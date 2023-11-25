Βορίδης για Μπελέρη: «Η Αλβανία παραβιάζει τις αντιλήψεις για το κράτος δικαίου

«Στη συνείδηση των περισσοτέρων από εμάς και στη συνείδηση του Έλληνα πρωθυπουργού, η Αλβανία παραβιάζει τις αντιλήψεις που έχουμε για το κράτος δικαίου και για τον τρόπο απονομής της δικαιοσύνης» τόνισε απόψε ο υπουργός Επικρατείας Μάκης Βορίδης μιλώντας στο Συνέδριο Διεθνών Εξελίξεων 1ο International Affairs Forum, που διοργάνωσε η ΔΑΠ-ΝΔΦΚ των Τμημάτων Διεθνών Ευρωπαϊκών Σπουδών και Βαλκανικών Σπουδών του ΠΑΜΑΚ καθώς και της Νομικής Σχολής και της Σχολής Πολιτικών Επιστημών του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης.

Ο υπουργός, μιλώντας στην ενότητα με θέμα την ευρωπαϊκή ολοκλήρωση και το κράτος δικαίου, αναφέρθηκε ιδιαίτερα στην υπόθεση Μπελέρη για την οποία σχολίασε ότι ο δήμαρχος Χειμάρρας συνελήφθη για πλημμέλημμα, με καθαρό ποινικό μητρώο, κρατείται πέντε μήνες στη φυλακή ενώ ξεκινάει μια δίκη χωρίς να έχει αφεθεί ελεύθερος και με πολλά δικονομικά ζητήματα. Για την επιχειρηματολογία της αλβανικής πλευράς σημείωσε ότι «η άμυνα της Αλβανίας είναι η ανεξάρτητη αλβανική δικαιοσύνη», έθεσε το ερώτημα για το αν η ανεξαρτησία της δικαιοσύνης καθιστά τις αποφάσεις της ανεξέλεγκτες από πλευράς ουσίας και πρόσθεσε: «εδώ ανοίγει μια συζήτηση γιατί δεν βρίσκουμε την άμυνα των αλβανικών αρχών και της αλβανικής διοίκησης πειστική».

«Εμείς για πλημμέλλημα θα είχαμε κρατούμενο έναν δήμαρχο; Δεν θα αφήναμε έναν δήμαρχο να ορκιστεί γιατί του αποδίδεται ένα πλημμέλημα και θα τον είχαμε προσωρινά κρατούμενο με κίνδυνο φυγής; Αυτά ελέγχονται στην πραγματικότητα» σχολίασε.

Παράλληλα υπογράμμισε πως υπάρχουν διλήμματα στο ζήτημα της ευρωπαϊκής ολοκλήρωσης και διεύρυνσης, όταν μάλιστα πρόκειται για χώρες στις οποίες οι θεσμοί δεν είναι αντίστοιχοι με τους ευρωπαϊκούς. Γι' αυτό έθεσε το ερώτημα: «όταν έχουμε τέτοια κράτη τι τα κάνουμε; τα αφήνουμε να προχωρήσουν ή τα σταματάμε;».

Με αφορμή την εμπειρία του από τη συμμετοχή του στην κοινοβουλευτική συνέλευση του Οργανισμού για την Ασφάλεια και τη Σταθερότητα στην Ευρώπη επισήμανε: «ήμουν υπέρ της ήπιας προσέγγισης. Θεωρούσα ότι αν είμαστε απολύτως απολιτικοί, αυτές οι χώρες θα αποκοπούν πλήρως και εν τέλει η Δύση δεν θα έχει καμία επιρροή στην εξέλιξη των θεσμών τους και των δημοκρατιών τους. 'Αρα ήθελα λίγο να είμαι σε μια διαπραγμάτευση».,

Εν συνεχεία, τόνισε ότι «πολλές χώρες έχουν ακόμη ολοκληρωτικά καθεστώτα και πολλοί λαοί και πολύς κόσμος υποφέρουν από αυτή την κατάσταση», ενώ για τα ζητήματα που προκύπτουν στο θέμα της μετανάστευσης σημείωσε: «η στάθμιση συμφερόντων ανάμεσα σε περίπλοκα ζητήματα είναι αυτό που κάνει τόσο προηγμένες τις δυτικές δημοκρατίες και μάλιστα όταν αυτή η στάθμιση πρέπει να γίνει από ένα σύμπλεγμα διαφορετικών θεσμών που ο καθένας έχει διαφορετικές στοχεύσεις».

Ο υπουργός αναφέρθηκε σε μια σειρά θεμάτων όπως οι διαδικασίες νομοθέτησης, η δικαιοσύνη, η συνταγματική αναθεώρηση και η προστασία των ανθρωπίνων δικαιωμάτων.

Ενόψει της συνταγματικής αναθεώρησης εξέφρασε την προσωπική του άποψη ότι «κάποιου είδους δημοσιονομική ρήτρα πρέπει να βάλουμε μέσα στο Σύνταγμα», ενώ κλείνοντας την παρέμβασή του υπογράμμισε: «οι σύγχρονες δημοκρατίες και η ελληνική είναι εξαιρετικά εξελιγμένα πολιτεύματα με πολύ σύνθετες εσωτερικές ισορροπίες, με ελέγχους και ισορροπίες οι οποίες θέτουν πολλά πολύπλοκα ζητήματα κάθε φορά, είναι σύνθετα πολιτεύματα στη διαχείρισή τους και από την άλλη μεριά η αλήθεια είναι ότι από αυτή την πολυπλοκότητα νομίζω ότι βγαίνει με διαφορά το γεγονός ότι είναι τα καλύτερα πολιτεύματα στον κόσμο. Έχουμε φτιάξει και έχουμε δημιουργήσει μέσα από αυτή την πολυπλοκότητα πολιτεύματα που μπορούν να εξασφαλίσουν στον μεγαλύτερο δυνατό αριθμό ανθρώπων τη μεγαλύτερη δυνατή ευτυχία».

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.