Σταϊκούρας: Tο μετρό στη Θεσσαλονίκη λειτουργεί το δεύτερο εξάμηνο του 2024

«Η δέσμευσή μας παραμένει στο ακέραιο. Η Θεσσαλονίκη θα έχει σε λειτουργία το μετρό στο δεύτερο εξάμηνο του 2024», τόνισε με έμφαση ο υπουργός Υποδομών και Μεταφορών, Χρήστος Σταϊκούρας, επισκεπτόμενος το μεσημέρι τον σταθμό του μετρό «Αγία Σοφία», στο πλαίσιο του διήμερου φεστιβάλ «Open House Thessaloniki».

Ο υπουργός, συνοδευόμενος από τον υφυπουργό αρμόδιο για θέματα Υποδομών, Νίκο Ταχιάο, τον γραμματέα της Κ.Ο. της ΝΔ, Σταύρο Καλαφάτη και τον διευθύνοντα σύμβουλο και αντιπρόεδρο της «Ελληνικό Μετρό Α.Ε.», Νίκο Κουρέτα, ξεναγήθηκε στους χώρους του σταθμού και είδε την πρόοδο των εργασιών. Συνομίλησε με δεκάδες πολίτες όλων των ηλικιών που θέλησαν να επισκεφτούν το χώρο παρά τη βροχή που έπεφτε στην πόλη, τους διαβεβαίωσε ότι το έργο προχωρά, απάντησε σε όλες τις απορίες και τα ερωτήματά τους, ενώ χαιρέτισε και τους εθελοντές του «Open House».

«Είχαμε την ευκαιρία ως πολιτική ηγεσία του υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών να βρεθούμε στο μετρό. Όχι μόνο για να δούμε την πρόοοδο των εργασιών, αλλά για να συζητήσουμε με τους συμπατριώτες μας στη Θεσσαλονίκη, οι οποίοι εύλογα αγωνιούν για να ολοκληρωθεί ένα εμβληματικό έργο για την πόλη», είπε στις αρχικές του δηλώσεις ο κ.Σταϊκούρας.

Όπως υπογράμμισε ο υπουργός, οι πολίτες μέσω και της σημερινής δράσης λαμβάνουν μια εικόνα από την πορεία του έργου και διαπιστώνουν ότι «είμαστε πολύ κοντά στην ολοκλήρωση του στόχου μας. Αυτό σημαίνει ότι περιορίζεται και η εύλογη καχυποψία που υπάρχει στη Θεσσαλονίκη για την έγκαιρη υλοποίηση των έργων. Ως πολιτική ηγεσία δεσμευόμαστε για το σύνολο των έργων στη Θεσσαλονίκη ότι θα είμαστε ακριβείς».

Ο κ.Σταϊκούρας αποκάλυψε στους δημοσιογράφους πως για να μεταβεί στο σταθμό του μετρό μετακινήθηκε με τις αστικές συγκοινωνίες της Θεσσαλονίκης, προκειμένου να διαπιστώσει την κατάσταση που επικρατεί στις δημόσιες μεταφορές λόγω και των εργασιών του Flyover που ξεκίνησαν στην περιφερειακή οδό. «Με δεδομένο ότι δεν υπάρχει το μετρό, υπάρχει κατ' αντιστοιχία μια εύλογη ανησυχία των πολιτών για την καθημερινότητά τους. Οφείλουμε να είμαστε κοντά τους», υπογράμμισε και συμπλήρωσε:

«Με συγκεκριμένες πρωτοβουλίες προσπαθούμε να βελτιώσουμε την καθημερινότητα του πολίτη σε ό,τι αφορά την μετακίνησή του με λεωφορεία».

Αναφέρθηκε ειδικότερα στις πέντε επιπρόσθετες γραμμές αστικής συγκοινωνίας στην πόλη, στις προσλήψεις 150 οδηγών αλλά και στην απόκτηση των 110 ηλεκτρικών λεωφορείων από τον Απρίλιο του 2024 στη Θεσσαλονίκη. «Κάνουμε το καλύτερο που μπορούμε για να βελτιώσουμε την καθημερινότητα του πολίτη, τόσο σε ό,τι αφορά την έγκαιρη έναρξη του μετρό όσο και να ενισχύσουμε το στόλο και τους οδηγούς στον ΟΑΣΘ στα λεωφορεία της πόλης», κατέληξε.

Δηλώσεις Ν.Ταχιάου – Στ.Καλαφάτη για μετρό Θεσσαλονίκης

Από την πλευρά του ο αρμόδιος υφυπουργός και μέχρι πρότινος πρόεδρος της «Ελληνικό Μετρό» κ.Ταχιάος δήλωσε πως έχουν ξεκινήσει «οι δυναμικές δοκιμές που σημαίνει ότι γρήγορα τα πράγματα μπαίνουν σε μια τροχιά παράδοσης σε λειτουργία. Πιστεύω ότι στο δεύτερο εξάμηνο της επόμενης χρονιάς αυτό θα είναι επιτεύξιμο».

Ο κ.Ταχιάος είπε επίσης πως «ξεπερνάμε ένα έργο που έχει αναχθεί σε ανέκδοτο για την πόλη, το κάνουμε πραγματικότητα, το παραδίδουμε στους πολίτες. Και προχωράμε στα επόμενα έργα. Μέχρι τέλος της χρονιάς θα έχει παραδοθεί και η μελέτη ανάπτυξης μετρό Θεσσαλονίκης, όπου θα δείτε και ποιες θα είναι οι επόμενες γενιές έργων του μετρό. Γιατί είναι ένα έργο που δεν εξαντλείται στην κεντρική γραμμή ή την Καλαμαριά, έρχονται και τα επόμενα στάδια ανάπτυξής του».

Τον υπουργό και τον υφυπουργό συνόδευσε στη διάρκεια της ξενάγησης ο κ.Καλαφάτης, ο οποίος στις δικές του δηλώσεις είπε ότι «το μετρό της Θεσσαλονίκης στην πλήρη ολοκλήρωσή του θα καλύψει ένα μέρος των αναγκών της καθημερινής κίνησης στη Θεσσαλονίκη». Συμπλήρωσε, δε, πως απαιτείται «πολύ δουλειά και αποτελεσματικότητα, χωρίς λόγια, και πως στο τέλος της ημέρας οι Θεσσαλονικείς θα επικροτήσουν και θα χαρούν με τη χρήση αυτού του μοναδικού μέσου».

Διήμερο το «Open House» με ελεύθερη πρόσβαση σε 71 δημόσιους και ιδιωτικούς χώρους

Η δράση του «Open House» έχει πρόσβαση σε 71 δημόσιους και ιδιωτικούς χώρους, όπως μνημεία, σχολεία, κατοικίες, ξενοδοχεία, γραφεία, ιατρεία κ.ά., που παρουσιάζουν ιδιαίτερο αρχιτεκτονικό ενδιαφέρον.

Ειδικότερα για τις εγκαταστάσεις του σταθμού του μετρό «Αγία Σοφία» το κοινό θα έχει τη δυνατότητα να επισκεφτεί το χώρο και την Κυριακή από τις 10 το πρωί έως τις 4 το απόγευμα, με ελεύθερη είσοδο για όλους. Για την πρόσβαση στις εγκαταστάσεις θα είναι ανοιχτές και οι δύο είσοδοι του σταθμού στη συμβολή των οδών Εγνατίας και Αγίας Σοφίας.

Πρόκειται για την 11η χρονιά που πραγματοποιείται το φεστιβάλ στη Θεσσαλονίκη και έχει στόχο την προώθηση της αρχιτεκτονικής στο ευρύ κοινό.

ΑΠΕ-ΜΠΕ

