Η κυβέρνηση βρίσκεται σε διαρκή μάχη με τη φοροδιαφυγή δήλωσε στον ΣΚΑΪ ο Υπουργός Επικρατείας Μάκης Βορίδης, καθώς μεγάλος αριθμός ελευθέρων επαγγελματιών – που φτάνει το 70% - δηλώνει εισοδήματα κάτω του κατώτατου μισθού των 10.900 ευρώ.

Δεν θα μπουν νέοι φόροι αλλά θα υπάρξει μαχητό τεκμήριο εισοδημάτων, για λόγους φορολογικής δικαιοσύνης, δήλωσε ο υπουργός, σχολιάζοντας τον νέο τρόπο φορολόγησης των ελεύθερων επαγγελματιών.

Όπως είπε, όποιος δηλώσει πάνω από αυτό το τεκμήριο έχει ήδη μείωση στο τέλος επιτηδεύματος.

Στις επόμενες φορολογικές δηλώσεις, για τα φετινά δηλαδή εισοδήματα, κανείς ελεύθερος επαγγελματίας και αυτοαπασχολούμενος δεν θα μπορεί να δηλώνει κάτω από 10.920 ευρώ. Το ανώτατο όριο ορίζεται στις 50.000 ευρώ καθώς λαμβάνεται υπόψη σειρά παραδοχών όπως τα έτη δραστηριότητας, ο τζίρος και η μισθοδοσία του απασχολούμενου προσωπικού , εφόσον βεβαίως υπάρχει.

Στον αντίποδα η πρώτη τριετία εργασίας, τυχόν αναπηρία αλλά και ο τόπος εργασίας μειώνουν το ελάχιστο εισόδημα που πρέπει να δηλωθεί.

Ως επιπλέον κίνητρο, για όσους δηλώνουν τουλάχιστον 5% πάνω από το ελάχιστο τεκμαρτό εισόδημα το τέλος επιτηδεύματος από το 2024 μειώνεται κατά 50%. Για τους υπόλοιπους η μείωση είναι 25%.

Πηγή: skai.gr

