε σήμερα Πέμπτη (8/02), στις 12:00 το μεσημέρι στην έδρα της Περιφέρειας στη Χαλκίδα, οι αγρότες έφτασαν στην πρωτεύουσα του νησιού με τα τρακτέρ τους και παραμένουν μέχρι αυτή την ώρα εκεί, κινούμενοι στους κεντρικούς δρόμους της πόλης.

Η κίνηση των αγροτικών οχημάτων εντός του πυκνοκατοικημένου αστικού ιστού έχει προκαλέσει, ως είναι λογικό, αναταραχή και κυκλοφοριακό κομφούζιο.

Οι αγρότες το πρωί, προσέγγισαν την είσοδο της Περειφεριακής Ενότητας Εύβοιας διαμαρτυρόμενοι για τα αιτήματα τους.

Η πομπή έφτασε στην Χαλκίδα για να συναντηθεί με τον αντιπεριφερειάρχη Εύβοιας, Γιώργο Κελαϊδίτη.

Αναμένεται να κατευθυνθούν παραλιακά ανεβαίνοντας την Ελευθερίου Βενιζέλου για θα καταλήξουν στον κόμβο του Αγίου Στεφάνου.

«Δίνουμε αγώνα για την επιβίωση μας, για να μείνουμε στα χωράφια μας, στις καλλιέργειες, στα ζωντανά μας!», είναι το σύνθημά τους

Νωρίτερα, έκλεισε η οδός Χαινά ενώ αυξημένη κίνηση επικράτησε στους γύρω δρόμους.

Χθες οι αγρότες βγήκαν στους δρόμους των πλατειών των χωριών τους.

Ενδεικτικά την Τετάρτη 7/2 έκλεισαν για μία ώρα την είσοδο και την έξοδο του κεντρικού δρόμου, έξω από το Δημαρχείο Μαντουδίου, οι αγρότες της Βόρειας Εύβοιας.

Ο πρόεδρος του Αγροκτηνοτροφικού Συλλόγου, Μπάμπης Τσιβίκας, μίλησε για άλλη μια φορά στους συναδέλφους του, τονίζοντάς τους ότι δεν αποκλείεται μηχανοκίνητη πορεία στην Αθήνα.

Στη συνέχεια κάλεσε τους εργαζομένους του δήμου να βγουν από τα γραφεία τους και να είναι μαζί τους αυτή την μία ώρα αποκλεισμού.

Συνάδελφοι αγρότες, κτηνοτρόφοι, μελισσοκόμοι

Αυτές τις μέρες απ’ άκρη σ’ άκρη στη χώρα, ακόμα και σε πολλές χώρες της Ευρώπης, οι αγρότες είμαστε στους δρόμους για την επιβίωση μας.

Είμαστε όλοι μετέωροι για το τι θα κάνουμε φέτος με τα χωράφια μας, με τα ζωντανά μας. Βλέπουμε ότι η υπόθεση δε βγαίνει, το κόστος παραγωγής τεράστιο, οι ζωοτροφές πανάκριβες, τα έξοδα μεγαλώνουν από παντού, η τιμή πώλησης των προϊόντων μας εξευτελιστική. Δουλεύουμε ήλιο με ήλιο, μέσα στη βροχή, στο χιόνι, στο λιοπύρι και δεν ξέρουμε τι λογαριασμός θα γίνει στο τέλος. Τα αποτελέσματα της πολιτικής των κυβερνήσεων τα νιώθουμε κάθε μέρα στο πετσί μας.

Πρέπει τώρα να παρθούν ουσιαστικά μέτρα στήριξης για όλους μας, όχι καραμέλες και μπανανόφλουδες.

ΔΙΕΚΔΙΚΟΥΜΕ:

Αναπλήρωση του χαμένου εισοδήματος

Ουσιαστικές αποζημιώσεις στο 100% για φυσικές καταστροφές

Αφορολόγητο πετρέλαιο για τα μηχανήματα μας

Φθηνά λιπάσματα και ζωοτροφές- μελισσοτροφές

Μείωση του κόστους παραγωγής

Κατώτερες εγγυημένες τιμές στα προϊόντα μας

Να ελεγχθούν οι Ελληνοποιήσεις με ψήφιση αυστηρών κανόνων ελέγχου

Να περιοριστεί το αυξημένο κόστος παραγωγής λόγω κλιματικής αλλαγής, αυξημένης τιμής πετρελαίου και μελισσοτρόφων με μόνιμη στήριξη

Άρση και εκλογίκευση των πυροσβεστικών διατάξεων για τους μελισσοκόμους

Ένταξη των μελισσοκόμων στην ΚΑΠ, επιδότηση επικονίασης

Αναμόρφωση του ΕΛΓΑ για ολική αποζημίωση από καταστροφές

ΔΕΗ Μείωση στην τιμή της κιλοβατώρας στα 0.07 λεπτά

Να δοθούν Άμεσα η υπόλοιπες Αποζημιώσεις της κακοκαιρίας (Θάλειας) στους πληγέντες

Μέτρα κατά των ελληνοποιήσεων του μελιού και των άλλων να αγροτοκτηνοτροφικών προϊόντων

Να ανακληθούν οι περικοπές στις επιδοτήσεις και το Πρασίνισμα, πλήρης ένταξη όλων των μελισσοκόμων στη χρηματοδότηση

Άμεσα αντιδιαβρωτικές – αντιπλημμυρικές εργασίες στις πληγείσες περιοχές

Καθορισμός κρατικών αποζημιώσεων για κτηνοτρόφους και μελισσοκόμους από τα έργα κατασκευής Αιολικών Πάρκων και άλλων ΑΠΕ

Υπογειοποίηση όλων των γραμμών Μέσης Τάσης από ανεμογεννήτριες, για την αποφυγή πυρκαγιών

Όχι άλλες ΑΠΕ στην υπερκορεσμένη Εύβοια

Καλούμε όλους του συλλόγους να πάρουν αποφάσεις στήριξης και συμμετοχής στην αγωνιστική μας κινητοποίηση

Συμμετέχουν οι αγροτικοί σύλλογοι και συνεταιρισμοί:

Αγροτοκτηνοτροφικός σύλλογος Μαντουδίου Λίμνης Αγίας Άννας

Αγροτικός σύλλογος Τριάδας

Αγροτικός σύλλογος Χαλκίδας

Αγροτικός σύλλογος Πολιτικών

Αγροτικός σύλλογος Ψαχνών

Αγροτικός συνεταιρισμός Καθενών

Αγροτικός συνεταιρισμός Νέας Αρτάκης

Μελισσοκομικός σύλλογος β.ευβοίας

Μελισσοκομικος σύλλογος Καρύστου Δημήτρης Ρίγας

Αγροτοκτηνοτροφικός σύλλογος Νότιας Καρυστίας

Μελισσοκομικός συνεταιρισμός Ιστιαίας

Αγροτικός συνεταιρισμός Ταξιάχη

Αγροτοκτηνοτροφικός συνεταιρισμός ο Αγγελής Γοβιός

Αγροτοκτηνοτροφικός σύλλογος Διρφύων Μεσσαπίων

